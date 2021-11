Zatímco většinu aut čipová krize ubíjí, legendární Ladu zachránila před úplným skonem před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lada Automobile Deutschland

Svět je plný paradoxů, a tak v době, kdy se nedostatek čipů dotýká naprosté většiny aut v negativním smyslu slova, pro praktičtější verzi tradiční Nivy znamená prodloužení života nejméně o měsíc.

Snad neuplyne den, aby se v některém z našich článků neobjevila slova „nedostatek” a „komponentů”, zejména pak čipů. Je to věc, která v současné době svírá celý automobilový průmysl a způsobuje problémy v řadě rovin. Zpožďují se kvůli tomu přípravy i premiéry nových modelů, počátky jejich výroby i prodejů a pochopitelně také dostupnost existujících aut. Když dnes zatoužíte po nějakém novém voze, na naprostou většinu žádaných mainstreamových modelů si počkáte přibližně rok.

Není tedy přehnané tvrdit, že tato situace většinu aut ubíjí a komplikuje život automobilkám, jejich dodavatelům i zaměstnancům všech zapojených firem. Mimo hru není ani ruský AvtoVAZ, výrobce Lad, jehož odbyt se poslední dobou propadá o desítky procent níže. Přesto má tato situace za následek něco, co lze vnímat i jako pozitivum, třebaže to chce trochu zahleděnosti do jednoho modelu.

Je jím pětidvéřová verze původní Lady Niva dnes zvaná Legend, která svého času slavně rozvrátila bodové hodnocení Němců v testu Auto Bildu. Tento vůz měl podle nedávných informací skončit ve výrobě v průběhu listopadu a už se do ní nikdy nevrátit. V nabídce Lady si alespoň podle automobilky překáží s novější Nivou Travel, a tak ji prostě chtěla přestat vyrábět.

To se ale nakonec nestane, protože nedostatek komponentů nedovolí vyrobit do konce listopadu všechny plánované kusy. A popravdě bychom se ani nedivili, kdyby Lada udržela tento do značné míry prehistorický model ve výrobě i proto, že tolik čipů zase nepotřebuje, a tak jej v produkci - na rozdíl od modernějších typů - prostě udržet lze. To logicky ponechá lidi v práci, dodavatele „v zápřahu” a tak dále - říkejme tomu antidotum na čipovou krizi...

Ačkoli informace v tuto chvíli hovoří o prodloužení výroby o jeden měsíc, nedivili bychom se, kdyby se z toho nakonec vyklubala delší doba. Sám AvtoVAZ v reakci na nastalou situaci přiznává, že situace je kvůli chaosu na světových trzích nestálá a plány jsou platné jen do chvíle, než je nahradí jiné plány. Pokud ale pětidvéřová Niva Legend přece jen definitivně skončí, minimálně ve smyslu schopnosti zesměšnit bodové hodnocení Němců má hrdého nástupce.

Tohle prezentační auto německého zastoupení Lady svého času zazářilo v testu Auto Bildu. Mělo skončit ještě v listopadu, nakonec se jeho odchod ze světa odkládá. Foto: Lada Automobile Deutschland



Pětidveřová Lada Niva se v aktuálním provedení Legend modelového roku 2021 začala prodávat teprve nedávno, přesto jej má co nevidět definitivně nahradit jen pětidvéřová Niva Travel. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Netypický AvtoVAZ@V Kontakte

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.