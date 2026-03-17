Zavřete všechny továrny v Německu až na dvě, radí VW najatá konzultační firma, která mu pomáhá dostat se z krize

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
17.3.2026 | Petr Miler
Němci to přiznávají neradi, ale výstavní klenot jejich automobilového průmyslu je na nejlepší cestě do zapomnění. Nedávno odhalené loňské výsledky firmy vzbudily v zemi pozdvižení, když ukázaly, jak moc na VW Group dopadá smrtící kombinace faktorů - zájem o elektromobily dalece nenaplňující někdejší vize a váznoucí prodeje těchto i jiných aut se propisují do prudce klesajících zisků. Přidejte si k tonu bující konkurenci zejména z Asie a není divu, že VW tahá za záchrannou brzdu.
Na jeho místě bychom udělali dva kroky vzad, přehodnotili produktovou strategii a přestali líbat prsteny jedné gynekoložky, která firmu nikdy nespasí. To ale VW neudělá, v zemi zůstává - navzdory jeho fiasku v jiných oblastech - populární přístup „Wir schaffen das”, a tak Němci s na sílu tlačenou elektrifikací své nabídky nepřestanou, dokud bude aspoň na chleba. To ale znamená jediné - šetřit na všem, na čem se jen trochu dá, protože neefektivita výroby a prodeje těchto aut je zjevně nezměrná, jak ostatně přiznal sám VW. Dnes ví, že čím víc elektromobilů prodá, tím víc prodělá.
Hned při představení výsledků za loňský rok tak bylo oznámeno, že firmu během následujících asi 4 let opustí ještě víc lidí, než se čekalo, má jich být okolo 50 tisíc. To zní jako pořádná úspora, dostatečná ale nebude, a tak firma s pomocí najatých konzultantů dál hledá způsoby, jak ušetřit ještě víc. A některé nápady jsou vskutku radikální.
Podle informací získaných Bildem se najatá konzultační firma McKinsey & Company vytasila s návrhem, který nepřekvapivě vzbudil velký rozruch. Konzultantům neberoucím ohledy na politické faktory za aktuálně rozdaných karet vyšlo, že se VW nejjistěji dostane z krize tak, že v Německu skončí s většinou výroby. V zemi by tak zůstaly funkční jen dvě velké fabriky VW- ve Wolfsburgu a v Ingolstadtu -, všechny ostatní by skončily.
Zwickau alias Cvikov (na hlavní fotce), Emden, Hannover nebo Lipsko by byly zavřeny a většinu jejich agendy by zajistily nové nebo stávající mimoevropské fabriky. Jako neefektivní byla navíc vyhodnocena i výroba Porsche ve Stuttgartu. V Německu by tak zůstaly jen hlavní továrny VW a Audi, které by částečně posloužily i jiným značkám koncernu, všechno ostatní by se stěhovalo pryč.
Jak vás ale asi nepřekvapí, tento návrh - ač by téměř nepochybně vedl k citelně vyšší provozní efektivitě VW a dovolil mu utápět v elektromobilech víc peněz - byl interně rychle odmítnut jako neschůdný. Ekonomika věci je jasná, tady konzultanti moc dobře vědí, co dělají, ale zavírání fabrik v Německu, zvlášť v takové míře? To je politicky prakticky neschůdné, takový krok by měnil výsledky voleb.
VW si tak bude muset vystačit s méně drastickými kroky, které ale nemusí být dostatečně razantní, aby situaci změnily. Komplexní plán úspor má být odhalen v květnu a dotknout se i dceřiných firem, českou Škodu nevyjímaje.
Jsme zvědavi, s čím Němci přijdou, nedokážeme si ale představit nic, co by bylo schůdné a spásné současně. Možná tedy nakonec za popsané situace nebude od věci ještě jednou popřemýšlet o nápravě aut, která firma nabízí. Pokud bude mít pod palcem znovu velmi žádoucí produkty, nebude zase takový problém je prodávat za ceny, které ospravedlní i drahou německou výrobu. Dnes takových mnoho opravdu nenabízí.
Z továren VW v Německu by nezbylo skoro nic, pokud by automobilka šla cestou, jakou jí navrhli konzultanti. To si dnes nemže dovolit, už samotná existence takové cesty jako vážně míněného řešení ale ukazuje, jak mizerně na tom dnes VW je. Foto: Volkswagen
Zdroj: Bild
