Zázraky se dějí, venku je nové auto s výkonem 677 koní a manuálním řazením

/ Foto: Cadillac

Už jsme mysleli, že něco takového nikdy neuvidíme, zázraky se ale skutečně dějí. I na počátku roku 2021 můžeme vítat úplně nové sportovní sedany Cadillacu s výkonem až 677 koní a překvapivě přívětivými cenami.

Dámy a pánové, zapomeňte na Audi RS, BMW M a Mercedes-AMG. Jakkoliv jsou stroje německé sportovní ligy přitažlivé, od nynějška budou hrát v očích nadšených řidičů druhé housle. Svět má totiž novou modlu, která nepochází z Evropy. Místo toho se o její zrod postarala Amerika, konkrétně pak Cadillac, který odhalil nové modely CT4-V Blackwing a CT5-V Blackwing. A právě tyto vozy by pro vás měly být Alfou i Omegou, pokud to s nadšením do řízení myslíte opravdu vážně.

Za těmito chvalozpěvy stojí příchod avizovaného manuálu. Tedy převodovky, na kterou výše zmíněná německá liga s výjimkou BMW M3 zanevřela. Cadillac nicméně velmi správně pochopil, že stále existuje spousta lidí, kteří touží po intenzivnějším propojení s vozem a skoro nikdo jim nic nenabízí. Manuál proto nejen že vrátil do hry, ale ještě jej řádně vylepšil. Šestistupňová převodovka sice dostala do vínku automatické meziplyny a také možnost řadit pod plným plynem, aniž byste sundali nohu z pedálu, ale snad tyto funkce půjde vypnout. Kromě toho se manuál dočkal i dvoukotoučové spojky pro lepší odezvu.

S touto převodovkou je v případě modelu CT4 spojen 3,6litrový šestiválec twin-turbo, zatímco větší sedan CT5 se již dočkal kompresorem přeplňovaného 6,2litrového osmiválce. My se v prvé fázi zaměříme na tuto jednotku, která produkuje neskutečných 677 koní a 896 Nm točivého momentu. To jsou čísla, jakým se nemůže rovnat ani nedávno odhalené BMW M5 CS či Mercedes-AMG E63S. Což ostatně platí také o nejvyšší rychlosti, která vyšplhala na 322 km/h. V případě sprintu na stovku CT5 potřebuje 3,7 sekundy.

Daného zrychlení sedan dosahuje s desetistupňovým automatem, přičemž i ten byl poladěn, aby lépe odpovídal nové nátuře vozu. Majitelé tak budou mít k dispozici i manuální režim, během kterého mohou využívat hořčíková pádla pod volantem. Software převodovky byl přitom nastaven tak, aby v manuálním režimu nikdy neměnil rychlosti automaticky, nýbrž až na vaše pokyny - to dělají třeba i Audi RS. Zároveň je navíc možné aktivovat dynamický sportovní režim, jenž je zaměřen na okruhovou jízdu a reaguje dokonce i na změny v rámci přetížení.

CT5 přitom na rozdíl od zmiňované německé ligy není čtyřkolkou, veškerý výkon tedy míří pouze na zadní kola. Automobilka totiž uvedla, že vše, co by nezlepšovalo časy na okruhu či sportovní výkony obecně, zamířilo přes palubu. I z toho důvodu pak byla kupříkladu litinová skříň zadního diferenciálu vyměněna za hliníkovou, jenž snižuje hmotnost o 10 kg. Další redukci o 24 kg pak mohou zařídit karbon-keramické kotouče, jimiž lze nahradit standardní ocelové brzdy od Bremba.

Odlehčením ovšem může projít i karoserie, pokud ji osadíte karbonovým paketem. Cadillac nicméně již v tomto případě neuvádí mnoho bližších podrobností vyjma toho, že sada snižuje vztlak o podstatných 75 procent. Tím bychom ale povídání o větším sedanu mohli uzavřít, načež se přesuneme k tomu menšímu. Než se tak ovšem stane, jen dodáme, že uvnitř je možné počítat se sportovním volantem a sportovními sedadly, jimž kromě chlazení nechybí ani masážní strojek.

Co se Cadillacu CT4 týče, pak jeho pohonná jednotka produkuje 479 koní a 603 Nm. Z těchto čísel již čelist neklesá až na zem, jakkoliv je třeba dodat, že jde stále o působivé hodnoty. Ve srovnání s jakoukoli myslitelnou konkurencí je pak Američan o poznání levnější, neboť automobilka si za CT4 účtuje 59 990 USD (cca 1,28 mil. Kč). S relativní lácí je pak spojen i model CT5 startující na 84 990 USD (1,82 mil. Kč).

Také v případě menšího sedanu je možné volit mezi manuálem a automatem, znovu však obě převodovky směřují výkon pouze na zadní kola. Podvozek přitom tak jako u většího sourozence počítá s tužšími pružinami, dutými stabilizátory či poslední generací magnetických tlumičů. Aerodynamický paket karoserie je pak jistotou i v tomto případě, přičemž dle Cadillacu redukuje vztlak vůči standardnímu sedanu dokonce o 214 procent.

Lze už jen dodat, že zatímco CT5 standardně jezdí na 19palcových kolech, CT4 sází na osmnáctky. Také za nimi se nachází v základu brzdy Brembo, karbon-keramické kotouče však nelze pořídit ani za příplatek. V případě kabiny jsou pak standardem sportovní sedadla s vyhříváním, za ono chlazení a masážní strojek, jenž by vám napravil záda po dni stráveném na okruhu, je však třeba připlácet.

Cadillac představil nové modely CT4-V Blackwing a CT5-V Blackwing, v jejichž případě je možné výkonný šestiválec a osmiválec spárovat také s manuální převodovkou, to je dnes u tak výkonných aut naprosto ojedinělé. Foto: Cadillac

Zdroj: Cadillac

