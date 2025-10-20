Zbavit se zbytečných zaměstnanců nakonec pro Mercedes nebylo tak těžké. Stačilo jim nabídnout 13 milionů a jdou sami
Petr MilerČasy, kdy německé automobilky bojovaly leda s tím, jak vyrobit dost aut pro dychtivé zákazníky, jsou dávno pryč. Teď bojují spíš s tím, jak neplatit zaměstnancům, kteří beztak nemají co dělat. Po VW našel cestu i Mercedes - stačí jim dát na rozloučenou pořádný balík.
před 9 hodinami | Petr Miler
Časy, kdy německé automobilky bojovaly leda s tím, jak vyrobit dost aut pro dychtivé zákazníky, jsou dávno pryč. Teď bojují spíš s tím, jak neplatit zaměstnancům, kteří beztak nemají co dělat. Po VW našel cestu i Mercedes - stačí jim dát na rozloučenou pořádný balík.
Pro nás jakožto pro ty, kteří v lucidním věku prožili celou zlatou éru evropského, zejména pak německého automobilismu, je naprosto nepochopitelné, jak snadno se najednou tolik lidí dokáže smiřovat s jeho úplně zbytečným, nesmyslnou manipulací s trhem a umělým zdražováním vstupů vynuceným úpadkem. Analytici dojdou k závěru, že 8 evropských továren je zralých na zavření přesně ze zmíněných důvodů a... nic. A pokud něco, přijde další opakování dávno ohrané písničky, že situaci spasí to, co tyto problémy způsobilo, jakkoli je zjevné, že řešením je spíš pravý opak.
Nad tímto rozlitým mlékem jsme ale plakali tolikrát, že už připomíná víc bílou slanou vodu. A jakkoli ani to nás nepřiměje dát ruce v klín a přestat bojovat s tímto tupostí iniciovaným rozvratem, nezbývá než na chvíli otočit list a podívat se, co má tato situace za následek. Není to složitá matematika - pokud regulacemi zabijete produkt z hlediska jeho atraktivity pro zákazníka a podobnými způsoby zničíte jeho cenovou konkurenceschopnost, logicky to vede k omezení prodejů. Méně prodejů znamená méně výroby, méně výroby znamená méně továren a méně továren znamená menší potřebu lidí, kteří v nich pracují. A automobilky je na výplatních listinách budou - doufajíc v lepší časy - držet jen do chvíle, než jim samotným začne téci do bot.
To se dávno děje, už i v Německu se nějakou chvíli hovoří o tom, že výrobci „uvízli v katastrofální spirále ztrát”, ze kterých se stěží dostanou tak, že začnou nabízet něco lepšího - k tomu vede příliš dlouhá cesta. „Katovat kosty” neboli snižovat náklady ale lze rychleji a když se vyčerpají všechny přímočařejší možnosti, dojde i na onen personál. Ale jak, když zejména v některých západních zemích je i trh práce přeregulován tak, že propustit nadbytečného zaměstnance je extrémně složité? No pořád je možné mu zaplatit za to, aby odešel „sám”. A přesně to dnes hlavně německé automobilky ve velkém dělají.
Programy „sociálně odpovědné transformace vedoucí k úpravě počtu zaměstnanců” (to není satira, ale slovník automobilek) jsou nyní vážně v kursu, VW se takto rychle zbavil 20 tisíc zaměstnanců. A úspěchy nyní hlásí i Mercedes. Podle Handelsblattu se stuttgartskému „vynálezci automobilu” podařilo vynalézt také také senzační způsob, jak se zbavit zaměstnance - stačí mu dát na cestu 13 milionů korun a on jde!
Ani to není černý humor, o této krajně zoufalé nabídce jsme psali už v březnu, nyní se ukazuje, že „dohodu” přijalo asi 4 000 zaměstnanců, kteří podle svých dosavadních zásluh skutečně dostali na cestu až 540 000 Eur, tedy 13,1 milionu Kč. A není to tak, že tyhle peníze dostal jen někdo z vysokého managementu - naopak jde o „bonus” dosažitelný i na docela normálních pozicích a managementu se téměř netýkal. Šlo hlavně o lidi z výroby, vývoje, administrativy a IT.
Dávat někomu takové peníze za odchod nezní jako dobrý obchod, vzhledem k rigiditě německého pracovního práva, charakteru dohod s odbory a skutečné nepotřebě takového personálu v současných evropských podmínkách se ale i takový „úplatek” za okamžitý odchod bez výhrad firmě vyplatí. Navíc dříve zmiňované částky nejsou úplné, podle Handelsblattu navíc někteří zaměstnanci dostali ještě tzv. „turbo bonus” za rychlé rozhodnutí nabídku přijmout - i ten měl sám o sobě přesahovat až 100 000 Eur, tedy další miliony korun.
Němci jako příklad zmiňují 55letého mistra s třemi dekádami odpracovanými ve firmě, který měsíčně bere zhruba 9 000 Eur, tedy asi 218 tisíc Kč. Takový měl při využití pobídky a rychlém rozhodnutí ji přijmout inkasovat až 700 000 Eur, tedy 17 milionů. To jsou sakra velké peníze i se zmíněným platem, nakonec dotyčnému nikdo nebrání začít druhý den pracovat jinde.
Kolik lidí bude takto odejito, není jasné, program se ale má obecně týkat 30 až 40 tisíc lidí a poběží až do března 2026. Toto „konečné řešení” je pro Mercedes součástí plánu na rozsáhlé snižování nákladů, díky němuž má do roku 2027 ušetřit 5 miliard Eur. Aby se tak mohlo stát, musí zjevně nejdřív nějaká ta eura vydat...
Na dobu, kdy „host vyhazoval vrchního”, budeme ještě vzpomínat jako na normální. Teď firmy platí zaměstnancům za to, aby odešli. A když odejdou hned, zaplatí jim ještě víc. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Handelsblatt
