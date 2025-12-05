Zbožštěná Sennova Honda se skutečně vrací v novém, zůstal jí motor V6 bez turba i manuální řazení
Petr ProkopecTohle auto se stalo legendou, kultem, hotovou svátostí na kolech. Smysluplně na něj navázat v dnešní době je těžké, Italové ale našli cestu, kterou by se sama Honda vydat asi netroufla. NSX se skutečně vrací, nikoli však jako úplně nový vůz.
Zbožštěná Sennova Honda se skutečně vrací v novém, zůstal jí motor V6 bez turba i manuální řazení
dnes | Petr Prokopec
Tohle auto se stalo legendou, kultem, hotovou svátostí na kolech. Smysluplně na něj navázat v dnešní době je těžké, Italové ale našli cestu, kterou by se sama Honda vydat asi netroufla. NSX se skutečně vrací, nikoli však jako úplně nový vůz.
Některé automobilky vám se vší vážností budou tvrdit, že lidé o sportovní vozy ztratili zájem. A dokládat to budou jejich klesajícími prodeji. Tato data nelze zpochybnit, ale stojí za nimi obecný nezájem? Jsme přesvědčeni, že ani náhodou. Nadšenci, kterých pořád není málo, by sportovní modely a verze dál kupovali jako o závod, pokud by taková auta byla podobně jako kdysi dostupná a současně uspokojivá. Jenže dnes vás i základní Volkswagen Golf GTI vychází na minimálně 1 102 900 Kč. A opravdu láká, když už k němu ani nemůžete mít ruční řazení? A pokud byste chtěli byť jen základní Porsche 911, bez 3,5 milionu korun do showroomu ani nechoďte.
Jinými slovy, ve sportovním segmentu nakupují už jen lidé, jejichž příjmy mnohonásobně převyšují ty běžné. Takoví se ale obvykle nespokojí s „obyčejným” GTI a chtějí něco zajímavějšího. Proto také netrpí divize M BMW a vlastně cokoli výše postaveného, co pořád vystupuje z řady. Však i když Porsche neprožívá nejlepší časy, zrovna s odbytem 911 problém nemá a na speciality typu verze GT nezřídka existují pořadníky.
Prosadit se tedy dnes se sporťákem jde, jen musí být opravdu zajímavý. Proto nemáme pochyb, že se neúspěch vyhne i nové Hondě NSX, nástupci originálu zbožštěnému i díky spojení s Ayrtenem Sennou, který ji pomáhal vyvíjet a pravidelně sedlal. I když slovo „nová“ skutečně patří do uvozovek. Jde totiž o projekt společností Pininfarina a JAS Motorsport, který spočívá v rozsáhlé modernizaci originálu. Znovu tak dorazí atmosférický šestiválec, který bude se zadními koly propojen manuální převodovkou. Máme tu tedy přesně tu koncepci, po které nadšenci touží.
Projekt, který doznal označení Tensei neboli Znovuzrození, totiž vznikne v limitovaném množství, přesné číslo ale zatím neznáme. Pininfarina přitom vozu dodá nový kabát z karbonových vláken, který sice ctí tvary originálu, ovšem zároveň NSX přesouvá do 21. století. JAS se pro změnu postará o pohonné ústrojí, které bude rozhodně produkovat víc než originálních 274 koní. Firma má ostatně při ladění šestiválce využít více než 30letých zkušeností ze závodních okruhů.
V souladu s tím bude pochopitelně upraven také podvozek, přičemž obě společnosti již měly předprodukční prototypy představit vybrané klientele na okruhu Fuji Speedway. Vážně se nám tu tedy rýsuje auto, které každého pravověrného řidiče potěší až do morku kostí. Jen v příapdě ceny se nejspíš půjde přes hranici 10 milionů za kus, což NSX Tensei nezřídka odsoudí jen ke statickému postávání v exkluzivních sbírkách.
Pokud by přitom podobně stylizované dvoudvířko s šestiválcem a manuálem stálo jako onen Golf GTI, nejspíše by nebyl problém prodat po celém světě 100 tisíc kusů dřív, než by vůbec z montážních linek sjel první exemplář. Něco takového ale i kvůli všemožným homologacím dnes už nezvládnou ani Číňané. Zdá se tedy, že sportovní segment bude dále skomírat navzdory zájmu, který se bude stále víc koncentrovat do podobně výjimečných aut.
NSX Tensei se naplno představí v první polovině příštího roku. Na veškeré detaily si tedy ještě musíme počkat. Foto: Pininfarina
Zdroj: Pininfarina
