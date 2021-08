Zdánlivé vady laku na nejnovější Toyotě jsou ve skutečnosti chytrá ochrana proti zlodějům před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Data Dot

Ukrást auto je dnes paradoxně jednodušší než kdy dříve, dostat jej zpátky na trh jako celek je ale naopak velmi komplikované. Proto se vozy kradou hlavně na díly, i jejich další prodej se ale výrobci snaží zkomplikovat.

Krádeže aut stále nejsou ničím výjimečným, naopak se ze známých důvodů kradou snáze než kdy dříve. Složitější ovšem je auta následně zpeněžit - upravit všechny identifikátory tak, aby se nepoznalo, že bylo ukradeno a prodat jej jako celek, je velmi složité. A tak se vozy kradou hlavně na díly, u kterých je eliminace současných identifikátorů o poznání snazší, pokud tedy díl vůbec nějaké nese. Také s tím ale automobilky bojují a nejnovější Toyota názorně ukazuje, jak důkladně.

Řešení, pro které využila technologie firmy Data Dot, je v podstatě geniálně jednoduché a soustředí se právě na ochranu jednotlivých komponentů. Podstatou je kombinace unikátních identifikátorů vyražená na jednotlivé díly, která na první pohled vypadá jako vada laku. Ve skutečnosti jsou ale drobné tečky (na dílech jsou pochopitelně vyražené vždy z vnitřní strany) rozmístěny tak, že slouží jako unikátní identifikátor samy o sobě, automobilka jim říká PIN. Navíc při pohledu pod mikroskopem obsahují znovu identifikační kód celého vozu, už dobře známý VIN.

Ony tečky jsou pouhým okem sotva viditelné. Mají průměr ani ne 1 milimetr a jsou aplikovány do všech koutů automobilu, aby se jednotlivé součásti v případě krádeže daly snadno rozpoznat. Mohou tak vést zpět k celému vozu, potenciálně tedy i jeho zloději a ve výsledku i pachateli. Samozřejmě, tyto tečky se dají vybrousit, po celém voze se jich ale najde až 10 000 - s tím už se zloději skutečně snadno nepoperou. A pokud ano, stěží na tom vydělají. Novinka navíc pomůže i v případě celých aut, neboť padělání kódů VIN na obvyklých místech rázem neřeší prakticky nic.

Jak to vypadá v praxi, vám na videu níže ukáže ruský youtuber, kterému se do rukou dostal právě nový Land Cruiser oněch zdánlivých vad laku si pochopitelně všiml, když je ale prozkoumal pod mikroskopem, objevil v nich skrytý VIN kód vozu. Samozřejmě, něco takového nezabrání krádežím vozů per se, dovolí to ale dostat se pachateli na kobylku klidně i léta po původní krádeži. I kdyby to mělo působit jen preventivně, je to dobrý nápad.

Na karoserii nové Toyoty Land Cruiser se najdou přesně takovéto malé tečky, které pod mikroskopem odhalí VIN vozu. Samotný způsob jejich rozmístění je pak unikátní, zloději by je tedy museli zcela odstranit, aby smyli všechny stopy historie vozu. Přejeme hodně štěstí, na každém autě je jich okolo 10 tisíc. Ilustrační foto: Data Dot

Zdroje: Privět Tačka@Youtube, Toyota, Data Dot

Petr Miler