Zdravý rozum nevymřel, Mazda bude i šestiválcové diesely prodávat tak dlouho, dokud o ně někdo bude stát

Jde o to nejsamozřejmější ze samozřejmých vyjádření dobrého obchodníka, přesto je v dnešním automobilovém světě raritou. Výrobci aut přání zákazníků stále více ignorují, Mazda zůstává svá.

Jsem přesvědčen, že přirozený zájem o naftové motory nikdy nikam nezmizel. Troufnu si sám sebe označit za velkého automobilového nadšence, kterému koluje vysokooktanový benzin v žilách, přesto nemohu neuznat, že dobře postavené dieselové auto má z racionálního hlediska nad tím benzinovým jednoduše navrch. Pokud maximální výkon, benzinový charakter (který ale v současné turboéře do značné míry ztratil relevanci) či iracionální faktory typu zvukový projev nejsou tím, co vás na autech zajímá především, drží nafta v rukou všechny trumfy.

Moderní diesely jsou dostatečně výkonné a uživatelsky velmi příjemné kvůli vysokému výkonu v nízkých otáčkách, jsou tišší a nadále citelně efektivnější. Ať už vás tedy zajímá komfort jízdy, praktické aspekty typu dojezd nebo stará dobrá ekonomika provozu, není možné diesel překonat. A pokud tohle jsou schopni uznat i lidé, kteří primárně fandí benzinu z oněch iracionálních důvodů, co pak obyčejný zákazník, který chce prostě dobré auto a co nejlepší hodnotu za peníze?

Přesto jsme v posledních letech svědky zkázy naftových aut. Ta ale nemá základ v nezájmu lidí, je to kombinace konce politické přízně (či dokonce začátku nepřízně) a z ní vyplývající (do jisté míry racionální) liknavosti výrobců taková auta dál nabízet. Hlavně tyhle dva faktory rozjely smrtící spirálu klesajících prodejů a omezující se nabídky, která ponechává naftovým autům relativně malý prostor na trhu. A to přesto, že nepochybuji, že pro většinu lidí představují stejně optimální řešení jako před několika léty, kdy ještě vládly evropskému trhu.

Že zájem o tyto motory zůstává vysoký, nakonec dosvědčují i prodeje v segmentech, kde není podstatné, že diesely musely dostat asi 30 filtrů čehokoli a 50 vstřikování čehosi, aby byly schopny vyhovět aktuálním normám. Do menších a levnějších aut je kvůli tomu nedostanete, v takových Audi, BMW nebo Mercedesech ale pořád tvoří jasně většinu prodejů. A to i s modely, do kterých se ani nemontují. Vezměte si ale takové BMW řady 7 a zjistíte, že se skoro s ničím jiným než s dieselem neprodává, diesely tvoří i letos v Česku kolem 70 procent prodejů...

Poptávka zkrátka existuje dál, automobilky k ní ale vesměs zůstávají hluché a kráčí směrem favorizovaným politiky. Tím je dnes jasně elektromobilita, i když výrobci musí vidět, jak neprodejná elektrická auta v některých třídách i ve srovnání s oněmi diesely jsou. Opakovaně jsme konstatovali, že si nedovedeme představit, že bychom jako korektně jednající firma řekli cokoli jiného než: „Budeme prodávat to, co lidé chtějí, dokud nám to někdo nezakáže,” většina výrobců ale říká něco jako: „Budeme prodávat to, co nechcete, i když nám to nikdo nepřikazuje.” Výjimky naštěstí existují.

Jednou z nich je Mazda, která loni přišla s novými řadových šestiválci včetně 3,3litrového turbodieselu. V Evropě je k dispozici pro model CX-60 s až 251 koňmi výkonu, což není vůbec špatné číslo. Leckdo by mohl čekat, že tento krok budou Japonci brzy považovat za chybu a diesely z prodeje zase stáhnou, protože nejsou „in”. Realita je ale jiná - Mazda dnes jednoduše říká, že diesely ponechá v nabídce, dokud je někdo bude chtít a dokud bude moci. Jak prosté.

„Jestliže zákazníci chtějí naftu, tak pokud dokážeme efektivně dodržovat emisní normy, rádi bychom diesely rádi nabízeli tak dlouho, dokud budeme moci,“ řekl pro magazín Car Expert Mitsuru Wakiie z Mazdy, který má na starosti výrobní program modelu CX-90. Zní to naprosto banálně, přijde nám to jako to nejsamozřejmější ze samozřejmých vyjádření dobrého obchodníka, ale v dnešní době je to skutečně poklad hodný ocenění. Zákazník je zkrátka pro automobilky jediným skutečným zdrojem jejich příjmů a firmám dříve nebo později nezbude než to akceptovat. „Někteří to vědí a další to zjistěj',” chce se dodat slovy jedné dámy...

Mazda CX-60 je nově k mání i s šestiválcovým turbodieselem. Automobilka je odhodlána tento motor nabízet tak dlouho, dokud jen bude moci, pakliže o něj bude zájem. Foto: Mazda

