Že jsou auta z Číny levná? Čínský Rolls-Royce se právě začal prodávat v Rusku za 9 milionů korun
Petr ProkopecSkutečný Rolls-Royce Rusové standardními kanály koupit nemohou, ten čínský ano. Jméno „Rudá zástava” slibuje lidovou cenu, na takovou je ale třeba zapomenout. Základ nekoupí pod 8 milionů, na důstojnější osmiválcové provedení jim nebude stačit ani těch devět.
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Že jsou auta z Číny levná? Čínský Rolls-Royce se právě začal prodávat v Rusku za 9 milionů korun
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Skutečný Rolls-Royce Rusové standardními kanály koupit nemohou, ten čínský ano. Jméno „Rudá zástava” slibuje lidovou cenu, na takovou je ale třeba zapomenout. Základ nekoupí pod 8 milionů, na důstojnější osmiválcové provedení jim nebude stačit ani těch devět.
Rusko je i nadále domovinou mnoha velmi bohatých lidí, jen dolarových milionářů by tam mělo žít přes 426 tisíc. Jejich počet se navzdory sankcím neustále zvyšuje, v současné době je vyšší než před započetím války na Ukrajině. Není tak divu, že se na tomto trhu i nadále prodávají luxusní auta ve velkém množství. O domácí Aurus Senat nicméně Rusové až tak velký zájem nemají, pročež bude zajímavé sledovat, jak dopadne nejnovější počin této automobilky. Ta se totiž rozhodla, že pod novou značkou Senat začne nabízet i čínské Hongqi.
Jako první by měl být k mání 5,14metrový sedan, který vychází z modelu H9. Oproti dárcovskému vozu ovšem dostane unikátní design a název Senat 900. Jen u této expanze ovšem nezůstane, Hongqi - v překladu Rudá zástava - se chce prosadit také pod vlastní značkou se stejnými vozy jako v Číně. S těmi pak zamíří do nejvyšších pater trhu, neboť s modelem Guoya chce Rolls-Roycu, Bentley nebo vrcholným verzím BMW řady 7 a Mercedesu třídy S. I některá z těchto aut budou ale vedle čínské vlajkové lodi působit jako z levného kraje, její ceny jsou totiž spíš z říše snů než z Říše středu.
Za šestiválcové provedení Elegance si totiž Hongqi hodlá v Rusku účtovat 27,7 milionu rublů neboli přes 8 milionů korun, zatímco osmiválcová varianta Imperial bude startovat na 31,7 milionů RUB, tedy plných 9,15 milionu Kč. To jsou vskutku vysoké částky, zvláště v porovnání s čínským trhem, kde je Guoya k dispozici od 1,4 milionu yuanů (4,31 milionu Kč). Půjde tak o vůbec nejdražší čínský vůz v Rusku, vedle kterého se nakonec nechytá ani větší, 5 630 milimetrů dlouhý Aurus Senat, který startuje na 24 milionech rublů (6,91 milionu Kč).
Guoya měří 5 353 mm na délku, 1 998 mm na šířku, 1 511 mm na výšku a stojí na 3,26metrovém rozvoru, je to tedy takový menší Rolls-Royce Ghost nebo něco jako sedmičkové BMW. Pohon šestiválcové verze přitom dostal na povel přeplňovaný třílitr, který ve své domovině produkuje 399 koní. Rusové ovšem budou mít k dispozici provedení upravené ke spalování jejich trochu méně kvalitního benzinu, načež na všechna čtyři kola zamíří o 14 kobyl méně. Podobné je to u čtyřlitrového osmiválce, kde byl výkon snížen ze 487 na 483 koní.
Oba agregáty jsou spojené nejen s pohonem všech kol, ale rovněž s osmistupňovou automatickou převodovkou, která počítá s integrovaným elektromotorem. Ten sám o sobě produkuje 220 kobyl, ovšem protože se špičky jednotek nepotkávají, bude výkon třílitrové soustavy činit zhruba 490 koní, zatímco osmiválcový hybrid zamíří na přibližně 580 kobyl. Konkrétní data však zatím ještě nebyla upřesněna, a možná nakonec budou ještě o trochu nižší.
Ruské zastoupení Hongqi totiž již uvedlo, že slabší verze zvládne stovku za 5,5 sekundy, zatímco té silnější stejná disciplína zabere 4,5 s. To je ovšem o dvě desetiny víc než u čínského provedení. Nic jiného by se ale již skutečně nemělo měnit, i Rusové si tedy budou moci užít hlavně dvě královská křesla vzadu, která počítají s vyhříváním, chlazením i masážemi. Společnost jim pak dělají vyklápěcí stolky či audio systém doplněný neskromnými 32 reproduktory.
Čínské Hongqi Guoya míří na ruský trh, kde bude oproti domovině startovat na dvojnásobné částce. Nutně se tak na tamních silnicích stane hodně neobvyklým zjevem. Foto: Hongqi
Zdroj: Hongqi
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