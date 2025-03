Ze symbolu znovuzrození symbolem úpadku. Nissan GT-R končí bez nástupce, Japonci s ním nedokázali přijít dlouhých 18 let před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Tento stroj byl kdysi jako zjevení a stal se majákem pro zbytek automobilového světa, kudy směřovat další vývoj. Dnes je symbolem totálního rozkladu Nissanu, který od jeho zrodu až dodnes nedokázal přijít s další generací. A tak GT-R končí bez nástupce.

Přežije Nissan letošní rok? To je otázka, na kterou vám nikdo soudný nedá jasnou odpověď. Nad japonskou automobilkou se stahují temnější mračna než kdy dřív a zatím se nerýsuje nikdo, kdo by k němu přiskočil s deštníkem a patřičně naditými kapsami. Pokud ale nepřijde pomoc zvenčí, zřejmě skutečně nezbude než sbalit krám a smířit se s laciným převzetím ze strany nejspíš čínské konkurence. Stávající nabídka Nissanu je zkrátka nezajímavá a volit z ní u nás můžete už jen mezi několika málo SUV a dodávkami.

Na jiných kontinentech je situace sice o trochu lepší, ovšem jen do té míry, jako když se přesunete z deště pod okap. A jelikož déšť neustává, je nad slunce jasné, že ten již dlouho stačit nebude. Nissan totiž oznámil, že z nabídky bez nástupce vyřazuje sportovní model GT-R. Ten sice generoval relativně skromné prodeje, na druhé straně se ale staral o reputaci značky. I dlouhých 18 let po svém debutu totiž stále dokáže konkurovat strojům od Porsche či Ferrari.

GT-R ze scény na některých místech zmizelo už dřív, neboť v roce 2021 v důsledku nových bezpečnostních standardů kupé skončilo v Austrálii. Rok na to došlo na jeho stažení z Evropy a předloni také ze Spojených států. Posledním trhem, kde se tak dalo jako nové koupit, bylo domácí Japonsko. Značka však nově oznámila, že „ukončila příjem objednávek“. Již nyní totiž bylo dosaženo „plánované produkční kvóty“, a ta se již zvyšovat nebude.

Znamená to, že montážní linky v Kaminokawa v prefektuře Togichi se letos zastaví. Konkrétní datum zatím zmíněno nebylo, počítat však můžeme s druhou polovinou roku. Přičemž je dost možné, že poslední GT-R generace R35 bude zároveň i posledním GT-R historie. Automobilka totiž sice stále má relativně likvidních prostředků, pročež jí bankrot bezprostředně nehrozí, jenže za ty musí zatraktivnit svou klíčovou nabídku.

GT-R generace R36 navíc mělo dorazit jako ryzí elektromobil, který by ale v současné době byl střelou zcela mimo terč. Bohatá klientela se totiž od bateriového pohonu spíše odvrací, kromě toho je třeba počítat s konkurencí ať již v podobě Číňanů, nebo třeba takové Tesly či Lucidu. Vozy jako Model S Plaid a Air Sapphire totiž zvládají párovat dechberoucí dynamiku s nemalou praktičností, pročež Nissan pomalu nemá, jak by dokázal zabodovat.

Je to smutné, na druhou stranu však byli Japonci hlavně v posledních zhruba pěti letech nesčetněkrát varováni, že směr vytyčený jeho šéfem Makoto Uchidou je cesta do záhuby. Nissan však nenaslouchal jediné radě a místo toho třeba v roce 2023 odstartoval projekt konverze spalovacího Skylinu GT-R R32 na bateriový pohon. To mezi fanoušky vedlo hlavně k bučení, značka však stále elektromobilitu kladla nade vše.

Nyní tak dost možná půjde o prvního zavedeného výrobce, kterému se nevyplatilo, že neposlouchal klientelu, po čem skutečně touží, ale místo toho jí zkusil vnutit svou zelenou vizi. Doufejme, že ostatní automobilky se co nejrychleji poučí. Zatím to tak ale moc nevypadá, byť jiskřičky naděje se objevují.

Nissan GT-R si balí fidlátka. S ohledem na kondici automobilky je navíc dost možné, že se tato ikona v její nabídce objevila naposledy. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.