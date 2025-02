Že by VW konečně pochopil, kdo a co ho živí? Hned třem modelům nadělil zajímavý nový spalovací motor před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Když Volkswagen v posledních letech přišel s něčím, na co jsme z jeho nabídky z dřívějška nebyli zvyklí, nikdy se to netýkalo jeho spalovacích aut. To se dneškem mění, Passat, Tiguan a Tayron jsou nově k mání s výkonným benzinem z ostrého Golfu GTI.

V posledních letech většina automobilek nejenže neprotestovala proti politickému diktátu, dle kterého již žádné spalovací auto nesmělo projet, ale dokonce se k němu sama hlásila. Někteří výrobci si sice občas postěžovali, že to či ono „musí”, což musí, jejich aktivity šly ale daleko za rámec nevyhnutelného.

Automobilkám se prostě zalíbila myšlenka do značné míry plánovaného hospodářství, ve kterém dělají rámcově jen to, co se po nich chce, nemusí investovat do vývoje více různých řešení, nemusí se obávat nových konkurentů s geniálními novými nápady apod. Jenže zapomněli u toho na zákazníka, který si ochotně nekoupí cokoli, co mu předloží. A také na konkurenci v podobě svých vlastních existujících aut různého data zrodu, se kterými pořád musí soupeřit o přízeň publika.

Výsledek znáte, plán se s realitou rozešel tak moc, že už ani jedno neviděli na druhé. Výrobci tak již loni začali bít na poplach, neboť jim konečně došlo, že jít na ruku úřadům a nikoli zákazníkům není cesta do země zaslíbené, nýbrž do pekel. Asi nejkrutější vystřízlivění z elektrické kocoviny potkalo Volkswagen, který bude muset propustit desítky tisíc lidí, zavřít několik továren a přistoupit k výrazným škrtům, aby se alespoň vydrápal nad hladinu. Aby se ale následně dostal také na souš, naznačovali jsme, že bude muset ještě něco navíc.

Nečekali jsme, že se to stane bůhvíjak brzy, neboť přinejmenším šéf VW jako značky působí ztraceně, nakonec tu ale první vlaštovky máme už teď. Němci totiž udělali něco, co jsme roky neviděli - představili zajímavou novou spalovací jednotku určenou pro modely Passat Variant, Tiguan a Tayron. Jde o dvoulitrový benzinový čtyřválec z rodiny EA888, který bude k dostání ve dvou výkonových verzích, z nichž ta silnější nabídne stejných 265 kobyl, jaké odevzdává pod kapotou Golfu GTI. Nejde však o tutéž verzi, nýbrž dále upravenou, neboť její „krouťák“ vzrostl z 370 na 400 Nm. A spojení takového motoru s jinak komfortně laděnými auty působí nutně lákavě.

Nejde přitom o jediný rozdíl, další spočívá v pohonu - Golf GTI je totiž striktně předokolkou, v případě Passatu, Tiguanu a Tayronu ovšem budou nové motory spojeny výlučně se systémem 4Motion (a rovněž pouze s automatem DSG). Kombík s tímto motorem bude dokonce rychlejší než GTI, stovku totiž zvládne za 5,8 sekundy. Obě SUV pak v rámci akcelerace hot hatch dorovnají, neboť mají na kontě čas 5,9 s.

Pohon všech kol a sedmistupňová dvouspojková převodovka jsou rovněž spojeny se slabší verzí agregátu, která produkuje 204 koní a 320 Nm. Obě SUV díky nim dosprintují na stovku za 7,5 sekundy, přičemž jejich spotřeba se má pohybovat mezi 7,5 a 8,3 litry na sto kilometrů, zatímco u výkonnějšího motoru je možné počítat s osmi- až devítilitrovou žíznivostí. Mimo to VW s jednotkami páruje tažnou kapacitu 2,2 (Passat, Tiguan) a 2,5 tuny (Tayron).

Němci již na některých trzích, mezi něž Česko patří, poslali trojici s dvoulitrovým TSI do prodeje. Vysoký výkon se nicméně vždy pojí s výbavou R-Line, pročež Passat Variant s 265 koňmi vychází na minimálně 1 409 900 Kč. Tiguan s toutéž jednotkou je pak o 73 tisíc korun dražší, zatímco Tayron by již vyšel na 1 553 900 Kč. Slabší verze motoru vám však u obou SUV dokáže při pořízení ušetřit přibližně 200 tisíc korun. Žádná láce, jistě, ale aspoň jde o lákavé verze, za které si budete chtít připlatit. Že by VW konečně pochopil, kdo a co ho živí? A začal jednat podle toho?

VW nově osadil Passat Variant, Tiguan a Tayron benzinovým čtyřválcem naladěný až na 265 koní, tedy na stejný výkon, jakým disponuje Golf GTI. Protože ale nově jednotku doplňuje pohon všech kol, je s ní kombík rychlejší než hot hatch, zatímco SUV jej vyrovnávají. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

