Žebříček nejlepších aut roku Car and Driveru opanovaly spalovací vozy, je to snad poslední taková anketa před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Všimli jste si, že když v posledních letech dojde na vyhlašování nejlepších aut skoro jakéhokoli zaměření, ovládnou jej elektromobily? I když za víc peněz nemají mnoho co nabídnout a málokdo je pak kupuje? Taková je doba, Car and Driver v této přetvářce zjevně nejede.

Pokud dnes vyrobíte jakýkoli elektromobil, můžete s pozvánkou do všemožných anket, ve kterých dochází na vyhlašování auta roku, počítat víceméně automaticky. Porotci, povětšinou z řad novinářů, by následně šmahem měli oddělit zrno od plev a jasně říci, ze většina nových elektromobilů nemá čím ohromit a ještě za své služby žádá nesmyslné částky, ve skutečnosti však obvykle zdvihají palce nahoru. Proč tak činí, je nám záhadou. Dotyčné vozy zejména svou použitelností a jejím poměrem k ceně skutečně nemají jak okouzlit, čemuž odpovídají i pozdější prodeje.

I když se i nadále vyvíjí spalovací auta, která jsou navíc schopnější než kdy dříve, aby vedle těch elektrických s jejich specifickými výhodami obstála, v oněch anketách jsou záměrně přehlížena. V důsledku toho se ovšem mezi odbornou a laickou veřejností vytváří neskutečná propast. Zákazníci totiž chtějí hlavně takové vozy, které dokážou pokrýt veškeré jejich potřeby za co nejmenší peníze. Výsledky oněch anket se pak následně opájí pouze výrobci, jenž následně nechápou, proč se mnohem lépe prodávají upozaďovaná spalovací auta, když vedle nich trůní takové elektrické klenoty.

Nemusíme mluvit jen tak obecně, stačí vzpomenout na Jaguar I-Pace, který má na kontě více titulů než prodaných. Mimo jiné se stal i evropským a světovým autem roku, což se zdá být naprostý nesmysl - když totiž v roce 2018 dorazil, nenabízel nic, čím by překonal v té době již šestiletou Teslu Model S. Nebo rok starý Model 3. Tak se ale bohužel jeví i většina současných automobilových anket. Výjimky potvrzující pravidlo se ale pořád najdou a dnes vítr vane od slavného amerického magazínu Car and Driver.

Ten zvolil 10 nejlepších aut pro rok 2024 a nenašel důvod, proč mezi nimi vyzdvihovat auta s výše zmíněnými vlastnostmi. Mezi vybranými auty tedy najdeme pouze jeden elektromobil, Lucid Air. Navíc nejde o jeho vrcholnou verzi, nýbrž o tu základní - kolegy zaujala nejen cenou, ale rovněž i menším paketem baterií. Ten totiž cestujícím vzadu umožňuje, aby si natáhli nohy ve větším komfortu, než je tomu u dražších modelů. Palec nahoru pak dostal i dojezd, neboť Air Pure překonává konkurenci od Tesly, Mercedesu a dalších. Pro jeho zařazení do skupinky nejlepších tak existují racionální argumenty.

Spíš než tomuto vozu se ovšem musíme věnovat Hondě Accord. Ještě než tak ovšem učiníme, musíme zmínit zákulisí ankety - to i proto, že následně budete japonský sedan vidět v ještě lepším světle. Anketa 10 nejlepších aut se totiž poprvé konala v roce 1983. Tehdy kolegové stanovili maximální cenu na 30 tisíc dolarů (dnes cca 677 tisíc Kč), aby ji o pět let později zvedli na 35 000 USD (asi 791 tisíc Kč). V mezičase pak laťka letěla znovu ještě výše, pro letošek tak bylo stropem už dokonce 110 tisíc dolarů (2 484 000 Kč).

Japonskému sedanu je nicméně jedno, jaké jsou mantinely, ze 40 ročníků se mezi nejlepší desítkou objevil 38krát. Pokud tedy chcete důkaz, že v jeho případě neuděláte chybu, tady máte vše černé na bílém. O to více pak můžeme litovat rozhodnutí Hondy, že Accord na evropských trzích již nabízet nebude. Jakkoli takový krok byl vlastně nevyhnutelný poté, co se Japonci rozhodli dobýt starý kontinent s pomocí elektrifikace. I když ovšem i takovou Hondu e zdobí řada mezinárodních trofejí, zákazníci do showroomů nedorazili.

V zámořské nabídce nicméně Accord dál figuruje, přičemž opětovné zařazení mezi desítku nejlepších jeho registrace nejspíše znovu nakopne. Podobně pak zřejmě na tom bude i Civic, který se na stejný seznam dostal počtvrté. Na jeho bázi pak Honda postavila znovuzrozenou Integru, jíž na americké půdě prodává pod svou luxusní značkou Acura. Také tento vůz je kolegy doporučován, v zámoří má tedy automobilka mnohem pevnější pozici než v Evropě, kde je díky chybným rozhodnutím manažerů už spíše jen do počtu.

Abychom ovšem nesetrvávali pouze u japonské značky, přesuneme se ke zbytku vybraných aut. Také ten působí neskutečně zajímavě, neboť se jedná přesně o ta auta, po kterých nadšenci touží. A je zcela jedno, zda jde o šestiválcový Cadillac CT4-V Blackwing či jeho osmiválcového příbuzného (CT5-V Blackwing). Motor V8 pak ostatně dostala do vínku i Corvette osmé generace, zatímco v případě Subaru BRZ/Toyoty GR86 lze sice počítat se čtyřválcem, ovšem plně dostačujícím.

Opomíjet nesmíme ani Porsche 718 Boxster/Cayman, stejně jako poslední Prius. Ten sice znovu setrvává u hybridního ústrojí, to je však zabaleno do mnohem přitažlivější karoserie. Vrcholná verze navíc dostala 223 koní, se kterými zvládá stovku za 6,5 sekundy. Japonci tak poprvé od roku 1997 spárovali úsporný provoz se zábavou za volantem. Základ navíc v zámoří startuje pod 650 tisíci korunami, pročež vlastně není co řešit. Tedy krom toho, proč jiné ankety nabízí úplně jiný, podle nás realitu naprosto nereflektující obrázek.

10 nejlepších aut pro rok 2024 dle Car and Driver

Acura Integra Type S

Cadillac CT4-V Blackwing

Cadillac CT5-V Blackwing

Honda Accord

Honda Civic

Lucid Air Pure

Porsche 718 Boxster/Cayman

Subaru BRZ/Toyota GR86

Toyota Prius

Accord se letos ukázal již v jedenácté generaci. Ta evidentně navázala na kvality svých předchůdců, neboť nechybí v žebříčku deseti nejlepších aut magazínu Car and Driver. V tom se od roku 1983 objevila již osmatřicetkrát. Foto: Honda

Zdroj: Car and Driver

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.