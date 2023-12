Žebříček nejprodávanějších aut evropského kontinentu opanovala levná, zčásti až 16 let stará auta před 2 hodinami | Petr Miler

Bipolární porucha osobnosti, to je má amatérská diagnóza evropského automobilového trhu roku 2023. Z výsledků je zřejmé, že lidé buď kupují to poslední, co si mohou ještě dovolit pořídit a používat, nebo kupují drahé dotované nesmysly. Vlastně smutně ale vítězí ti první.

V posledních dnech se dokola probíráme čerstvými prodejními statistikami JATO Dynamics, které reflektují odbyt jednotlivých modelů aut v Evropě letošním říjnu. A můžeme si hlavu ukroutit. Výsledky jsou to smutné a bizarní v jednom, neboť malují obraz starého kontinentu jako velmi rozpolceného místa, na kterém - aspoň na první pohled - dominují dva typy kupců. A ten první má zřetelně navrch.

Bývalo zvykem, že těmto statistikám tradičně dominovala auta nižší střední třídy. Byl to zkrátka hlavně Golf a pár pokusů o napodobeniny Golfu či rovnou jeho klony. A do toho se zamíchalo pár menších, ovšem stále subkompaktních vozů, typicky Ford Fiesta. Kdeže loňské sněhy jsou. Klasický kompakt není v celé aktuální top 10 nejžádanějších modelů ani jeden, není tu dokonce už ani jedno kompaktní SUV a Fiesta není ani v nejlepší padesátce. Vidíme už jen směsici nejmenších a nejlevnějších aut říznutou pár nejmenšími esúvéčky, to je všechno.

Na prvním místě je jako nezřídka Dacia Sandero, která s 22 335 prodanými kusy (meziročně +38 %) žebříčku jasně vládne. Ta se nejvíce blíží představě kompaktního auta, klasický kompakt to ale pořád není, jde o něco mezi malým autem a vozem nižší střední třídy. Jde aspoň o naplnění definice „jedno auto pro všechno”, byť ne tak dobré jako Golf, je ale současně jasné, že vítězí hlavně díky své nízké ceně.

Snad ještě zajímavější je pohled na pozici číslo dvě, tam najdeme Fiat 500 s 15 426 prodanými kusy (-5 %). To je svéráz non plus ultra, neboť jde o další levné, ale především velmi staré auto. Možná si nyní říkáte, že Fiat přece prodává od roku 2020 krásnou novou elektrickou 500, která jistě slízla smetanu, protože elektromobily jsou přece nej a všichni je chtějí. No, realita je taková, že z oněch celkových prodejů představuje 10 415 aut, tedy víc jak dvě třetiny, morálně 16 let starý spalovací model, kterému se pořád říká Fiat 500 2007. Sedmnácté narozeniny má nadohled...

Zdá se být skoro surreální představou, že někdo přijde do showroomu Fiatu, chce model 500, dealer mu nabídne skvělý nový elektromobil stojící v záři reflektorů hned za výlohou a typický kupec stejně s díky ukáže na důchodce se spalovacím motorem, který se krčí někde v rohu. A to si troufnu tvrdit, že nebýt dotací, které vám v některých zemích koupí elektrickou 500 pomalu zadarmo, bude tento poměr ještě docela jiný. Znovu vítězí nízká cena a použitelnost daná aspoň tradiční technikou.

Dál je to podobná píseň - třetí je Clio, nejlevnější spalovací Renault použitelný pro cokoli jiného než ježdění po městě (15 408 vozů, +17 %), čtvrtý je Yaris Cross, nejlevnější SUV Toyoty (15 401, +26 %) a pětici uzavírá Peugeot 2008 (15 032 kusů, +37 %), obdoba Clia se lvem ve znaku. A i zbytek top 10 je jako přes kopírák: 6. Citroen C3 (14 592 ks, +19 %), 7. Peugeot 208 (14 500 ks, -15 %), 8. Ford Puma (14 002 ks, +25 %), 9. Volkswagen Polo (13 782 ks, +76 %) a 10. Opel Corsa (13 755 ks, +19 %). Je to skoro smutné.

Ale pozor, největší bizár je ještě jinde, neboť nejprodávanějším autem za celý letošní rok je Tesla Model Y, tedy skoro opak těchto aut. V říjnu tedy byla 22. a prohrála třeba i s Audi A3, ale jinak se drží kousek před Sanderem. Je též zasypaná dotacemi a dalšími výhodami, bez kterých by jistě nevítězila, pohled na nejvyšší příčky ale ukazuje přesně tento rozpor. Lidé tedy kupují buď co nejlevnější a aspoň trochu šířeji použitelná spalovací auta, nebo kupují takovéto rozmary za troj- až čtyřnásobné ceny. Těch prvních je ale zásadně víc, jen jejich zájem je roztříštěn mezi řadu jednotlivých aut. Co to říká o současném stavu starého kontinentu, si jistě domyslíte sami.

