„Zelení” zuří. EU prý kapitulovala, spalovací motory s rokem 2035 neskončí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

A právě tragikomická reakce „zelených” politiků naznačuje, že nejde o plané zvěsti. Zůstává otázkou, v jaké formě zůstanou spalovací motory v prodeji, soudě podle přístupu německého ministra dopravy to ale nemusí být úplný kočkopes.

Šance na vítězství zdravého rozumu v Evropě každým dnem klesají, ostrůvky pozitivní deviace se ale pořád najdou. Podle informací německých médií, agentury Reuters a několika dalších věrohodných zdrojů měla Evropská unie, jmenovitě Evropská komise skutečně kapitulovat pod tlakem Německa, Itálie, Česka, Slovenska a několika dalších zemí. Měla tedy akceptovat výjimky z naprosto nesmyslného zákazu spalovacích motorů od roku 2035 a povolit další prodej spalovacích vozů schopných používat syntetická paliva.

Detaily kompromisního návrhu EU zůstávají zatím nejasné, podle zmíněných zdrojů ale má Evropská komise připustit vytvoření nové kategorie „bezemisních” vozů, které budou schopna spalovat tzv. e-paliva. Debata se má v tuto chvíli vést nad tím, jak přesně má být taková třída aut definována. Komise prý trvá na tom, aby výrobci dokázali pohlídat, že v takových autech budou spalována jen a pouze syntetická paliva, což ale může být dost obtížné vzhledem k tomu, že jde ve své podstatě o jedno a to samé, jako jsou benzin či nafta z fosilních zdrojů.

Německý ministr dopravy Volker Wissing, hlavní zastánce zachování spalovacích aut v prodeji i po zmíněném datu, měl odmítnout první návrh EK jako nerealizovatelný a zbytečně omezující. Pořád tedy existuje naděje, že nepůjde jen o výjimku pro hrstku vyvolených, ale skutečnou alternativu, která udrží v prodeji i prakticky lépe použitelná a dostupnější spalovací auta, jež přitom mohou být snadno čistší než ta elektrická. Například německý gigant Bosch na základě vlastních testů a propočtů konstatuje, že provoz auta se spalovacím motorem využívajícím e-paliva je i po 160 tisících ujetých km celkově levnější a ekologičtější než u elektromobilů s většími akumulátory. A to zrovna Bosch není žádný zuřivý proponent e-paliv.

V tuto chvíli jde o mlhavé a neoficiální informace, takže z nich nebudeme dělat dalekosáhlé závěry, tragikomická reakce „zelených” politiků ale naznačuje, že kompromis je na stole a blíže přijetí, než se může zdát. Německý ministr hospodářství Robert Habeck zuří a nechal se slyšet, že snahami o zvrácení zákazu spalovacích motorů ze strany jeho vládního kolegy „dochází k poškozování německé politiky a zájmů Německa. A tento stav nemůže trvat dlouho. Už to musí skončit”. Řekli bychom, že volání po nesmyslném zákazu čehokoli na 12 let dopředu je tím, co poškozuje zájmy všech Evropanů, Němce nevyjímaje, ale to je pochopitelně jen náš názor.

Naše pozice v této věci je ostatně dlouhodobě konzistentní. Jsme přesvědčeni, že trh se v tomto případě nejlépe reguluje sám prostřednictvím výhod, které přirozeně přináší inovace, nikoli prostřednictvím vynucování socialistických plánů. Bohužel, právě s těmi se ztotožnila řada firem, pro které je pohodlnější vézt se na vlně regulací, než aby bojovaly na otevřeném trhu o zákazníka tím nejlepším možným řešením. Nepřekvapivě Ford nebo Volvo tak otevřeně kritizují Německo za snahu o narovnání podmínek pro další alternativy, na které ovšem tyto značky nevsadily...

Podobně tristní je komentář šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen, která též Němce nepřímo kritizuje s tím, že „by vyslalo velmi negativní signál, kdyby byla zvrácena dohoda dosažená v loňském roce” a že „firmy v EU potřebují jasnou a ambiciózní legislativu”. Jasnou jistě, ambiciózní? Proboha... Čí zájmy tato dáma reprezentuje? Obyčejných lidí jistě ne, i naprostá většina Němců elektromobily odmítá a skoro 70 procent z nich je proti zákazu spalovacích motorů. A to je Německo, u nás by podobná čísla byla ještě docela jinde. Pokud zákaz ve své doposavad zamýšlené podobě padne, bude to jen neobvyklý projev hlasu lidu, ničeho jiného.

Spalovací motory nakonec v roce 2035 zřejmě neskončí, registrovat nová auta schopná spalovat syntetická paliva bude nějakým způsobem nejspíše možné. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: Focus, Reuters, Bosch

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.