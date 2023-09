Žena v čele automobilky ukazuje mužům, jak se postavit k elektromobilům. Nabízet jen ty skončí fiaskem, říká před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ineos Automotive

Není mnoho žen, které by vedly velké automobilové firmy, „svět motorů” je dlouhodobě ovládán muži. Ti ale v poslední době mají problém chvat se racionálně, Lynn Calder stojící v čele automobilové divize Ineosu s tím zjevně potíže nemá.

„This is a man's world,” začíná jedna ze slavných písní Jamese Browna. Text: „Toto je mužský svět,” řekněme v překladu, pokračuje slovy: „Ale nebyl by ničím, ničím bez dívky nebo ženy.” Lidé z automobilek si tuhle písničku mohou pouštět každý den už dekády, svět aut - bez jakéhokoli sexismu - je hlavně mužskou záležitostí. Až nyní ale získává na vážnosti i pokračování slavného popěvku.

Ačkoli jen jednu jedinou velkou automobilku, koncern General Motors, vede žena, ve vedení menších automobilových společností najdeme i pár dalších. Tou pro vás zřejmě neznámou bude Lynn Calder, šéfka britské firma Ineos Automotive, která se teprve pokouší prosadit se svým Grenadierem (a výhledově snad i s dalšími modely). V pozici ženy vedoucí relativně malou firmu by leckdo čekal, že bude držet ústa a krok a bude celému světu vyprávět pohádky o rychlém přechodu na elektrický pohon, jak to dělají skoro všichni od Jima Farleyho po Thomase Schäfera. Ona ale paradoxně dělá pravý opak a ukazuje „chlapům”, jak by k tomuto tématu měli přistoupit, pokud by dál byli schopni používat zdravý rozum.

Lynn Calder promluvila na konferenci britských výrobců a prodejců aut, kde uvedla pravý opak toho, co se dnes nejčastěji omílá. Tedy že branže nemůže jít jedinou cestou, ale naopak potřebuje jakousi „diverzitu”. Dnes trochu zprofanované slovo se na tomto místě hodí docela dobře - politici ani šéfové automobilek by neměli tlačit pouze na jednu cestu v podobě elektromobilů, ale snažit se životnímu prostředí prospět mixem různých řešení, která budou lépe s to vyhovět různým zákazníkům žijících v různých koutech Evropy i světa.

„Všichni neustále mluvíme o elektromobilech. To je ale podle mne docela nebezpečné. Myslím, že potřebujeme mix. Potřebujeme plán, protože aktuálně, pokud má Británie kráčet kupředu jen s pomocí elektromobilů, tak si myslím, že to skončí fiaskem. A podstupování takového rizika pro nás bude drahé,“ uvedla šéfka automobilové části Ineosu. A dodala, že logicky nelze jedním řešením vyhovět všem - existují způsoby použití auta, pro které je elektromobilita nesmyslná a neobhajitelná.

„Existují vozy, které nejsou vhodné pro implementaci elektrického pohonu. Ta naše mezi ně patří, neboť jsou využívána k tahání přívěsů, k jízdě po horách, k těžké práci, budou používána uprostřed ničeho, daleko od civilizace. Pokud tato auta chcete používat k jejich původnímu účelu, pak se současnou infrastrukturou elektrický pohon nepředstavuje odpověď,“ dodala Calder. Její slova podpořil šéf britské Toyoty Augustín Martín (sic), dle kterého možnost volby nikdy není na škodu.

Jak se nicméně dalo očekávat, Calder i Martín byli ihned zkritizováni Richardem Brucem, jenž má na britském ministerstvu dopravy na starosti dekarbonizaci. Podle něj totiž snaha nabídnout lidem více než pouze jediný typ dopravního prostředku „bude zneužita jako výmluva pro nicnedělání“. Tím však dotyčný jen potvrdil, že politici zvládají maximálně tak rozkazovat od zeleného stolu, a to i o věcech, kterým absolutně nerozumí.

Emisní stopa velkého množství lidí se totiž dá snížit prakticky okamžitě - stačí jen vyměnit mnoho let staré benzinové či dieselové vozy za nové. Takové jsou dnes v případě pevných částic pojízdnými čističkami vzduchu. Jenže kvůli politickým regulacím se taková auta stala příliš drahá, a tedy nedostupná, takže je naopak kupuje méně lidí. Elektromobily jsou ještě dražší a kupuje je ještě méně lidí. Čemu stárnutí autoparku a udržování starších automobilů v provozu pomůže?

„Velcí kluci” z automobilového světa by tak pro jednou mohli naslouchat ženě. Evidentně to má v hlavě srovnané více než většina z nich. Je to používání zdravého rozumu, nikoli dogmatického smýšlení, co nás posune vpřed. Něčeho takového je ale v dnešním automobilismu schopno stále méně lidí, bohužel.

Nevíme, co si o tom bude myslet Lewis Hamilton, kterého má Ineos také ne výplatní pásce, šéfka divize Automotive Lynn Calder ale pro elektromobily nehoří. I proto její Grenadier je a dál bude k mání i s benzinovým či dieselovým pohonem od BMW, k nepotěšení některých. Foto: Ineos Automotive

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

