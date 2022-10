„Zeptejte se této vázy,” říká šéf BMW na otázku, kdy skončí spalovací motory, nechce auta jen pro bohaté před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lukas Barth, Reuters

„Není důvod si myslet, že spalovací motory skončí za 15 let,” říká muž, který se nejspíše nestal miláčkem Bruselu. Pokusy je zakazovat považuje nejen za nesmyslné, ale dokonce i za „super nebezpečné”.

Nejhorší je, když si politici začnou myslet, že řídí i to, co řídit jednoduše nemohou. S větrem a deštěm už si naběhl kdekdo, pokusy řídit technický vývoj ale zřejmě ještě nepřinesly dostatečné zklamání, aby se o ně někdo nepokoušel. Špičky Evropské unie tak nyní chtějí určit to nejlepší řešení pohonu aut pro rok 2035. A jen někdo velmi naivní si může myslet, že dokážou uspět.

Mezi takové rozhodně nepatří šéf BMW a hlava Asociace evropských výrobců aut (ACEA) Oliver Zipse, který své pochybnosti na adresu těchto plánů vyjádřil už mnohokrát. Za jím řízenou firmu neobvykle odmítá slíbit jakýkoli pevný termín, kdy by měla se spalovacími motory skončit. A zjevně v tomto odhodlání zůstává pevný.

„Možná byste se měli zeptat této vázy,” řekl udiveným novinářům během ohlašování investic do americké továrny BMW ve Spartanburgu v reakci na otázku, kdy německá luxusní zcela vyřadí ze své nabídky pohonné jednotky s vnitřním spalováním. Podobné snahy zjevně považuje za věštění z křišťálové koule - podle něj by zákaz benzinových a naftových vozů měl nepřijatelné dopady na ceny aut, protože elektromobily jsou a nadále zůstanou výrazně dražší než konvenčně poháněné modely stejného ražení.

V pozici šéfa BMW ho tento aspekt zase tak trápit nemusí, tam jde o jiné hodnoty, jako prezident ACEA ale jasně říká, že nařízení elektromobilů by mnoho lidem ztížil nákup nového vozu: „Nechceme, aby obyčejná auta skončila, politicky je to super nebezpečné. Pokud najednou uděláte z aut věc jen pro bohaté lidi, je to nebezpečná věc,” uvedl dále.

Čistě za BMW navíc očekává, že minimálně do konce tohoto desetiletí budou polovinu všech prodejů představovat spalovací vozy. Že by se s nimi automobilka v dohledné době rozloučila jako třeba Audi nebo Mercedes, kategoricky odmítá: „Není důvod si myslet, že spalovací motory do 15 let zmizí.” To je celkem odvážné tvrzení, když si EU představuje jejich konec už během 13 let, jakkoli Zipse připouští, že pokud některé trhy budou vyžadovat prodej čistě elektrických vozů, jím řízená firma je připravena je nabídnout.

Šéf BMW očividně podobně jako my nepředpokládá, že by dnešní hurá plány EU byly schůdné a dříve nebo později prostě narazí na svou technickoekonomickou neproveditelnost. Třebaže některé země (jako třeba Norsko) ze svých velkolepých záměrů nesleví. Uvidíme, co se reálně stane, náš pohled na věc zůstává ale neměnný - z dlouhodobého hlediska vždy zvítězí racionalita a tu nařizování konkrétních technických řešení ze strany politiků nepředstavuje. A nikdy ji představovat nebude.

Šéf BMW v Bruselu moc populární nebude, ze svého odporu k nařizování elektrických aut ale zjevně slevit nehodlá. Foto: BMW

Zdroj: Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.