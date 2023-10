Zhroucení prodejů elektromobilů v Německu má jednu obzvlášť velkou oběť, Teslu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Už první čísla dala jasně najevo, že prodeje elektromobilů v Německu dostaly těžkou ránu, až detailní data ale ukazují, kdo to schytal především. Tesla ztrácí ještě mnohem rychleji než zbytek trhu.

Před pár dny dorazila z Německa nejlepší připomínka toho, za co vděčí elektromobily svým současným prodejům - jde v prvé řadě o dotace a různé další formy přerozdělování či umělých zvýhodnění. Po elektromobilech jako takových neexistuje prakticky žádná specifická poptávka a automobilky se velmi mýlí, když mají pocit, že jim s nedostatkem elektrických modelů v nabídce uniká něco podstatného. Drtivá většina lidí nechce „elektromobil” či jakýkoli jiný „specificky poháněný automobil”, chce „dobré auto”, které uspokojuje jejich potřeby, kteří chtějí udělat dobrou koupi, získat co největší hodnotu za peníze, cokoli z tohoto ranku. A je jim celkem jedno, co má v útrobách. Pokud za těchto podmínek vypustíte elektromobily jako býky do arény s jinými typy pohonů, obvykle prohrají.

Jen pokřivení tržních podmínek to změní. Jednak fakticky, neboť když z ceny nějakého auta uberete čtvrt milionu, logicky představuje pro jeho kupce lepší hodnotu za peníze, i když to pochopitelně musí zaplatit někdo jiný. A jednak opticky, neboť lidé vnímají přidělení dotace jako nějakou výhru v loterii, jako dárek, jako druhý kus zadarmo. Kolikrát jsem v životě už žasnul nad tím, jak někdo sahá kvůli dotaci třeba po tepelném čerpadlem do svého domě, i když to pro něj konkrétně nepředstavuje řešení čehokoli a musí se spokojit s horším tepelným komfortem. Prostě „prachy ležely na stole”, tak proč je nesebrat, že?

Přesně z těchto důvodů se u nás téměř žádné elektromobily neprodávají, bez x-tého lokálního zvýhodnění jsou naprosto nekonkurenceschopné. A přesně z těchto důvodů se jejich prodeje v září v Německu zhroutily - meziměsíční pokles o více jak 70 procent a meziroční o skoro 30 procent je opravdu pořádný sešup v momentě, kdy by se tyto vozy měly ujímat vlády. Neujímají, nemohou, nemají na to, to je celé. A to v Německu zmizely pouze přímé finanční dotace pro firmy - všechny ostatní výhody včetně dotací pro soukromé kupce a znevýhodňování spalovacích aut skrze umělé zatěžování cen paliv apod. zůstávají v platnosti.

Pro elektromobily to maluje obrázek s velmi nepěknými vyhlídkami do budoucna, zvláště když německý trh jako takový se nikam nepropadl - lidé i firmy zkrátka kupovali auta dál stejně jako loni, jen elektromobily zmizely z hledáčku velmi podstatné části z nich. Tohle už víme, prvotní data německé KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) ale nikdy neuvádí kompletní informace o registracích jednotlivých aut. Ta před sebou máme až nyní a jsou obzvláště tíživá pro některé značky. A nejvíce negativně mezi nimi vyčnívá elektrický lídr, Tesla.

I když poslední měsíc kvartálu je obvykle tím, ve kterém americká značka boduje, protože se snaží dostat k zákazníkům maximum aut, ve srovnání se zářím 2022 zaznamenala letos v Německu až brutální meziroční pokles prodejů o 69,3 procenta. A není to tak, že by šlo o nějaký náhlý výkyv. I když se podíváme na čísla za celý rok, Tesla si vede ve srovnání se zbytkem trhu obzvláště špatně.

Celoroční registrace elektromobilů v Německu zejména díky všem dotacím platným po 8 měsíců z tohoto rozmezí vzrostly mezi lednem a zářím o 63 procent, Tesla vykázala nárůst jen o 34 procent, takže výrazně ztrácí pozici na trhu. Září je jen další rána, v jeho rámci se ale může s většinou ostatních značek přít leda o to, kdo je na tom hůř. Tedy až na jednu výjimku - dnes už fakticky čínský Smart dosáhl se snaží o návrat na alespoň trochu výsluní a vykázal i za zhoršených podmínek na trhu meziroční nárůst prodejů o 137 procent.

Tesly jsou sice globálně nejprodávanějšími elektromobily, v Německu jsou ale momentálně hodně bity. Meziroční pokles prodejů v září o skoro 70 procent je nečekaný. Foto: Tesla

Zdroje: KBA, Bloomberg

Petr Miler

