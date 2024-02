Žijeme v absurdní době, prťavá tříválcová Toyota Yaris stojí kvůli zdanění spalovacích aut ve Francii až 2,75 milionu Kč před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Jak zamést cestičku elektrickým autům? Dotovat je? To přece stojí peníze a dříve nebo později se to stane neúnosným. Země se skutečným fištrónem ví, že lepší bude uměle zdražit ta spalovací. A Francie v tom zašla opravdu hodně, hodně daleko.

O elektromobilech si můžete myslet cokoli, můžete je milovat i nenávidět, přát si jejich rozmach i pád. O jednom ale nemá smysl debatovat - pro normálního člověka nedává investice do nich prakticky žádný smysl. Přes mnohé přímé i nepřímé dotace na straně výroby nabízí z hlediska praktické použitelnosti podstatně horší auto za podstatně vyšší cenu než konvenční vůz.

Jistě, i výhody existují, věci jako tišší chod se ale zdají být zcela zanedbatelné vedle faktu, že dostanete podstatně těžší automobil, který logicky spotřebovává více energie rozpohybováním sebe samého. Máte omezený dojezd, který není možné rychle obnovit. A jako Damoklův meč nad vámi visí riziko omezené životnosti velmi drahých akumulátorů, jejichž konec může třeba už po jednotkách let udělat z vašeho vozu zahradní domek nebo předmět hrátek s dynamitem, protože zbytek auta bez baterek má cenu leda jako zdroj náhradních dílů.

Ekonomicky a uživatelsky volba takového auta nedává smysl, i kdyby elektřina byla levnější než benzin a diesel, což v posledních letech už ani neplatí, i když benzin a naftu uměle zdražují daně, které na elektriku uvalené nejsou. A argumenty o ekologii jsou také krátkozraké, když velmi závisí na energetickém mixu a ani v Německu elektromobil dlouhodobě neospravedlní svou existenci vedle dieselu. A to vůbec nemluvíme o špinavých tajemstvích vzácných kovů, které jsou potřeba zejména pro akumulátory - s těmi už nekalkuluje nikdo.

Za nastalé situace není divu, že přirozený zájem o elektromobily zůstává minimální, 85 procent Němců je odmítalo i v dobách vysokých dotací a Nizozemci byli ještě příkřejší. Odbyt tak postupem času jen vázne, neboť lidí, kteří si jej přirozeně koupí z vlastního zájmu - obvykle jako x-té auto na hraní, ze zápalu pro elektromobilitu či cokoli podobného - postupem času jen ubývá. Mohlo by to tak skončit, to by se ale zejména v Evropě politici nesměli rozhodnout vnutit elektrická auta všem. Je jedno, co chcete, elektromobil prostě dostanete, ať se vám líbí nebo ne, ať je ekonomický nebo ne, ať je ekologický nebo ne. Bude váš, tečka.

Něco takového je z podstaty hloupé, na mysl se ale krade otázka, jak něco takového za existující situace udělat. Elektromobily můžete pochopitelně zvýhodnit, je to ale špás tak drahý, že dotovat je nelze dlouho, na to žádná země nemá peníze - i bohatému Německu už došly. Už dávno tedy došlo na nepřímé přerozdělování peněz na pozadí, kdy auta se spalovacími motory jsou zatěžovány pokutami za emise CO2 nad z prstu vycucaný limit, které je pro nás zákazníky neviditelně zdražují na evropské úrovni. A elektrická auta jsou na stejné úrovni stejným způsobem zvýhodňována, když jejich emise jsou údajně nulové a dokonce byly dlouho do prodejů započítávána hned několikrát.

Už toto znamená, že např. vůz s emisemi 150 g CO2/km (6,4 litru benzinu na 100 km, co to je?) je dnes zatížen pokutou 5 225 euro (asi 132 tisíc Kč, protože 55 x 95 euro za překročení limitu 95 g/km), zatímco elektromobil je uměle zvýhodněn o 18 050 euro (asi 456 tisíc Kč, protože 190 x 95 euro za 0 gramů pod limitem 95 g/km). Protože když prodáte jeden elektromobil, přesně takové pokutě předejdete. Jsou to přibližné a teoretické výpočty, pro představu o tom, jak masivní přerozdělování na pozadí pro nás viditelných cen nových aut probíhá, ale postačí.

Vlastně nikdo tak dnes neví, kolik elektrické auto reálně stojí, protože už jejich výroba a prodej jsou spojeny s tolika nestandardními podporami, že se to ani nedá spočítat. Jenže ani to není dost. Elektrická auta jsou pořád o hodně dražší, navíc o hodně hůř použitelná, takže prodávat ve velkém se nedají. Jak z toho ven? Poslat mrtvého koně do salámu? Ale jděte! Ten kůň přece vždycky jezdil. A to by bylo, aby nezaržál zas.

S příkladem, jak to zařídit, přišla už dříve Francie, kde konvenční auta dále zatěžují stále vyššími lokálními pokutami spojenými právě s CO2. Jsou naprosto extrémní a zcela odtržené od reality, jak připomínají kolegové z Cardisiacu. A tak se stalo, že pořád prťavý, pořád tříválcový a pořád relativně levný Yaris od Toyoty ve verzi GR je kvůli svému spalovacímu motoru 1,5 turbo zatížen takovými pokutami, že jeho cena nutí k pláči i k smíchu naráz.

Nenechte se mýlit, tohle auto s takovým motorem pořád není žádný žrout trávy u silnice - ve verzi s manuální převodovkou bere 8,2 litru benzin, s automatem 9. Jde o ekvivalent 190 resp. 210 g CO2 na km a francouzské pokuty jsou nastavené tak šíleně, že řeší gram po gramu (sic!) na škále jen do 193 g/km. Jinými slovy i takhle malé a relativně úsporné auto dostane v těchto verzí čtvrtou nejvyšší a nejvyšší možnou pokutu. A jsou to „pálky”, 45 990 Eur v prvním případě a 60 000 Eur v druhém. Oh la la, chápete to? 14 010 Eur rozdílu v pokutě mezi 190 a 193 gramy - kdo tohle vymýšlel, musí každý den koukat na Psycho.

Přidejte si k tomu cenu samotných aut, která je přibližně podobná, a dojdete k prodejním sumám 92 290 Eur (přibližně 2,33 milionu Kč) za verzi s manuální převodovkou a 108 800 Eur (kolem 2,75 milionu Kč) za model vybavený automatem. To je bizár na entou, kdo si koupí Yaris za takové peníze? Toyota věří, že pár šílenců se najde, a tak pro francouzský trh alokovala 300 vozů. I pokud se nemýlí, je celé to jen ukazuje, v jak absurdní době žijeme.

Děje se tak přesně to, co ještě před svou smrtí popisoval bývalý technický šéf Fordu. Elektrická auta dramaticky nezlevní, nemají jak a kam, přerozdělovat lze ale skoro donekonečna. A tak budou konvenční uměle zdražována tak dlouho, až budou uměle učiněna drahými a neprodejnými. A když si je někdo přece koupí, zaplatí tím elektromobil někomu jinému. Takže máme řešení? Ani ne, protože i za tohoto extrémního stavu, kdy část peněz z oněch pokut navíc jdou do dalších dotací na elektromobily ve Francii loni znamenal tržní podíl elektromobilů na trhu - bubny - jen 18,5 %. Prostě 81,5 % lidí pořád volilo pokutami bičovaná auta se spalovacím motorem, byť část je pochopitelně hybridní.

Je to celé tak hloupé, zbytečné, destruktivní. Však kolikrát už nám historie ukázala, že cokoli takového, jakékoli snahy o umělé zvýhodňování obecně horších řešení vedou k méně efektivnímu fungování celé společnosti? A to nakonec nikdy neprospělo nikomu krom pár vyvolených, kteří si z tohoto usurpování zbytku společnosti dobře žili. Někteří na to, že to takhle musí skončit, přišli dávno. Jiné čeká bolavé prozření...

Toyota GR Yaris je možná vrcholný model, pořád je to ale ve výsledku prťavé auto s tříválcovým benzinem. Přesto se na něj ve Francii hledí jako na to největší zlo a zatěžují jej maximálními pokutami za papírové emise CO2. Auto tak ve výsledku může stát až skoro 3 miliony Kč, to vše ve jménu rozvoje elektromobility za každou cen. Není to absurdní? Foto: Toyota

Zdroje: Cardisiac, Toyota, Service Public

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.