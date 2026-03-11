Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí

Roky mizerných strategických rozhodnutí si dál vybírají svou daň a brzy začnou ve velkém dopadat i na zaměstnance. Firma jistě udělá maximum pro to, aby tento krok působil co nejméně drasticky, 50 tisíc pracovních míst ale prostě zmizí.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí

před 3 hodinami | Petr Miler

Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí

/

Foto: Volkswagen

Roky mizerných strategických rozhodnutí si dál vybírají svou daň a brzy začnou ve velkém dopadat i na zaměstnance. Firma jistě udělá maximum pro to, aby tento krok působil co nejméně drasticky, 50 tisíc pracovních míst ale prostě zmizí.

Ruku na srdce: Kdy naposledy jste měli pocit, že Volkswagen přišel s opravdu zajímavým novým autem? Přemýšlíte, přemýšlíte, přemýšlíte... A nic? Nejste v tom sami, je to opravdu pořádný test paměti, ve kterém se v momentě, kdy vyřadíte dokola oprašované vozy vyvinuté v hloubi minulé dekády (díváme se i na tebe, Golfe R s kamarády), zapotíte víc, než by vás bez rozmyslu napadlo.

Je to hlavně tento aspekt, který posílá Volkswagen tam, kde nyní je. VW pořád dělá spoustu solidních aut, spoustu nevadících aut, spoustu aut, kterým nemáte mnoho co vyčíst. Ale takový stav není tím, který posune váš byznys dál, je to jedna velká obchodní z nouze ctnost a čekání na zázrak, který nepřichází. Lidé dál kupují Volkswageny ze setrvačnosti, nedostatku lepších alternativ a podobných důvodů, za něco takového ale vždy zaplatí minimum, skutečně jen to, co musí. A to dobrý byznys nedělá.

Když tedy VW jako skupina včera odhalila své kompletní výsledky za tok 2025, žádný velký potlesk nepřišel. Naopak. Analytici po předchozích propadech klíčových ukazatelů nečekali zázraky, realita je ale ještě citelně horší. Automobilka za rok 2025 vykázala provozní zisk ve jen výši 8,9 miliardy Eur (cca 217 miliard Kč), což je o masivních 54 procent míň než o rok dřív a výrazně míň, než očekávaly i pesimistické odhady (i ty byly o cca 15 miliard výš). Tržby přitom klesly mírněji na 322 miliard Eur, počet prodaných aut se zastavil na 9 milionech, což je též menší pokles.

Volkswagen se vymlouvá na okolnosti od amerických cel po změny v Číně. Podobné faktory to firmě jistě nedělají snazší, ale kdyby vyráběla něco opravdu žádoucího, dotkne se jí to v mnohem menší míře. K problémům navíc výrazně přispělo Porsche, které - ještě absurdněji, ale jinak podobně jako samotný VW - vsadilo na elektrické sportovní vozy, o které nakonec nikdo nestojí. Kompletní přehodnocení strategie vedlo k mimořádným nákladům překračujícím 3 miliardy Eur (přes 73 miliard Kč) i pro mateřskou VW Group. Ani to se s trochou rozumu v hrsti nemuselo stát.

Provozní marže Volkswagenu tak klesla v roce 2025 na pouhých 2,8 procenta oproti 5,9 procenta v předchozím roce, což je pochopitelně alarmující. Automobilka ale ani v podobné situaci, kdy i pětileté děti vidí, na jakém „produktovém scestí” se ocitla, nemyslí v prvé řadě na vylepšení své nabídky a dokonce roztleskává to, co ji táhne ke dnu. Finanční ředitel Arno Antlitz dokonce vyjádřil potěšení nad tím, že Volkswagen v Evropě zvýšil svůj podíl na trhu s elektromobily na 27 procent. To je neuvěřitelné.

Místo ozdravení nabídky tak firma myslí na další snižování nákladů, přičemž jedním z dopadů bude i 50 tisíc propuštěných do roku 2030. Je jasné, že většina těchto odchodů se odehraje různými „sociálně přijatelnými metodami”, ale na výsledku to nic nemění. Vzhledem k tomu, že většina propuštěných bude jistě v Německu, kde firma zaměstnává asi 290 tisíc lidí, to bude bolavý krok tak či onak.

Nakonec je tedy vlastně všechno skvělé a generální ředitel skupiny Oliver Blume říká něco v tom smyslu, že ještě párkrát řízne a provozní marže firmy bude někde mezi 8 a 10 procenty. Chybělo už jen dodat nezbytné: S elektřinou na věčné časy a nikdy jinak.


Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí - 1 - VW vysledky 2025 prehled 01
Klíčové výsledky VW Group za rok 2025 v kostce. Grafika: Volkswagen

Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí - 2 - Stavka Volkswagen 2024 listopad IG Metall tiskove ilu 01Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí - 3 - Stavka Volkswagen 2024 listopad IG Metall tiskove ilu 02Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí - 4 - Stavka Volkswagen 2024 listopad IG Metall tiskove ilu 03
VW přišel o víc než polovinu svých zisků, zaměstnanci ale chtějí „Mehr Geld”. Výsledkem bude „weniger Mitarbeiter”, také hezký výsledek, ne? Hlavní je, že se elektrická kola točí. Ilustrační foto: IG Metall, tiskové materiály

Zdroje: Volkswagen, Brussels Signal

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše