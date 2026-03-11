Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí
Petr MilerRoky mizerných strategických rozhodnutí si dál vybírají svou daň a brzy začnou ve velkém dopadat i na zaměstnance. Firma jistě udělá maximum pro to, aby tento krok působil co nejméně drasticky, 50 tisíc pracovních míst ale prostě zmizí.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí
před 3 hodinami | Petr Miler
Roky mizerných strategických rozhodnutí si dál vybírají svou daň a brzy začnou ve velkém dopadat i na zaměstnance. Firma jistě udělá maximum pro to, aby tento krok působil co nejméně drasticky, 50 tisíc pracovních míst ale prostě zmizí.
Ruku na srdce: Kdy naposledy jste měli pocit, že Volkswagen přišel s opravdu zajímavým novým autem? Přemýšlíte, přemýšlíte, přemýšlíte... A nic? Nejste v tom sami, je to opravdu pořádný test paměti, ve kterém se v momentě, kdy vyřadíte dokola oprašované vozy vyvinuté v hloubi minulé dekády (díváme se i na tebe, Golfe R s kamarády), zapotíte víc, než by vás bez rozmyslu napadlo.
Je to hlavně tento aspekt, který posílá Volkswagen tam, kde nyní je. VW pořád dělá spoustu solidních aut, spoustu nevadících aut, spoustu aut, kterým nemáte mnoho co vyčíst. Ale takový stav není tím, který posune váš byznys dál, je to jedna velká obchodní z nouze ctnost a čekání na zázrak, který nepřichází. Lidé dál kupují Volkswageny ze setrvačnosti, nedostatku lepších alternativ a podobných důvodů, za něco takového ale vždy zaplatí minimum, skutečně jen to, co musí. A to dobrý byznys nedělá.
Když tedy VW jako skupina včera odhalila své kompletní výsledky za tok 2025, žádný velký potlesk nepřišel. Naopak. Analytici po předchozích propadech klíčových ukazatelů nečekali zázraky, realita je ale ještě citelně horší. Automobilka za rok 2025 vykázala provozní zisk ve jen výši 8,9 miliardy Eur (cca 217 miliard Kč), což je o masivních 54 procent míň než o rok dřív a výrazně míň, než očekávaly i pesimistické odhady (i ty byly o cca 15 miliard výš). Tržby přitom klesly mírněji na 322 miliard Eur, počet prodaných aut se zastavil na 9 milionech, což je též menší pokles.
Volkswagen se vymlouvá na okolnosti od amerických cel po změny v Číně. Podobné faktory to firmě jistě nedělají snazší, ale kdyby vyráběla něco opravdu žádoucího, dotkne se jí to v mnohem menší míře. K problémům navíc výrazně přispělo Porsche, které - ještě absurdněji, ale jinak podobně jako samotný VW - vsadilo na elektrické sportovní vozy, o které nakonec nikdo nestojí. Kompletní přehodnocení strategie vedlo k mimořádným nákladům překračujícím 3 miliardy Eur (přes 73 miliard Kč) i pro mateřskou VW Group. Ani to se s trochou rozumu v hrsti nemuselo stát.
Provozní marže Volkswagenu tak klesla v roce 2025 na pouhých 2,8 procenta oproti 5,9 procenta v předchozím roce, což je pochopitelně alarmující. Automobilka ale ani v podobné situaci, kdy i pětileté děti vidí, na jakém „produktovém scestí” se ocitla, nemyslí v prvé řadě na vylepšení své nabídky a dokonce roztleskává to, co ji táhne ke dnu. Finanční ředitel Arno Antlitz dokonce vyjádřil potěšení nad tím, že Volkswagen v Evropě zvýšil svůj podíl na trhu s elektromobily na 27 procent. To je neuvěřitelné.
Místo ozdravení nabídky tak firma myslí na další snižování nákladů, přičemž jedním z dopadů bude i 50 tisíc propuštěných do roku 2030. Je jasné, že většina těchto odchodů se odehraje různými „sociálně přijatelnými metodami”, ale na výsledku to nic nemění. Vzhledem k tomu, že většina propuštěných bude jistě v Německu, kde firma zaměstnává asi 290 tisíc lidí, to bude bolavý krok tak či onak.
Nakonec je tedy vlastně všechno skvělé a generální ředitel skupiny Oliver Blume říká něco v tom smyslu, že ještě párkrát řízne a provozní marže firmy bude někde mezi 8 a 10 procenty. Chybělo už jen dodat nezbytné: S elektřinou na věčné časy a nikdy jinak.
Klíčové výsledky VW Group za rok 2025 v kostce. Grafika: Volkswagen
VW přišel o víc než polovinu svých zisků, zaměstnanci ale chtějí „Mehr Geld”. Výsledkem bude „weniger Mitarbeiter”, také hezký výsledek, ne? Hlavní je, že se elektrická kola točí. Ilustrační foto: IG Metall, tiskové materiály
Zdroje: Volkswagen, Brussels Signal
Bleskovky
- Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
včera
- Ferrari poprvé ukázalo i zvenčí svůj nový model, o kterém předem ví, že ho skoro nikdo nechce
8.3.2026
- Mercedes ukázal další auto, které nebude kupovat skoro nikdo, už jeho interiér jde proti všem
7.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Suzuki Katana Limited Edition 2026: pouhých 45 kusů 08:00
- Propršený test Superbike v Portimau včera 22:34
- Honda XL750 Transalp E-Clutch je Motocyklem roku 2026 9.3.2026
- Grand Prix Kataru je v ohrožení 8.3.2026
- Za Thajsko v Moto2 pouze poloviční body 7.3.2026
Nejnovější články
- Dacia odhalila svého konkurenta Octavie Combi, při jeho cenách nebudou mít ve Škodě klidné spaní
před 2 hodinami
- Zisk Volkswagenu se zhroutil o víc než polovinu, firma propustí 50 tisíc lidí
před 4 hodinami
- Odepsal 950 tisíc Kč za 5 měsíců a téměř žádný nájezd. Majitelé elektrických aut se v obavách z dalších ztrát smiřují i s tímto
včera
- BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit
včera
- Porsche zařízne svůj největší moderní propadák po jediné generaci, nástupce nečekejte
včera
Živá témata na fóru
- Přituhuje 03.11. 10:01 - mattonecz
- Prodej zimních pneumatik – jak stanovit cenu? 03.11. 10:00 - pavproch
- Politický koutek 03.11. 10:00 - mattonecz
- Rodinné auto kolem 300000,- 03.10. 20:13 - HondaMan
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.10. 16:30 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 03.10. 14:06 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 03.10. 12:06 - pavproch
- Fabia kombi za 200k nebo Octavia kombi za 300k? 03.09. 22:35 - Frdo