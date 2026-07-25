Hospodaření Volkswagenu se propadlo na historické minimum. Z roku na rok ztrácí už desetinu zákazníků, výroba padá ještě rychleji
Petr MilerNěmci odhalili zbytek svých výsledků za první letošní pololetí a pozitiva v nich vidí asi jen oni sami. Téměř všechny klíčové ukazatele jdou tak dolů, že jejich propad překonal i velmi umírněná očekávání analytiků.
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Hospodaření Volkswagenu se propadlo na historické minimum. Z roku na rok ztrácí už desetinu zákazníků, výroba padá ještě rychleji
před 3 hodinami | Petr Miler
Němci odhalili zbytek svých výsledků za první letošní pololetí a pozitiva v nich vidí asi jen oni sami. Téměř všechny klíčové ukazatele jdou tak dolů, že jejich propad překonal i velmi umírněná očekávání analytiků.
O problémech koncernu VW už si povídají i lidé, kteří se hlouběji nezajímají ani o auta, ani o ekonomické dění. A to už je co říct. Jedna z největších průmyslových firem Evropy je zkrátka příliš významná na to, aby její úpadek šlo ignorovat, tím méně ale chápeme, jak se k němu lidé odpovědní za řízení firmy staví.
Už nějakou chvíli je jasné, že VW Group jede na koni, který vykazuje pramálo známek života. Znát je to na jeho prodejních výsledcích i navazujících krocích, přesto nevidíme v podstatě žádné změny ve strategickém směřování firmy. Její vedení jen dokola vykřikuje cosi o úsporách, propouštění, ořezávání nabídky a dalších zřetelně destruktivních krocích, konstruktivní strategické změny ale nenabízí. Naopak má pocit, že trváním na dosavadní neúspěšné strategii nakonec vše zlomí a s oněmi úsporami v docela jiných oblastech bude zase hej. Chvíli to tak fungovat může, dlouhodobě? Obáváme se, že stěží.
Vedení společnosti má přinejmenším problém vnímat sebe sama jako globálního hráče. V podstatě se jen dokola utěšuje evropskými výsledky - to proto, že nad Evropou firma neztratila moc, pomáhá si zde lobbyingem a dalším ohýbáním pravidel ve svůj prospěch. Na celosvětově působící automobilku je to ale nejen málo, je to dokonce kontraproduktivní, neboť do značné míry uměle zachraňované výsledky zde znamenají, že VW dál mrhá svou pozornost směrem k přirozeně nechtěnému a k dispozici stále méně konkurenceschopné portfolio téměř kdekoli jinde.
Na to, aby skupina znovu prosperovala, potřebuje úspěchy i jinde a těch je těžké dosáhnout s jeho současným portfoliem produktů, jejichž poměr hodnoty a ceny leckdy připomíná humoristický časopis. Jestli bude VW dál topit pod kotlem právě toho, dočká se jen dalšího vývoje stejným směrem s nanejvýš dočasnými zlepšeními některých ukazatelů. A ty nebudou dané lepším provozním fungováním, ale spíš zmíněnými úsporami, rozprodejem rodinného stříbra i částí dalších dceřiných firem. A už dosavadní provozní ukazatele jsou tragické, ne že ne.
Dokazují to včera zveřejněné ekonomické výsledky společnosti za první letošní pololetí, které asi neprobudí rytíře z Blaníku, pár odpovědných lidí z řad významných akcionářů by ale probrat mohly. Ačkoli se totiž o problémech VW ví a analytici čekali v mnoha ohledech špatná čísla, zveřejněné výsledky jsou ještě horší - v některých ohledech dramaticky horší. Akcie společnosti tak při včerejším obchodování odepsaly další 2 procenta a propadly se na nejnižší hodnotu od dob tzv. finanční krize v roce 2010. Ale jinak je samozřejmě všechno skvělé...
V číslech to ovšem není vidět. Skupina VW za první letošní pololetí prodala už jen 3 997 000 aut, což je o masivních 8,4 procenta méně než loni. Vygenerovala při tom téměř totožný obrat i díky příjmům z jiných oblastí svých aktivit, její finance to ale nezachránilo. Provozní výsledek hospodaření se totiž propadl o dalších 11,6 procenta a zisk po zdanění dokonce o 30,7 procenta. Provozní výsledek hospodaření optikou dosahované marže se tak smrskl na pouhých 3,8 procenta, historicky nejnižší hodnotu, jakou kdy společnost zaznamenala.
Propady téměř všeho navíc akcelerovaly v druhém kvartálu. Prodeje v tomto období klesly o 9,7 procenta, tedy téměř o rovnou desetinu, produkce se propadla dokonce o 13,4 procenta, což naznačuje, že VW hodně žil z prodeje dříve vyrobených aut, což jeho provozní výsledek muselo uměle zlepšit. Přesto je tak mizerný. Zisk po zdanění za druhý kvartál spadl totiž dokonce o 32,9 procenta a firma se utěšuje v podstatě jen mírně se lepšícím provozním hospodařením (provozní marže 4,2 procenta v druhém kvartálu) a pozitivním cash flow (které bude znovu dané spíš jednorázovými opatřeními).
Tragikomické je, že byť analytici čekali výsledky špatné, ty dodané jsou ještě horší. Zejména provozní marže je daleko za očekáváními, zisk na prioritní akcii jen 5,17 Eur je dokonce o víc než 50 % nižší, než jaké byly prognózy. Finanční ředitel a provozní ředitel Arno Antlitz na jednu stranu nezastírá, že jde o mizerná čísla a veřejně je označil za „další budíček” pro firmu. Současně ale nemá problém říkat věty jako: „Uvádíme na trh atraktivní nová vozidla,” a opakuje „škrtovou mantru”. Myslí třeba tohle? Proboha...
Pozitivní signály se samozřejmě najdou a vedení lze věřit, že ve zbytku roku zlepší aspoň provozní čísla, protože jsou tak mizerná, jako nikdy nebyla. Dlouhodobou spásou je ale vždy jen konkurenceschopný produkt, a tady VW dál ztrácí - nabízí stále více problematických modelů za stále vyšší ceny. Přesto tak činí s nižší marží. Dosavadní výsledky znáte, ty budoucí mají být jiné proč? Protože řady zaměstnanců opustí 50 nebo 100 tisíc lidí? Vzpruhu pro čísla, jako jsou ta právě prezentovaná, to představovat může, ale ne dostatečnou na to, aby to takový globální moloch zachránilo před konkurencí ochotnou nabízet lidem víc žádaného zboží za menší peníze.
VW se vymlouvá na hromadu externích faktorů, které jej do současné situace dostaly, okolnosti jsou ale stejné pro všechny. Pokud chce firma něco změnit, musí začít sama u sebe. A to zatím nedělá ani v dostatečné míře, ani dostatečně rychle.
Výsledky VW Group za první letošní pololetí nejsou dobré a nevyrovnávají ani mizerná očekávání analytiků. Co na to vedení? Víc téhož, utěšuje se např. 70 tisíci objednávkami modelů z řady malých elektromobilů, které jsou ale bez masivních umělých podpor prakticky neprodejné. Kam tohle vede? Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen Group
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