Zisky Audi se dramaticky propadly, prodeje na jeho největším trhu též, volných peněz ubývá. A firma se přesto tváří, že se nic neděje

Pokud chcete vyřešit nějaký problém, musíte si nejprve přiznat, že takový problém existuje. Toho Audi až komicky není schopno a tváří se, jako by se nic nedělo v momentě, kdy mu na všech podstatných semaforech svítí červená.

Jen těžko bychom v dnešním automobilovém světě hledali jinou značku, která tak dramaticky ustoupila ze svých někdejších pozic. Nová Audi jsou stále častěji zdrojem stále větších rozpaků, novinky německé automobilky bývají dokonce ve všem podstatném horší než jejich předchůdci a ani po dekády věrní fanoušci o tom už nedokážou mlčet.

Audi je na scestí a už rok voláme po změně nekompetentního vedení. Zatím marně, i když projevy fungování značky a pokusy napravit její pozici zejména na některých trzích jsou stále tristnější. Patrné je to navíc už nejen na samotných produktech, projevuje se to také na finančních výsledcích společnosti. I v jejich případě jde mluvit o velkém smutku.

Čtyři kruhy včera zveřejnily své výsledky za první letošní kvartál a pozitivního v nich nejde vyčíst téměř nic. Obrat společnosti tedy vzrostl o 12 % na 15,4 miliardy Eur, to je ale dáno zjevně jen rostoucími cenami stále méně žádoucího zboží. Prodeje totiž meziročně klesly o 3,4 procenta na 383 tisíc aut a zle je hlavně na jasně největším trhu značky v Číně - tam po loňském propadu letos ztratila dalších 7 procent kupců a poslala do oběhu jen 144 tisíc aut. Přesto sami vidíte, jak významnou součástí prodejního koláče Čína zůstává. Případný další úpadek, kterému se Audi stěží vyhne, tak bude znovu velmi bolet.

Co bolí už teď, je vysychající firemní kasa. Kvartální provozní zisk firmy se propadl už jen na 537 milionů euro, tedy 13,3 procenta níž než loni. V současné době velmi důležité čisté cash flow pak skončilo se záporným výsledkem 61 milionů Eur. Tady prostě není kde brát.

Co na to Audi? Hlava, popel a hurá na sypání? Kdeže, tohle Audi nedělá, a tak tato veskrze mizerná čísla prezentuje pozitivně s tím, že prodalo víc elektrických aut, která posílají ke dnu jeho finanční výsledky. Šéf společnosti Döllner věrný svému „smyslu pro realitu” k věci dokonce říká, jak „vidíme, že se naše modelová iniciativa vyplácí”. Komu a kde? Tohle je opravdu trapné.

Z Audi si tak utahují už i jindy střízliví kolegové z Jalopniku, kteří nechápou, jak si může Audi dovolit ignorovat ve svém finančním výhledu pro letošní rok vliv nových amerických cel, i když v USA nemá ani fabriku a prodává tam mezi 10 a 20 procenty všech vozů. Prý vliv cel nelze přesně odhadnout.

To jistě nejde, nedokáže to nikdo, ale také ho nikdo neignoruje, protože všichni ví, že nebude nulový. Audi se ale tváří, že se nic neděje, a tak ponechává v platnosti předchozí výhled, o kterém ví, že není a nemůže být relevantní. Lakonický komentář kolegů je výmluvný: „Asi začnu dávat hotovostní nabídky na prodávané byty a současným majitelům říkat, že mám finance v naprostém pořádku, dokud mi ale někdo nezačne prověřovat bankovní účet. To určitě dobře dopadne.”

Nekompetentnost současného vedení Audi je do očí bijící, kdy to konečně uvidí někdo z mateřského koncernu?

Pokud nevíte, tak tohle je nové AUDI, které má zachránit Audi v Číně. Je třeba říkat víc? Finanční výkazy firmy za první letošní kvartál působí podobně přesvědčivě. Foto: SAIC/AUDI

