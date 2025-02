Zisky Stellantisu se dál masivně propadají, letos nemá vydělat už prakticky nic. Výsledky ukazují, proč šéf musel jít před 3 hodinami | Petr Miler

Pokud vám výsledky koncernu za první pololetí roku 2024 přišly děsivě mizerné, raději se ani nedívejte na bilanci firmy za celý rok. Stellantis je přesně v té negativní spirále, před kterou jsme varovali, a dostat se z ní nebude snadné.

Museli bychom dát dohromady hodně dobrovolníků, abychom vám na prstech jejich rukou ukázali, kolikrát jsme koncern Stellantis varovali před jeho slepou sázkou na nechtěné zboží. Poslouchat tato slova bohužel nechtěl prakticky nikdo - od místních zastoupení většiny jeho značek, jejichž byznys globální strategie určované z míst ležících klidně o tisíce kilometrů jinde postupně ruinovaly, až po lidi z managementu celého koncernu či jednotlivých automobilek. Cíle byly dané a nikomu zjevně nevadilo, že nastalý stav kritizoval sám jejich strůjce, Carlos Tavares.

Z hlavy Stellantisu se postupně vyklubal jeden z největších pokrytců automobilového světa, který se odkopal až v závěru loňského roku, kdy se najednou začal bít za realizaci toho, co odmítal. Důvody se postupně ukazují a připomínali jsme je naposledy včera. Sázka na masivní investice do většinou trhu nevyžádaných aut se ukázaly být přesně tak nerentabilními, jak jsme roky tvrdili, a další a další zanedbávání portfolia žádaných a ziskových spalovacích aut se víc a víc zakusovalo do zisků firmy, které postupně začalo téci do bot.

Za první pololetí roku 2024 šly zisky dolů skoro o polovinu, to horší ovšem teprve mělo přijít. Tavares i zbytek už viděli, kam vše míří, proto šéf Stellantisu v prosinci s okamžitou platností skončil. My se detaily dozvídáme nyní po odhalení bilance společnosti za loňský rok. A je to smutné čtení - její obrat klesl o významných 17 % na 156,9 miliardy Eur (39 bilionů Kč), zisk se propadl o krutých 70 procent na 5,5 miliardy Eur (137 miliard Kč) a bolavé je i záporné cash flow ve výši 6 miliard Eur. Stellantis jde prostě ke dnu a pokračovat dál po stejné cestě, ztrátové hospodaření je jen otázkou času.

Někteří mohou namítnout, že roční zisk v miliardách Eur je pořád pohoda, to je ale velmi ošidný a krátkozraký pohled. Jak jsme nejednou připomínali, automobilový byznys je mimořádně kapitálově náročný, pracuje s velmi malými maržemi a trpí značnou setrvačností, takže jakmile jej pár špatnými rozhodnutími pošlete do situace, kdy vám náklady začnou přerůstat přes hlavu příjmů, v nezvládnutelných ztrátách skončíte jako nic. A není snadné se z nich vyhrabat. Tomu se chtělo širší vedení Stellantisu vyhnout, proto zatroubilo ke změně.

Vyhráno přesto nemá. V loňských číslech vidíme jen pár drobných pozitiv typu snížení skladových zásob aut u dealerů o 20 % na 304 000 vozů, ale to je tak všechno. Vyhlídky jsou pořád mizerné - i když se nejvyšší hlavoun Stellantisu, dědic Fiatu John Elkann snaží být optimistický a doufá, že se v druhé polovině roku 2025 začne situace zlepšovat, aktuálně varuje, že ziskové marže spadnou do oblasti nejnižších jednotek procent. Firma tedy bude ráda, když se udrží v černých číslech.

Překvapením tento stav není, smutný ale samozřejmě je, zvlášť byl tak moc očekávatelný - absurdních, antiobchodních rozhodnutí firmy bylo v předchozích letech tolik, že nemohla mít jiný následek. Ale dívejme se na věc z pozitivnější stránky - klíčové příčiny nastalého stavu byly identifikovány, jsou řešeny a snad budou vyřešeny dřív, než Stellantis dostihnou způsobem, se kterým by si nebyl schopen poradit.

Dlouholetý šéf Stellantisu Carlos Tavares jistě pro firmu udělal i řadu dobrého, nakonec ale podlehl elektrické iluzi tak moc, že ji málem popravil. I na nejnovějších výsledcích je to jasně vidět. Naštěstí byl odejit a - jak praví klasik - věci se nejprve musí pokazit, aby se mohly zlepšit. Foto: Stellantis

