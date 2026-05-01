Zisky VW dál padají k nule, za dva roky přišel o většinu výdělků. A nebýt Škody, už je pod kritickou hranicí
před 7 hodinami | Petr Miler
Německá mašina na peníze se dál zadrhává. S jejími zisky to jde z kopce a může už jen vzpomínat na doby, kdy za kvartál vydělávala stamiliardy korun. Dnes je o řád jinde, negativní trend zůstává intaktní a struktura zisků je stále varovnější.
Volkswagen tento týden představil nové Polo a mohli jsme se zas jen chytnout za hlavu. Je to totiž přesně ten typ auta, který posílá firmu soustavně ke dnu - coby elektrický model logicky postrádá schopnost oslovit takové množství zákazníků už pro svou omezenou použitelnost, a to ani nemluvíme o tom, že se s tímtéž potýká kvůli paradoxně ještě vyšší ceně.
Pokud takový produkt začnete nabízet v pozici firmy, která je postavená kolem vysokých objemů produkce, nemůže to nikdy dopadnout dobře, zvlášť pokud je i výrobně drahý - na jedné straně přicházíte o obraty i objemy, na té druhé zvyšujete variabilní náklady u těch fixních doufáte v zázrak. Dokud takových aut máte v nabídce pár, na výsledcích se to stěží pozná, pokud ale dál pokračujete stejným směrem ve snaze nahradit starší, jinak technicky koncipované vozy schopné oslovovat větší část publika a nabízet víc muziky za peníze, co to asi způsobí?
Je to logicky postupný kolaps zisků, a to i když řežete náklady, kde se jen dá. Přesně v této pozici se ocitl Volkswagen, který roky míří stejným směrem, i když má následky zvolené strategie přímo před očima. A po prvním letošním kvartálu mu do zorného pole najely znovu.
Koncern VW totiž oznámil, že rok 2026 znovu zahájil poklesem zisku. A vlastně poklesem všeho. Dole jsou celkové prodeje, které za leden až březen už činí jen 2,05 milionu vozů (-4 procenta), klesal také obrat na 75,7 miliardy Eur (-2,5 procenta), nejcitelněji ale klesl čistý zisk skupiny po zdanění, který je s bilancí 1,56 miliard Eur o 28,4 procenta níž než v roce 2025. V prvním čtvrtletí tohoto roku tedy činil 2,19 miliardy Eur, což bylo ale samo o sobě již o 41 procent míň než v předchozím roce.
Během dvou let tedy firma přišla o 58 % zisků a může jen vzpomínat na doby, kdy se její kvartální profit pravidelně blížil 10 miliardám Eur a někdy se dostal i za tuto hranici. Varovná je také struktura - o víc než třetinu zisku celé skupiny se dnes stará Škoda, která si sice s elektromobily zahrává též a dokáže díky nim rozšiřovat svůj záběr (potud v pořádku), pozitivní výsledky ale slavní hlavně proto, že s elektrifikací své nabídky „zaspala”. Sama navíc míří stejným směrem - je úspěšná nikoli díky elektrickým modelům, ale navzdory jim. A pokud jejím cílem byla a stále je úplná elektrifikace, nemůže mít lepší vyhlídky než sám VW - je pak jen otázkou času, než začne nabízet taková auta coby náhradu, nikoli jako doplněk k existujícím modelům. V tu chvíli ji čeká stejný osud.
Firma ale pochopitelně slona v místnosti přehlíží, to by musela uznat své přešlapy: „Války, geopolitické napětí, obchodní bariéry, přísnější regulace a tvrdá konkurence vytvářejí silný protivítr,” uvedl generální ředitel VW Group Oliver Blume v tiskové zprávě k výsledkům. O sázce na mrtvého koně ani slovo... Přitom je to hlavně tento faktor, který poslal provozní marži dolů až na 3,3 procenta, což je opravdu nepřesvědčivé číslo a ještě bídnější výsledek než o rok dřív (3,7 procenta).
Tady se čeká na zázrak, tušíme ale, že dřív než ten přijde něco jiného složené z podobných písmen - náraz. Bez peněz od Škody by VW byl se zisky už pod kritickou miliardovou hranicí v eurech za kvartál. To už je pak nula nepříjemně blízko...
VW loni poprvé v historii své 88leté existence zavřel svůj německý závod, tzv. Gläserne Manufaktur v Drážďanech. Dříve to byl symbol pýchy automobilky, později „domov elektrických modelů ID”, dnes symbol rozkladu, který firma hrdě přehlíží. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
