Živořící Lancia odmítá zemřít, sedm let po svém konci v ČR odhalila svéráznou novinku

/ Foto: Lancia

Kdyby byly naplněny původní plány Italů, žádná Lancia už dnes není. Touha domácích kupců po vozech této značky ale život Lancií nejprve prodloužila a teď už víme, že neskončí vůbec. Důkazem budiž i tento Ypsilon.

Koncern FCA, dnes součást Stellantisu, už v lednu 2014 oznámil, že Lancia končí a bude dále jen doprodávat jediný model v jediné zemi. Automobilce jsme tak sepisovali parte, jak se ovšem postupně ukazovalo, něco takového bylo poněkud předčasné. Ač značka od té doby fungovala jen na domácím trhu se stárnoucím Ypsilonem, její prodeje zůstávaly vysoké. Ostatně jen prodeje tohoto jediného modelu v Itálii dodnes překonávají celoevropský odbyt všech modelů Alfy Romeo.

Jakkoli to tedy může zní absurdně, Lancia ani sedm let po svém „konci” neskončila a nadále živoří na domácím trhu. Teď už navíc víme, že tam nebude jen čekat na smrt, neboť právě její přechod pod křídla Stellantisu se postaral o to, že zažije i v jiných zemích vzkříšení jako výrobce čistě elektrických aut. Považujeme to naprosto šílené rozhodnutí, které zvlášť vzhledem k inkompatibilitě Italů s elektromobilitou těžko bude fungovat a výsledkem může být snad jen „fiasco totale”. Než ale dojde na tento krok, bude Lancia projevovat známky života jinak.

Sázíte-li na další a další verze Ypsilonu, jste přesně na správné stopě. Ta poslední si říká Ypsilon Alberta Ferretti a pokud netrávíte celé dny u fotbalu, nejspíše víte, že jde o italskou módní značku. Ta ve spolupráci s Lancií dopřála Ypsilonu pár specifických prvků, které mají „podtrhnout ženskou eleganci a krásu”. Nejsme si jisti, jak moc je to v jejich moci, neboť jde spíše o drobnosti a pár plaketek oné módní firmy, ale to už musí případní zájemci posoudit sami.

Nejviditelnějším specifikem je šedý lak Alberta Ferretti Grey se skrytými, zářivě růžovými prvky, které jsou viditelné jen v přímém světle. Není to ale jediná alternativa, zákazníci mohou dále volit z laků Snow White, Pietra Grey, Vulcano Black a Bicolor Black, jejichž odstíny si jistě domyslíte, snad jen poslední může být matoucí - ta kombinuje matnou a lesklou černou. Bez ohledu na zvolený lak mají všechny vozy z této speciální edice dodatečné chromované prvky a znáček Alberta Ferretti na předních blatnících.

Lancia nezveřejnila pořádné obrázky interiéru, uvádí ale, že v kabině si našla místo sedadla čalouněná recyklovanou polyesterovou přízi jako součást „poslání značky přispět k udržitelnějšímu prostředí pro budoucí generace“. Části interiéru jsou pak ztvárněny z růžového zlata a na opěrkách hlavy najdeme speciální prošívání s monogramy „AF“.

K dispozici jsou dva pohony - provedení Hybrid sází na litrový tříválec FireFly, který disponuje 70 koňmi a je spojen s 12voltovým startérem-generátorem. Mimo to pracuje i s malou lithium-iontovou baterií, do které je ukládána energie napomáhající vozu následně s akcelerací. Auto tak má v optimálním případě zrychlit na stovku za 14,2 sekundy a dosáhnout rychlosti až 163 km/h. Alternativou je jedna-dvojka s 69 koňmi schopná spalovat benzin i plyn, která dá stovku za 15,3 sekundy, maximálka je totožná.

Kdyby vás tohle auto z jakéhokoli důvodu uhranulo, musíte pro něj do Itálie, kde je v provedení Hybrid k mání od 18 500 euro, tedy asi 471 tisíc Kč. Žádná láce, ale italský styl nikdy nevyšel levně.

Ypsilon Alberta Ferretti je další známkou přetrvávajícího života Lancie, k mání je pochopitelně opět jen v Itálii. Foto: Lancia

Zdroj: Lancia

