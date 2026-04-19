Živořící McLaren se letos pokusí o restart a vytáhne řadu nových modelů. Elektrický ale nebude jediný, nikdo ho nechce, říká nový šéf
před 4 hodinami | Petr Prokopec
O McLarenu bylo v posledních letech slyšet dost a dost, jenže jen ve Formuli 1, ve které vyhrál dva konstruktérské šampionáty. V případě silničních supersportů zacházel na úbytě, právě to chce ale s novou vlastnickou strukturou změnit.
Historie McLarenu jakožto samostatné automobilky se začala psát v roce 2010. A jakkoli to zpočátku vypadalo, že Britové skutečně budou úspěšně konkurovat Ferrari nebo Lamborghini, prodeje nakonec začaly váznout. Mimo jiné i proto, že značka od svého založení vyráběla v podstatě pořád to samé, tedy sportovní vozy, jejichž design se pokaždé lišil jen v detailech. A s technikou to bylo podobné.
I proto se McLaren poslední dobou začal potácet nad propastí bankrotu a na sklonku roku 2024 veškerá jeho aktiva získala společnost CYVN Holdings. Noví majitelé se loni rozhodli, že automobilku spojí se svým vlastním elektrickým start-upem Forseven, pročež se fanoušci začali obávat, že budoucnost McLarenu bude spojena s elektrickým pohonem. Britská automobilka měla plachtu z některých svých chystaných novinek strhnout ještě loni, jenže nakonec se rozhodla, že z nezveřejněných strategických důvodů dojde na slavnostní odhalení až letos v létě. Definitivní úpadek zájmu o cokoli elektrického v tomto segmentu v tom ale jistě mohl hrát roli.
McLaren totiž skutečně letos chystá akci, na které by kromě nových modelů měl zcela poodhalit, jakým směrem se vydá. „Od léta začneme realizovat své plány veřejně, ať už jde o zahájení dodávek modelu W1, nebo o prezentaci nových produktů,“ potvrdil nové plány podobně nový šéf značky Nick Collins pro Autocar. A uvedl, že jakkoli McLaren bude využívat technologie čínské automobilky Nio, ve které CYVN vlastní 21,7procentní podíl, všechny novinky, které se objeví do roku 2030, budou mít spalovací pohon. Elektromobil v tuto chvíli nepřichází v úvahu, neboť o něj nikdo ze zákazníků nestojí, přijít může až ve chvíli, „kdy ho zákazníci budou chtít”.
Collins už loni uváděl, že minimálně jeden z těchto nových modelů „dostane víc než dvě sedadla“. Nepůjde o dalšího nástupce McLarenu F1, který by disponoval třímístnou kabinou, spíše se dočkáme sportovně laděného SUV ve stylu Ferrari Purosangue a Lamborghini Urus. Takové auto Britové po dlouhá léta odmítali, teď ale změnili názor.
A je to hotová věc - projekt už má přidělené interní označení P47 a dorazit by měl nejpozději v roce 2028. Podobně jako většina sporťáků značky dostane osmiválcový motor, ten ovšem bude spojený s hybridní technikou. Britové u něj tedy nejspíše ani nezavedou výrobní strop, o ztrátu exkluzivity se však majitelé asi ani tak nebudou muset obávat. Dá se totiž předpokládat, že i nadále jich dál bude míň než zájemců o Purosangue či Urus.
McLaren W1 byl odhalen už v říjnu 2024 a dodávky se měly rozjet loni. Nakonec však první z 399 exemplářů převezmou majitelé až letos v létě, kdy automobilka fakticky zahájí pokud o nový start i skrze další nové modely. Foto: McLaren Automotive
Zdroj: Autocar
