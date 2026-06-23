Zkáza kombíků pokračuje. Hyundai přestane prodávat i ten poslední, který dnes nabízí, dál už nebude nic
Petr MilerJe to jedna z mnoha ukázek současné zabedněnosti některých automobilek, které začaly mít pocit, že udržet v nabídce má smysl pouze to, co oslovuje největší část kupců. Něco takového ale ke spokojenosti zákazníků a vytváření silných vazeb na značku opravdu nevede.
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Zkáza kombíků pokračuje. Hyundai přestane prodávat i ten poslední, který dnes nabízí, dál už nebude nic
před 8 hodinami | Petr Miler
Je to jedna z mnoha ukázek současné zabedněnosti některých automobilek, které začaly mít pocit, že udržet v nabídce má smysl pouze to, co oslovuje největší část kupců. Něco takového ale ke spokojenosti zákazníků a vytváření silných vazeb na značku opravdu nevede.
Možná je to naše smůla, ale „automobilově” jsme vyrostli v dobách, kdy patřilo k dobrému tónu vyjít vstříc zákazníkovi v případě kdejaké prkotině, kterou mohl chtít. Bylo to chvílemi až trochu přehnané, když jste si třeba i u VW mohli do obyčejného v jednu chvíli vybírat nejen mezi tří- a pětidvéřovou karoserii, ale také kombík, sedan (Bora) a trochu jiný kombík (Bora Variant).
Už to je samo o sobě je legrační, tím ale vše jen začínalo. I do tak okrajového modelu, jakým Bora byla, jste mohli mít dva motory V5, šestiválec, čtyřválcová turba i atmosféry, obecně spoustu benzinů s objemy od 1,4 po 2,8 litru a ještě k tomu hromadu dieselů s výkony od 68 do 150 koní. Když jste přešli na Golf, nabídka se jen rozšiřovala, mohli jste si vymyslet skoro jakoukoli kombinaci karoserie, motoru, pohonu kol a převodovky. Volkswagen Golf IV Variant V6 4Motion s manuální převodovkou? Mohli jste ho mít, prostě byl k dispozici komukoli.
Šíře nabídky ale nekončila ani zde, kdybyste takové auto chtěli obecně téměř bez výbavy, ale třeba s koženými sedadly a palubním telefonem, VW najde cestu, jak ho vyrobit. Co najde dnes? Nechtějte, abychom zas jednou citovali Pohlreicha, je to skoro gigantické nic. Firmě dnes už dokonce ani víc než 40procentní podíl manuálních převodovek na prodejích ostrých Golfů nestačí k tomu, aby lidem tuto převodovku dál nabízel po pouhém faceliftu, kdy pro její zachování nemusel udělat skoro nic. Je to všeříkající.
Jedním dechem je ale třeba dodat, že nabídka Golfu je dnes na poměry trhu pořád nadstandardní a její úpadek v prvé řadě shrnuje to, co se v poslední zhruba dekádě stalo. Automobilky kdysi toužily vykrýt každé prázdné místečko na trhu, neboť věděly, že uspokojení velmi specifických potřeb vede k velké oddanosti zákazníků. Upřímně, těch Golfů jako kombíků V6 s pohonem 4x4 a manuálem se jistě prodala hrstka, kdo ale takové auto chtěl, ten z něj byl paf jako Alenka v říši divů, neboť jinde takovou věc nedostal. Proč by pak vůbec hledal jinde?
Mnohé jiné značky na tom byly podobně, u takového BMW jste mohli s konfiguracemi zacházet ještě dál a vedlo to k témuž. Automobilky jistě i dnes ví, že to je dobrý prodejní argument, dobrý marketing ale na podobnou pestrost prostě kašlou. Přednost dostala úspora nákladů pramenící z šíře produkce až do takové míry, že skoro nic není dobré na to, aby se udrželo v nabídce, pokud to nekupují skoro všichni. Zmizely tak výjimečné motory, výjimečné kombinace s druhy pohonu kol, převodovek, zmizely specifické výbavové prvky, které „nekupovalo dost lidí”, zmizela tisíc a jedna věc, kterou byste mohli chtít. Ale teď už ji chtít nemůžete, pokud po ní netouží také Karel, Tomáš, Josef ze stavby a ještě asi 100 tisíc lidí, kteří s tím či oním vozem budou jezdit.
Tohle jde dál a dál, jak jsme si řekli - ani desítky procent kupců už nejsou dost na to, aby to či ono zůstalo v prodeji. A netýká se to už „jen” motorů a další techniky či výbavových prvků, ale celých karosářských verzí či dokonce celých modelů. Však si jen uvědomte, co všechno je dnes SUV nebo crossover, co dříve bývalo sedanem, hatchbackem nebo kombíkem. A kam se vůbec poděly věci jako třídvířka, menší sedany nebo... No bohužel je to i velká část oněch kombi.
Kombi už není ani Škoda Fabia, není to Mercedes třídy C a nebude to brzy ani jedno z nejprodávanějších Hyundai. Vlastně to nebude už žádné Hyundai.
U nás dokonce bezpečně nejžádanější model i30, který se jako kombík jistě prodává v nemalých počtech (přesné číslo neznáme, ale podívejte se kolem sebe), a i v Evropě vůz pořád prodávaný v po desítkách tisíc ročně, je dnes posledním kombíkem v nabídce korejské automobilky. A už i ten to má spočítané. Přímo šéf evropské divize Hyundai Xavier Martinet to sdělil Auto Expressu s tím, že kombíky Hyundai mají sepsané parte a žádné nové nejsou v plánu.
„Existuje důvod, proč o kombi moc nemluvíme: v tomto segmentu poptávka neroste,” řekl Martinet Britům, kteří si i30 jako kombík nemohou koupit už nějaké čas. Nezmění se to ani do budoucna: „I30 je vůz, který byl historicky určen převážně pro flotily, kde je cena často nízká a marže ne tak vysoké,” dodal s tím že globální poptávka po kombi je minimální a na klíčových trzích v Číně a USA je skoro nulová. „Obvykle se nám podaří vydělat víc peněz s SUV než s kombi,” shrnul situaci manažer.
Šance na změnu tohoto přístupu do budoucna je minimální: „Své zdroje alokujete na projekty, které dávají největší smysl. V současné době nějaká poptávka existuje, ale ne velká, takže to neospravedlňuje,” říká zdánlivě racionálně Martinet. Ale je to přesně ta krátkozraká pseudoracionalita, kterou kritizujeme.
Pokud se budete soustředit pouze na jeden typ klienta s tím, že ostatní tak nějak snesou to, co je k dispozici, riskujete přesně to, co dnes objímá celý obor - ztrátu loajality zákazníků. A rozdíl v přístupu oproti minulosti tu nemůže být větší - kolik kdysi asi prodal za rok VW těch kombíků Golfu s motorem V6, pohonem 4x4 a manuálem? 6 za rok? 16? Možná 60? Divili bychom se, kdyby to byly vyšší desítky. Přesto ho nabízel roky a roky dál a dál.
Separátně to byla jistě ztrátová věc, na vše ale nelze hledět takto izolovaně. Široká nabídka verzí vytváří image auta šitého na míru každému, z jehož variant si každý vybere. Jako celek nabídka Golfu IV jistě smysl dávala, prodával se po milionech - o tom se dnes nikomu nezdá. A byť situaci na trhu změnily i jiné faktory, tohle je jeden z nich. Když se nesnažíte uspokojit jedním modelem a jeho verzemi maximum klientů, hledají jinde, nenajdou ale nutně to, co hledali, jen na chvíli přeskočí na jiný kvítek.
Jednání automobilek dnes chybí dlouhodobé strategické uvažování a komplexní pohledy na věc. A zkáza kombíků je součástí problému. Zákazníci tohoto typu aut nevymřeli, budou jich pořád miliony, jen je jich o něco míň než dřív. Za chvíli ale skoro nebudou mít kde kupovat, což způsobí co? No soustředění jejich zájmu na pár modelů, které najednou budou jako kombi velmi úspěšné. Co pak asi udělá Hyundai? Ohlásí návrat kombíků s ohledem na rostoucí poptávku, protože přece soupeřům tento kus koláče nenechá. Nešlo by tu prázdnotu mezi tím vynechat?
Hyundai i30 Wagon, tedy kombi, je docela sympatické auto. A nejen u nás pořád frčí. Přesto končí, pár desítek tisíc jeho kupců není dost. Dříve stačilo pár desítek kupců, aby se dočkali své vyzněné, nutno dodat mnohem specifičtější nabídky... Foto: Hyundai
Zdroje: Auto Express, Hyundai
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