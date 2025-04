Zkrachovala další německá automobilová firma, výrobce úchvatného Mercedesu. Před úpadkem ji nezachránily ani čínské peníze před 8 hodinami | Petr Prokopec

Společnost proslula hlavně tím, že dostala do výroby auto, se kterým si Mercedes tak trochu nevěděl rady. V posledních letech ale jako by nevěděla kudy kam - elektromobilita jí štěstí nakonec nepřinesla a čínské peníze také ne.

Prakticky přesně před 15 lety Ford potvrdil, že se novým majitelem Volva stala čínská automobilka Geely. Jakkoli se ale tohoto kroku řada lidí obávala, švédská automobilka díky němu dost možná utekla hrobníkovi z lopaty. Od té doby došlo na řadu podobných akvizic a mnozí předpokládali, že i další převzetí místních výrobců ambiciózními firmami z Říše středu skončí úspěchem. Jenže poslední dobou se ukazuje, že ani Číňané nemají prst krále Midase, kterým by vše proměnili ve zlato.

Dokazuje to krach další německé automobilové firmy, tentokrát Isdery, o kterém informuje Bild. Za jejím zrodem stál Eberhard Schulz, který v roce 1969 v garáži postavil vlastní vůz zvaný Erator GTE. V něm pak následně objel ústředí Porsche a Mercedesu, kde se ucházel o zaměstnání. Automobilka ze Zuffenhausenu mu přitom nabídla práci v designovém oddělení, nicméně v roce 1978 Schulz přešel ke společnosti b&b, kde se zasadil o vizáž úchvatného Mercedesu CW 311. Třícípá hvězda byla tímto strojem natolik uchvácena, že jej dovolila osadit svým logem, do výroby ho ale neposlala.

Na tomto postoji nic nezměnil ani fakt, že byl Mercedes zavalen zájmem o sériové provedení. O to se tak nakonec zasadil znovu až sám Schulz, který v roce 1982 založil firmu Isdera. Pod její hlavičkou pak CW 311 skutečně zamířil na veřejné silnice, ovšem jako Imperator 108i s vlastním logem. Klientela u něj přitom mohla volit mezi několika variantami osmiválcového motoru, kdy vrcholný šestilitrový produkoval 395 koní. Jejich přenos na zadní kola pak dostal pětistupňový manuál, z konceptu pak byl převzat i „periskop“ či vzhůru výklopné dveře.

Na imperátora navázal model Commendatore 112i, o jehož pohon se již staral dvanáctiválec spojený se šestistupňovým manuálem. Isdera nicméně měla za vývoj utratit zhruba 100 milionů korun, což Němce v kombinaci s ekonomickou recesí přivedlo na buben. Firmu tak koupil švýcarský investor, který ovšem Schulze ponechal u kormidla. Díky tomu třeba v roce 2006 dorazil Autobahnkurier AK116i, tedy retro kupé osazené dokonce dvěma V8, z nichž každý měl na povel jednu nápravu.

Zakázková výroba však zjevně nebyla tím, co by firmu dlouhodobě udrželo nad vodou. Před osmi lety tak Isdera vstoupila do partnerství s čínskou značkou WM Motor. V roce 2020 pak tato spolupráce skončila, aniž by nový model Commendatore GT zamířil do prodeje. Isdera pak byla pohlcena jejím konkurentem, společností Xinghui Automotive Group, který chtěl pokračovat v omezené ruční výrobě.

Jakkoli ale loni vzniklo i designové centrum v Číně, momentálně od oblastního soudu v Saarbrückenu přichází zprávy o bankrotu. Isdera má již přiděleného insolvenčního správce Thomase Beckera, pročež je otázkou, zda se stane minulostí, či má nějaké šance na přežití. Protože se ale její vozy prodávají na aukcích za miliony eur, alespoň slabý závan naděje existuje. Zda u toho budou Číňané a elektromobilita, která měla firmu přenést do 21. století, ale není jisté.

Nejznámějším dílem Eberharda Schulze je stroj, který se nakonec prodával jako Isdera Imperator 108i. Původně vznikl jako Mercedes-Benz CW 311, který automobilka přes velký zájem odmítla poslat do sériové výroby. Foto: Isdera

Zdroj: Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.