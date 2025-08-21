Zkrachovalý největší evropský výrobce motorek dělal i auta, jejich výrobu teď převzala nenápadná miliardářská rodina

Vyslovení jejich jména nerozsvítí mnoho žárovek, jsou to ale lidé ovládající největší nápojářský gigant světa. A protože někteří z členů jsou také zapálenými automobilovými nadšenci, od kupce zkrachovalého KTM si prostě koupili celý projekt X-Bow i s právy na použití všech značek.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Zkrachovalý největší evropský výrobce motorek dělal i auta, jejich výrobu teď převzala nenápadná miliardářská rodina

před 11 hodinami | Petr Prokopec

Zkrachovalý největší evropský výrobce motorek dělal i auta, jejich výrobu teď převzala nenápadná miliardářská rodina

/

Foto: KTM

Vyslovení jejich jména nerozsvítí mnoho žárovek, jsou to ale lidé ovládající největší nápojářský gigant světa. A protože někteří z členů jsou také zapálenými automobilovými nadšenci, od kupce zkrachovalého KTM si prostě koupili celý projekt X-Bow i s právy na použití všech značek.

Posledních pár měsíců jsme bedlivě sledovali osud rakouské firmy KTM. Vůbec největší evropský výrobce motocyklů si totiž ukousl mnohem větší koláč, než byl schopen pozřít. Firma přistupovala k mnoha akvizicím, stejně jako se ve velkém profilovala v nejvyšších patrech motorsportu. Současně s tím navyšovala výrobu, což vytvářelo dojem úspěchu, prodeje s tím ale naneštěstí nekorespondovaly. Firmě se tedy v prvé řadě na skladech vršily zásoby, které zvyšovaly její dluhy až za hranici únosnosti.

Letos se ale pověstné ucho džbánu definitivně utrhlo. KTM definitivně padlo a před odchodem na onen svět jej zachránila až indická společnost Bajaj Auto. Ta 14,5procentní podíl v rakouské firmě koupila už v roce 2007, přičemž od té doby se vlastnická struktura různě měnila. Nově jí připadá většinových 75 procent, pročež je jasné, že nyní se bude tančit dle toho, jak pískají Indové. Ti pak sice zatím prohlašují, že výroba v Rakousku zůstane zachována, nesázeli bychom ale na to, že tomu tak bude navěky.

Bajaj Auto ostatně KTM mění už teď. Indové se hodlají soustředit pouze na stroje s jednou stopou, což znamenalo stopku pro sporťák zvaný X-Bow. Ten KTM začalo poprvé nabízet v roce 2008, od té doby pak došlo na řadu úprav a vylepšení, které ovšem klientela přijímala s nadšením. Zatímco tedy prodejcům motorek rakouské firmy se vršily skladové zásoby, X-Bow se v žádné verzi na showroomech příliš neohřálo a třeba edice GT-XR s 500 koňmi a prodlouženým rozvorem je již prakticky vyprodaná.

To je ostatně důvod, proč ani X-Bow nakonec nezmizí v propadlišti dějin. Jak zjistili kolegové z Nieuwsmotor, práva na X-Bow koupila od Bajaju miliardářská rodina de Méviů. Její jméno asi nerozsvítí mnoho žárovek, ale jsou to skutečně velmi zámožní lidé, kteří ovládají společnost AB InBev, konglomerát belgických nápojových gigantů, který v roce 2008 ovládl i americký Anheuser-Busch. Pod tuto firmu spadá 630 nápojových značek působících ve 150 zemích, mimo jiné Stella Artois, Hoegaarden, Budweiser či Corona.

Noví majitelé pochopitelně počítají s další výrobou a prodejem X-Bow, dokonce pod původním názvem - získali i práva na použití značky KTM. Spojení vesměs alkoholických nápojů a na okruhy či okresky zaměřeného sporťáku vám k sobě možná nemusí sedět, de Méviové ale měli vždy k autům blízko. Znát byste mohli jednoho z členů rodiny, jméno Grégoire de Mévius je spojeno rallyovým závoděním a sám Grégoire po konci kariéry zůstává zapáleným fanouškem aut. Práva na vůz navíc rodina neodkoupila sama, do hry má být zapojeno ještě pár dalších investorů. I těm by ale v žilách měl místo krve proudit vysokooktanový benzin.

Rakouský sporťák je tedy zjevně v dobrých rukou, přičemž v brzké době by se měl dočkat sourozence v podobě účelového off-roadu. Dost nás přitom zajímá, jaké motory bude tato dvojice používat, neboť X-Bow dosud sázel na 2,5litrový pětiválec od Audi. To s ním ale brzy skončí, načež zjevně bude třeba nová jednotka. Zda ale bude pocházet ze skladů čtyř kruhů a jestli výroba bude pokračovat v rakouském Štýrském Hradci, se teprve ukáže.


Zkrachovalý největší evropský výrobce motorek dělal i auta, jejich výrobu teď převzala nenápadná miliardářská rodina - 1 - KTM X-Bow R ilustracni foto 01Zkrachovalý největší evropský výrobce motorek dělal i auta, jejich výrobu teď převzala nenápadná miliardářská rodina - 2 - KTM X-Bow R ilustracni foto 02Zkrachovalý největší evropský výrobce motorek dělal i auta, jejich výrobu teď převzala nenápadná miliardářská rodina - 3 - KTM X-Bow R ilustracni foto 03
KTM X-Bow naštěstí nikam nemizí, vyrábět se bude i nadále, jen již pod novým majitelem. Tím je belgická miliardářská rodina ovládající největší nápojový gigant světa. Foto: KTM

Zdroj: Nieuwsmotor

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.