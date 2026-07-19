„Zkuste to bez drátů, milý Marconi.” BMW s Toyotou nechávají ve Španělsku jezdit auta na odpadky, aby dokázaly, že není jen jedna cesta
Petr ProkopecÉry „jediné pravdy” byly v historii lidstva těmi nejhoršími, přesto se dnes tváříme, že s podobným přístupem se lze znovu posunout vpřed. Nejde. A je třeba zatleskat každému, kdo se nebojí odporovat ukázkami toho, že alternativy pořád existují.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
„Zkuste to bez drátů, milý Marconi.” BMW s Toyotou nechávají ve Španělsku jezdit auta na odpadky, aby dokázaly, že není jen jedna cesta
včera | Petr Prokopec
Éry „jediné pravdy” byly v historii lidstva těmi nejhoršími, přesto se dnes tváříme, že s podobným přístupem se lze znovu posunout vpřed. Nejde. A je třeba zatleskat každému, kdo se nebojí odporovat ukázkami toho, že alternativy pořád existují.
Nejsme žádní zapřisáhlí odpůrci elektromobility jako takové, to je jen hloupá nálepka těch, kteří nejsou ochotní diskutovat. Čemu ve skutečnosti odporujeme, je vidění elektrického pohonu jako jediného správného řešení pro všechno, všechny a všude, jímž prostě není a hned tak ani nebude, pokud se jím tedy vůbec někdy stane. Čím víc se pak někdo bude zkoušet dokázat opak, tím větší neefektivitu způsobí, takový Volkswagen o tom už může vyprávět.
Mezi automobilkami naopak už dnes profitují ze zvolené cesty takové, které vše nevsadily na jednu kartu. BMW a Toyota mezi takové výrobce patří, obě značky soustavně pracují i na vývoji jiných aut, než jsou elektromobily. Vedle hybridů a vodíkových aut zkoumají také potenciál spalovacích motorů, které lze pohánět i jinak než benzinem, naftou nebo plynem. Však jít proti motorům jako takovým je nedorozumění, jak ví i u Porsche.
Diskutovat s lidmi s klapkami na očích je ale těžké, a tak jdou BMW a Toyota příkladem novým projektem, jehož součástí jsou rovněž firmy Repsol a Bosch. Po španělských silnicích totiž bude příštích šest měsíců jezdit zhruba dvacet vozů německé a japonské značky, které budou spalovat pouze syntetické palivo, stoprocentně obnovitelný benzin zvaný Nexa 95.
Za tím stojí Repsol, zatímco Bosch dodá technologii, která bude spalovací proces sledovat. Cílem je prokázat, že výrobci se mohou zasadit o nemalou redukci emisí, aniž by bylo zapotřebí investovat prakticky do čehokoli krom jiných paliv, tedy vyvíjet úplně nová auta s problematickými a drahými úložištěmi energie a omezenou využitelností budovat zcela novou infrastrukturu apod. Syntetická paliva mohou dodávat existující čerpací stanice, navíc i do existujících aut. Není tedy třeba dokonce ani vyměnit stará spalovací auta za nová, je to zřetelně inteligentnější cesta.
Podobně jako třeba ekologická nafta HVO100 je i Nexa 95 vyráběna z použitého oleje na vaření, odpadků a dalších zbytků organického původu. Její chemický vzorec je pak velmi podobný klasickému benzinu, pročež toto palivo dokážou motory spalovat bez jakýchkoli dodatečných úprav. Je pak sice pravdou, že v důsledku toho z výfuků unikají do ovzduší nějaké CO2, jde však o zlomek standardního množství. Jediný problém je v efektivní výrobě těchto paliv, ale pokud ho někdo zvládne, proč se mu bránit? Že by tu nešlo hledání efektivního řešení?
Němci a Japonci si vybrali Španělsko, protože právě tam Repsol provozuje síť čerpacích stanic, skrze kterýé může palivo Nexa distribuovat. Foto: BMW
Zdroj: BMW
Bleskovky
- Že se zřítil most? V této zemi EU žádný problém, lidé po něm dál jezdí, jako by se nechumelilo
před 7 hodinami
- Jak krásně zní? Chystané nové BMW M3 konečně natočili při testech v té „správné” verzi, tady už nadšenci nepohrdnou
18.7.2026
- Britové zkouší k neúspěchu téměř odsouzenou novinku zachránit s pomocí triku z 52 let starého českého filmu
17.7.2026
Nové na MotoForum.cz
- Lídr šampionátu, král pádů, sběratel bodů: Jorge Martin bude i v roce 2026 „extrémní“. 18.7.2026
- Máximo Quiles zůstává u Aspara, ale v Moto2 17.7.2026
- Ohlédnutí po závodním víkendu na Sachsenringu a v Donington Parku 15.7.2026
- Miller žádá 1 milion Euro, najde se nějaký tým? 14.7.2026
- Philipp Steinmayr a Adrian Rus zemřeli tragicky na Masecu 12.7.2026
Nejnovější články
- Nový VW Polo už jde objednávat i v úplném základu. Za svou cenu je jako vtip, kterému se nikdo nesměje
před hodinou
- Brusel dál vaří žábu, povinné omezovače rychlosti v autech přitvrdí tak, že už si ani neškrtnete
před 3 hodinami
- Do dražby jde 17 aut tragicky zesnulého tvůrce Call of Duty. Většinu zavřel ve svérázné sbírce za miliardu a vůbec s nimi nejezdil
před 4 hodinami
- Německé dotace měly pomoci chudým rodinám, reálně ale pomáhají Číňanům. Tohle sympatické auto se tam teď rozdává za 89 Eur měsíčně
před 6 hodinami
- Že se zřítil most? V této zemi EU žádný problém, lidé po něm dál jezdí, jako by se nechumelilo
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva