„Zkuste to bez drátů, milý Marconi.” BMW s Toyotou nechávají ve Španělsku jezdit auta na odpadky, aby dokázaly, že není jen jedna cesta

Éry „jediné pravdy” byly v historii lidstva těmi nejhoršími, přesto se dnes tváříme, že s podobným přístupem se lze znovu posunout vpřed. Nejde. A je třeba zatleskat každému, kdo se nebojí odporovat ukázkami toho, že alternativy pořád existují.

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„Zkuste to bez drátů, milý Marconi.” BMW s Toyotou nechávají ve Španělsku jezdit auta na odpadky, aby dokázaly, že není jen jedna cesta

včera | Petr Prokopec

„Zkuste to bez drátů, milý Marconi.” BMW s Toyotou nechávají ve Španělsku jezdit auta na odpadky, aby dokázaly, že není jen jedna cesta

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Foto: BMW

Éry „jediné pravdy” byly v historii lidstva těmi nejhoršími, přesto se dnes tváříme, že s podobným přístupem se lze znovu posunout vpřed. Nejde. A je třeba zatleskat každému, kdo se nebojí odporovat ukázkami toho, že alternativy pořád existují.

Nejsme žádní zapřisáhlí odpůrci elektromobility jako takové, to je jen hloupá nálepka těch, kteří nejsou ochotní diskutovat. Čemu ve skutečnosti odporujeme, je vidění elektrického pohonu jako jediného správného řešení pro všechno, všechny a všude, jímž prostě není a hned tak ani nebude, pokud se jím tedy vůbec někdy stane. Čím víc se pak někdo bude zkoušet dokázat opak, tím větší neefektivitu způsobí, takový Volkswagen o tom už může vyprávět.

Mezi automobilkami naopak už dnes profitují ze zvolené cesty takové, které vše nevsadily na jednu kartu. BMW a Toyota mezi takové výrobce patří, obě značky soustavně pracují i na vývoji jiných aut, než jsou elektromobily. Vedle hybridů a vodíkových aut zkoumají také potenciál spalovacích motorů, které lze pohánět i jinak než benzinem, naftou nebo plynem. Však jít proti motorům jako takovým je nedorozumění, jak ví i u Porsche.

Diskutovat s lidmi s klapkami na očích je ale těžké, a tak jdou BMW a Toyota příkladem novým projektem, jehož součástí jsou rovněž firmy Repsol a Bosch. Po španělských silnicích totiž bude příštích šest měsíců jezdit zhruba dvacet vozů německé a japonské značky, které budou spalovat pouze syntetické palivo, stoprocentně obnovitelný benzin zvaný Nexa 95.

Za tím stojí Repsol, zatímco Bosch dodá technologii, která bude spalovací proces sledovat. Cílem je prokázat, že výrobci se mohou zasadit o nemalou redukci emisí, aniž by bylo zapotřebí investovat prakticky do čehokoli krom jiných paliv, tedy vyvíjet úplně nová auta s problematickými a drahými úložištěmi energie a omezenou využitelností budovat zcela novou infrastrukturu apod. Syntetická paliva mohou dodávat existující čerpací stanice, navíc i do existujících aut. Není tedy třeba dokonce ani vyměnit stará spalovací auta za nová, je to zřetelně inteligentnější cesta.

Podobně jako třeba ekologická nafta HVO100 je i Nexa 95 vyráběna z použitého oleje na vaření, odpadků a dalších zbytků organického původu. Její chemický vzorec je pak velmi podobný klasickému benzinu, pročež toto palivo dokážou motory spalovat bez jakýchkoli dodatečných úprav. Je pak sice pravdou, že v důsledku toho z výfuků unikají do ovzduší nějaké CO2, jde však o zlomek standardního množství. Jediný problém je v efektivní výrobě těchto paliv, ale pokud ho někdo zvládne, proč se mu bránit? Že by tu nešlo hledání efektivního řešení?


„Zkuste to bez drátů, milý Marconi.” BMW s Toyotou nechávají ve Španělsku jezdit auta na odpadky, aby dokázaly, že není jen jedna cesta - 1 - BMW Toyota eko-benzin 2026 prvni foto 01„Zkuste to bez drátů, milý Marconi.” BMW s Toyotou nechávají ve Španělsku jezdit auta na odpadky, aby dokázaly, že není jen jedna cesta - 2 - BMW Toyota eko-benzin 2026 prvni foto 02„Zkuste to bez drátů, milý Marconi.” BMW s Toyotou nechávají ve Španělsku jezdit auta na odpadky, aby dokázaly, že není jen jedna cesta - 3 - BMW Toyota eko-benzin 2026 prvni foto 03
Němci a Japonci si vybrali Španělsko, protože právě tam Repsol provozuje síť čerpacích stanic, skrze kterýé může palivo Nexa distribuovat. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

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