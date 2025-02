Zlatan měl pravdu, Volvo je skutečně čínské. Zákazníci ho nachytali, jak auta prodává s plagiáty dílů slavných dodavatelů před 6 hodinami | Petr Miler

Adibas, Mike, Reedok a Puna? Jakkoli směšně to zní, přesně touto cestou se Volvo vydalo. Přinejmenším některá auta prodávaná v Číně, kde se ovšem montují i některé modely pro Evropu, dostaly audiosystémy jako „Bowers and VVilkins” a kdo ví, co všechno ještě.

Tohle je ostuda gigantických rozměrů, která na Volvo vrhá mimořádně špatné světlo a docela převrací vnímání všech, kteří se dosud odmítali „vozit” po tom, že je tato automobilka dnes vlastněná Číňany.

S Volvem jsme si užili své a k některým jeho krokům jsme velmi kritičtí, nikdy jsme se ale nesnížili k laciným argumentům, jako že jde o čínskou a ne švédskou automobilku. Tohle jednoduše nebylo fér, však není možné nějakou automobilku stoprocentně spojovat s určitou zemí jen proto, že odtud pochází její majitel, popř. v ní vyrábí část své produkce. Nebo je snad Škoda německá firma? A VW slovenská? Je Tesla čínská automobilka, když v Šanghaji vyrábí nejvíc aut? Anebo je BMW čínské, Hyundai české, Range Rover indický... Tak to prostě nefunguje. Automobilku pojí s určitou zemí její smýšlení, ideály, firemní kultura apod., ne to, kdo zrovna vlastní kontrolní balík akcií nebo tam či onam přesune výrobu několika vozů.

V případě Volva jsme na odmítání takového nálepkování trvali, i když Číňanům dominantně patří a část svých aut v Číně i pro Evropu vyrábí. A trvali jsme na tom přesto, že jej za čínské otevřeně označil dokonce Zlatan Ibrahimovič, kterého si firma roky platila jako ambasadora a musela ho mít na velmi tučné výplatní pásce. Považovali jsme to od něj za projev zahořklosti či něčeho podobného, ale asi jsme neměli, protože se nyní ukazuje spíš to, že jen věděl své. Volvo se teď skutečně jeví jako čínská firma. Protože dělá věci, kterými čínské firmy prosluly - parazituje na duševním vlastnictví tak, jako to léta dělala firma, která Volvo ovládá.

V až neuvěřitelném sledu událostí se ukázalo, že Volva prodávaná jako nová cestou oficiálního zastoupení značky jsou osazována plagiáty dílů slavných dodavatelů. Úplná šíře tohoto jednání je dosud neznámá, vše se ale provalilo v Číně, když si jeden z tamních zákazníků od oficiálního dealera koupil model S60. Při domlouvání obchodu dostal zvýhodnění v podobě extra výbavy navíc, což rád přijal, když ale s autem přijel domů, zjistil, že něco nehraje. Vlastně skoro doslova.

O případu informoval seriózní čínský automobilový magazín Sohu, ze kterého čerpáme roky a rozhodně bychom jej neoznačil za místo lovu laciných senzací. Ten cituje zákazníka, který si všiml, že prémiový audiosystém vozu nese označení Bowers & VVilkins (správně Wiklins) a ani křišťálové madlo voliče automatu švédské značky Orrefors nepůsobí jako originál, neboť mj. není podsvícené, jak má být.

Na vše upozornil dealera s tím, že by rád dostal jiný vůz, čímž se věc mohla zamést pod koberec. Dealer to ale odmítl s tím, že VV je jako W, audio hraje jako víno a na shledanou krokodýle. Někteří by se možná nechali takto odbýt, Číňané jsou ale zvyklí se za svá práva bít, a tak dotyčný zákazník zveřejnil celou kauzu na sociální síti Weibo. A na tento moment Volvo nebude vzpomínat rádo.

Když jsme četli o prvním případu, považovali jsme to spíš za selhání dealera. Prostě nějakého vykuka napadlo zlepšit své marže instalací „fejkových” drahých dílů do nových aut a tím nafouknout ceny, popř. ty pravé vymontovat a použít při opravách nebo je prodat někde na eBay. Bylo by tedy v takovém případě divné, že dealer nechce celou věc vyřešit co nejtišeji, ale každá ruka v jednom dealerství nemusí vědět, co dělají ty zbylé. Něco takového je pořád možné, i když ani to by automobilku nevyvinilo. Podezřelé ale je, že nejde o izolovaný případ. A jak na to reaguje samo Volvo.

Po zveřejnění celé věci na Weibu se ozvali další lidé z Číny, kteří ve svých autech našli to samé v různých podobách. A začali sdílet fotky, jak informuje mj. JoongAng Ilbo. Nezůstalo jen u Bowers & VVilkins, najdou se dokonce i systémy Bovvers & Wilkins a hlavice voličů automatu bez log i s nimi. Je zjevné, že tohle není jeden případ, ale do nějaké míry rozšířená praxe. Přesto jsme pořád byli skeptičtí a čekali na vyjádření Volva.

To přišlo a je stejně neuvěřitelné jako případ sám. Komentář automobilky citovaný mj. znovu JoongAng Ilbo totiž ani náznakem nepopírá, že by se to dělo. Kdyby firma řekla, že to je nesmysl, snaha ji poškodit, „účelovka a kampaň”, že všechny vozy opouštějící fabriku prochází důkladnou kontrolou a jsou dokonale v souladu se specifikacemi atp. a cokoli je nakonec prodáno zákazníkovi v nesouladu s nimi, musí být provedeno mimo továrnu a firma odmítá jakékoli zapojení, tento článek by ani nevznikl a budeme dál čekat na vyjasnění. Ale nic z toho od Volva nezaznělo.

Firma sice tisíckrát různými slovy říká, že se omlouvá, že zákazníci jsou pro ni důležití, že je otevřené, transparentní, že věc vyšetří, že s ní bude nakládat v souladu se všemi zákony a předpisy, že implementuje systém sledovatelnosti originality dílů, že do budoucna dál posílí dohled a řízení nad celým logistickým řetězcem, že více standardizuje procesy atp. No je to jeden velký výlev jako z fiktivní učebnice „Korporátní švindl: Management průse*u”, nikde v celém vyjádření ale nevidíme jednoduchou větu: „To se u nás prostě nemohlo stát!” Z čehož usuzujeme, že se to opravdu stalo a Volvo ví, že se to stalo i jak se to stalo, jen nyní zkouší minimalizovat škody, které to páchá. Už fakt, že vše označuje za „neobvyklý aspekt procesu prodeje nových aut”, je hořce úsměvný, to je jako říkat požáru elektromobilu „termální událost”.

Reakce Volva je prostě podezřelá, ale upřímně řečeno je to pořád divné. Plagiátů dílů značek, jako jsou ty zmíněné, je plný svět, kdo na nich ale - když už - proboha nepoužije originální logo? Je to jako někomu při vraždě ustřelit hlavu a pak mu dál na krk leukoplast. Opravdu si tím nepomůžete k pozitivnějšímu hodnocení vašeho činu.

Kdybychom takto „pančovali” cokoli, určitě na to nedáme nápis, ze kterého bude každému jasné, že to pančované je či může být. Pořád tedy chováme naději, že jde o individuální selhání některých lidí ze struktur Volva, jeho dodavatelské či prodejní sítě, o kterém se automobilka dozvěděla už dřív a nyní si netroufá lhát o tom, že by to nevěděla, proto tak mlžící vyjádření. Protože kdyby šlo o organizovanou činnost samotné automobilky, byla by s ohledem na zmíněné neuvěřitelně amatérská a naivní. Dosáhnout stejného výsledku by šlo i zcela nenápadně.

Jenže to je od nás ale pořád snaha přehlížet, co jsou majitelé Volva zač, hledat pozitivní vysvětlení. Lidé se ale nemění, a tak je možný i úplný opak - že se taková věc děje v ještě rozsáhlejším měřítku způsobem, který opravdu není vidět, a nyní z nějakého důvodu jen vylezla na povrch okrajová část to kvůli nějaké „chybě v Matrixu”.

Na každý pád, pokud by auta v této podobě opustila fabriku, bylo by zase o kus těžší věřit tomu, že v tom firma aktivně nejela. To se pak přece nedá na nikoho rozumně svést, ani kdybyste se vymlouvali na dodavatele či kohokoli. Takovéto díly automobilky odebírají přímo od výrobců a buď nich takové kupují a vědí, že jsou pravé. Nebo ví, že kupují jinde něco jiného.

Čas jistě ukáže víc, pořád chceme věřit v aspoň trochu pozitivnější budoucí vysvětlení. Pro tuto chvíli ale tak jako tak platí, že Volvo je opravdu čínská firma. I kdyby šlo o selhání oficiálního dealera či dealerů, nedovedeme si představit, že by se tohle stalo ve strukturách jiné automobilky takové úrovně, která není situována v zemi, kde je úcta k duševnímu vlastnictví historicky nulová a mateřská firma ještě před pár léty kopírovala, co mohla. Ano, krade se všude, ale takto? Tohle je opravdu čínská specialita a připomíná to falešné značkové kecky z asijských tržnic. A je to další důvod, proč se současným Volvům raději vyhnout.

Mimochodem, čínské zastoupení Volva se alespoň kaje a omlouvá, protože někde nějak selhalo a chce napravit svůj obraz před veřejností, ať už se dopustilo čehokoli. Vsadíme se, že to české nás za tento článek arogantně „seřve”, protože taková je pro změnu současná kultura fungování automobilek v Evropě, pokud někdo upozorní na jejich chyby a omyly, tady se jedná v duchu už párkrát omílaného „přivezli jsme ti kamion dobra, tak se raduj, nebo ti rozbijeme držku”. Což pro změnu připomíná, že čínský trh s auty je dnes navzdory zmíněným pochybným praktikám víc skutečným trhem než evropské, stále více plánované prostředí, ve kterém zákazník znamená stále míň. A to je také smutné zjištění...

