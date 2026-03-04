Zlom? Čínské auto se poprvé stalo tím vůbec nejprodávanějším mezi soukromými kupci na velkém evropském trhu
Petr MilerPokud je tohle zlom, pak přišel opravdu rychle, neboť Číňané tu pořádně vystrkují růžky teprve chvíli. Ale kombinace snížení koupěschopnosti Evropanů s umělým zdražováním aut i tlačení jejich vývoje do sfér, kde neexistuje přirozená poptávka, je pro čínské výrobce perfektní bouří.
Pokud je tohle zlom, pak přišel opravdu rychle, neboť Číňané tu pořádně vystrkují růžky teprve chvíli. Ale kombinace snížení koupěschopnosti Evropanů s umělým zdražováním aut i tlačení jejich vývoje do sfér, kde neexistuje přirozená poptávka, je pro čínské výrobce perfektní bouří.
Největší hrozbou pro autoprůmysl je EU, ne Čína, nechal se loni slyšet nový šéf Stellantisu. A podle nás trefil hřebíček na hlavičku. Čínští výrobci by v Evropě neměli takovou šanci uspět, pokud by jim k tomu Brusel - snad nechtěně - neotevřel cestu. A protože Velká Británie svého času vystoupila z EU hlavně proto, aby se záhy stala ještě bruselštější než sám Brusel, vidíme dopady tohoto stavu nejprve právě tam.
Je to tedy právě Velká Británie, jež se stala první evropskou zemí, kde se čínské auto stalo tím vůbec nejprodávanějším mezi soukromými kupci, jak informují tamní média. Někteří se teď možná potutelně smějí, že trh soukromých kupců není zase tak velký a tolik to neznamená, jenže... Tato část trhu v Británii jednak není zase tak malá. A i kdyby byla, celkový výsledek nemá ke stejnému stavu daleko tak jako tak.
Oním bestsellerem se stal „Range Rover z Temu” neboli i u nás prodávaný model Jaecoo 7. Uvážíme-li, že byl na trh ve Velké Británii uveden teprve v lednu 2025, je skutečně pozoruhodné, že si jej loni pořídilo 30 100 soukromých kupců, čímž za sebe posunul všechny ostatní modely. A není to tak, že by loni zazářil a letos zvadl. Je to vlastně přesně naopak.
Letos v lednu se totiž Jaecoo 7 stalo druhým nejoblíbenějším vozem v zemi bez ohledu na charakter kupce a způsob pořízení. Vůz tedy oslovil už 4 059 zákazníků za jediný měsíc a lépe si ze všech prodaných modelů vedla pouze Kia Sportage. Jaecoo tedy mimo porazilo mimo jiné i Ford Puma, který byl nejprodávanějším novým autem v Británii během posledních tří let. A byť s cenou od 30 115 liber (cca 840 tisíc Kč, u nás oficiálně od 819 tisíc Kč) jde o relativně výhodný vůz, rozhodně to není tak, že by jej prodávala ryzí láce.
Je to současně obdivuhodný výsledek i obrovská ostuda pro evropský autoprůmysl, že nedokáže vygenerovat konkurenceschopný vůz a nechá se takto vodit produktem čínského Chery. S Jaecoo 7 jsem si konečně sjel, a byť nemohu říci, že by šlo o špatné auto, je to takový klasický dnešní čínský „skorotovar” - má některé nečekané přednosti a současně přetrvávající slabiny projevující se zejména ve chvíli, kdy čekáte víc než autobus bez řidiče. Tohle by zdejší výrobci měli být schopni strčit do kapsy. A nejsou.
Za to, že se dostali do této pozice, si jistě nemohou jen sami, nebylo by ale správné valit vinu pouze na politiky a regulátory vůbec, zvlášť když se podíváte, co dělají šéfové automobilek a za co bojují... Čest výjimkám, různí Dollnerové, Zellmerové, Schäfflerové, Källeniové, Lohschellerové, Hedrichové a další (těch by bylo...) nejenže drží ústa a krok, ale sami aktivně bojovali či bojují za to, aby regulatorní rámec byl přesně takový, aby jimi řízené firmy byly poráženy a ruinovány. Tak prostě mají, co chtěli, je to v prvé řadě jejich selhání, jejich vizitka, jejich ostuda.
Dodejme, že „Džejků” je velmi populární i v Česku, loni tu model 7 oslovil 1 227 kupců. Číňanům gratulujeme, ostatním vzkazujeme: Jděte a začněte se znovu chovat jako firmy snažící se uspokojit přání zákazníků. Fakt, že to dnes automobilka z (pořád nějak) komunistické Číny dělají lépe než vy, je tragikomický.
Pokud se místní konkurenti Jaecoo 7 smáli, teď jim asi úsměv ztuhl. V Británii už jsou ti druzí, jak rychle se to samé stane i jinde? Foto: Jaecoo
Zdroje: This Is Money, SMMT, Jaecoo, SDA
