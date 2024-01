Zlomový moment, čínské spalovací auto se poprvé stalo nejprodávanějším vozem na významném trhu EU před hodinou | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Kdyby Číňané překonali místní výrobce na nějakém druhotném trhu, nemuselo by to nic velkého znamenat. A kdyby zvítězili díky elektrickým autům tam, kde je hodně tlačí, nešlo by hovořit o překvapení. Vítězství MG se spalovacím autem ve Španělsku je ale velká rána.

Kdo seje vítr, sklízí bouři, říká se. Evropská unie už pěkných pár let zasévá elektrický vítr a „za odměnu” sklízí čínskou bouři. Pikantní ovšem je, že ta vůbec nemusí být elektrická. Nakonec Číňané už ani nepočítají s tím, že by elektrická byla, to jen EU se před ní bude v elektromobilech schovávat.

Jinak nelze interpretovat prodejní výsledky z nám poněkud vzdáleného Španělska. Tato čtvrtá největší země EU co do počtu obyvatel (okolo 48 milionů) stabilně patří mezi pětku největších automobilových trhů Unie, prodává se tam kolem 1 milionu aut ročně. Loňský rok nebyl výjimkou (949 359 aut), takže jde o opravdu významné odbytiště, na kterém už lze udělat slušný byznys celoevropskou optikou. A je nanejvýš varovné, že právě na takovém místě začínají prodejům vládnout čínská auta.

Možná si nyní říkáte, že to bude díky jejich levnějším elektromobilům. Takové Španělsko je jedním ze socialistických rájů, kde elektromobily podporují měrou vrchovatou - od všech, kteří je nechtějí, mohou kupci dostat dotaci až 7 000 Eur (174 tisíc Kč) na samotná auta a vybavení potřebné na jejich dobíjení. Přesto elektromobily v této zemi nefrčí, jejich 5,44% podíl na celkovém odbytu je téměř zanedbatelný a vedle dvou obvykle oblíbených Tesel nestojí za zmínku skoro žádný jiný model. Přesto tamní odbyt stále více ovládají Číňané.

Jmenovitě jde o i u nás populární značku MG vlastněnou čínským koncernem SAIC, který její vozy také vyrábí ve své domovině. Jak se nyní dozvídáme díky kolegům z Auto News, model MG ZS se v prosinci 2023 stal vůbec nejprodávanějším autem ve Španělsku, čímž zopakoval (dříve v zahraničí přehlédnuté) úspěchy v srpnu a září loňského roku. Celoroční optikou jej překonala v prosinci třetí Dacia Sandero s 27 951 prodanými auty, MG na čtvrtém místě s 19 818 ale není na míle daleko. A druhou pozici domácího Seatu Arona má doslova na dostřel.

MG ZS je mimochodem velmi populární i v Česku a z modelů, které ve Španělsku poráží, jsou na tom u nás podle dat SDA lépe jen obě Dacie, Hyundai Tucson a Toyota Corolla. S ostatními konkurenty se MG vypořádalo i u nás. A můžeme se jen ptát, jak dlouho bude trvat, než se dostane ještě dál, neboť v poměru hodnoty a ceny obtížně hledá konkurenci.

Pikantní na celé věci je, že některá zahraniční média bez znalosti konkrétních dat spekulují o tom, že to musela být elektrická verze MG ZS, která se o tento výsledek postarala. Houby s octem, lidé kupují ZS kvůli jeho ceně, která je spojená jen se spalovacími verzemi. Jak ukazují konkrétní data, pouze 34 z prodaných aut tohoto modelu v prosinci bylo elektrických, to není ani procento a půl. Je to naprosto bezvýznamné.

Děje se tak - bohužel - přesně to, před čím roky varujeme. EU tlačí elektrická auta, která lidé nechtějí, a tak přeneseně zdražuje i ta spalovací. Číňané v reakci na to přichází s elektrickými novinkami, které jsou najednou konkurenceschopné, mají ale i spalovací vozy, které díky cenám (tolik) nezatíženým přerozdělováním ve prospěch elektrických modelů teprve vypalují místním automobilkám rybník. Nazvali bychom to uměle vyvolanou nekonkurenceschopností, nic jiného se tu nestalo. MG úspěch přejeme, využilo příležitosti, zaslouží si přízeň. EU bychom neúspěch jejich hloupých „strategií” (jsou to spíš nedomyšlenosti) přáli též, kdybychom na něj ovšem nedopláceli my všichni...

10 nejprodávanějších modelů aut ve Španělsku v prosinci 2023

1. MG ZS - 2 563 prodaných aut

2. Renault Clio - 2 360

3. Dacia Sandero - 2 289

4. Hyundai Tucson - 2 087

5. Toyota Corolla - 1 829

6. VW T-Roc - 1 774

7. Nissan Qashqai - 1 559

8. Peugeot 2008 - 1 536

9. Renault Captur - 1 513

10. Dacia Duster - 1 456

Jak dlouho bude EU ještě nečinně koukat na to, jak místní automobilky zakopávají poté, co jim naházela trakař klacků pod nohy? MG už nemá problém ovládnout celý španělský trh s téměř výlučně spalovacím modelem, bez devastačních iniciativ Bruselu by se to stěží stalo. Foto: MG Motor

Zdroje: Auto News, EU EVs, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.