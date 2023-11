Zmírnění normy Euro 7 může zachránit spoustu aut, která měla skončit. Otázkou je, zda někdo bude chtít před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je to vlastně slušný bizár, uvážíme-li, že poté, co většina europolitiků roky dělala ze starého kontinentu stále větší skanzen, si nakonec ti samí lidé nepřejí právě to. Je to svým způsobem dobrá zpráva, ponechává víc prostoru, využije jej ale někdo?

Evropský parlament podle očekávání schválil zmírnění emisní normy Euro 7. Do posledního kola schvalovacího procesu tedy nejde šílený návrh, který paradoxně vznikl během českého předsednictví EU, ale verze fakticky neměnící pravidla pro spalovací motory osobních aut. Zejména pro český automobilový průmysl je to dobrá zpráva.

Paradoxem je, že někteří čeští politici za to rádi stejně nejsou. Třeba pirátský europoslanec Mikuláš Peksa se stejně jako jeho dva jeho kolegové hlasování zdržel - podle jeho prohlášení prý nedošlo na významnější změny. „Musíme udělat základní rozhodnutí, jestli vůbec chceme regulovat emise oxidu dusíku a těchto škodlivin teď na posledních chvíli před koncem spalovacích motorů. Pokud to chceme udělat, tak to máme udělat pořádně,“ prohlásil.

Pan Peksa se jako už tradičně vyjadřuje k věcem, kterým nerozumí. Experti v tomto oboru už déle jak rok připomínají, že současné emise spalovacích motorů jsou kvazi-nulové a Euro 7 by ve své původní podobě nepřineslo prakticky nic. Dotýkalo se fungování motorů v situacích, ve kterých se pohybují v řádu promile svého pracovního času, přesto by ale znamenaly instalaci systémů, které by auta zdražily až o stovky tisíc korun. Co je tohle za „pořádné” řešení? To je drahé „neřešení”, je to jen ideologií podložený nesmysl.

Člověk by za současného stavu věcí čekal, že jej EU přesto schválí v původní podobě, parlament ale nakonec akceptoval ono zmírnění. Pro návrh nakonec hlasovalo 329 europoslanců, zatímco 230 (většina lidí z ANO či Kateřina Konečná z KSČM) bylo proti a 41 (Piráti a spol.) se zdrželo. Na jeho finální posvěcení má dojít v následujících týdnech, neboť se k němu musí vyslovit ještě jednotlivé země EU. Úprava tím bude definitivně uzákoněna a bude platit od začátku roku 2026, jak už jsme ale zmínili, novinky se budou týkat jen emisí z brzd a pneumatik.

V případě výfukových emisí tu máme víceméně zachování stejných hodnot, jaké byly dosud spojené se zatím poslední verzí normy Euro 6. Pro výrobce a vlastně i pro obyčejné lidi je to skvělá zpráva, neboť z nabídky automobilek nemusí zmizet rozličné spalovací vozy, především ty levné a úzkoprofilové. I když tedy malá auta životní prostředí zatěžují nejméně, jejich cena by relativně vzrostla nejvíce (vícenáklady by byly nominálně podobné, ale co se ztratí v ceně BMW řady 7, to se neztratí v ceně Dacie Sandero) kvůli implementaci drahých anti-emisních systémů.

Pokud tedy toužíte třeba po Škodě Fabia, budete si ji snad moci koupit i za pár let. Do věčných lovišť by neměly zamířit ani mnohé sportovní deriváty, takový Volkswagen dost možná i přehodnotí své rozhodnutí sebrat Golfu GTI manuální převodovku. Důvodem měl být právě původní velmi kontroverzní návrh, jenž ostatně ohrožoval i zmiňovanou Fabii, stejně jako třeba Polo. Cesta k tomu je zkrátka otevřená, otázkou ale je, zda po ní výrobci budou chtít kráčet - někdy se zdá, že jsou zelenější než celý Brusel.

Věříme tomu, že ano, neboť stačí jeden výrobce, který naruší „elektrickou internacionálu”, aby i ostatní přiměl jít cestou ekonomicky efektivnějších řešení preferovaných zákazníky. Tak málo věcí v automobilovém světě ale v posledních letech funguje racionálně, že si raději ponecháme prostor k pochybám.

Mladoboleslavská automobilka byla jedním z těch výrobců, kteří poukazovali na nesmyslnost původního návrhu a fakt, že by třeba Fabii vyhnal z prodeje. Teď by z něj zmizet nemusela, snad ji Škoda bude chtít zachovat v prodeji. Foto: Škoda Auto

Zdroj: [https//www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20231106IPR09026/euro-7-poslanci-podporuji-nova-pravidla-pro-snizeni-emisi-znecistujicich-latek Europa EU]

Petr Prokopec

