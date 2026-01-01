Zmrvili jsme to a přišli o 70 procent zákazníků. Šéf Porsche se těsně před svým koncem chytil za nos
Petr MilerJe pro něj dnes jistě smutné vidět, že kritickou strategickou chybu udělal hned záhy po svém jmenování, ale po bitvě je každý generál. Ke cti mu budiž, že dnes dokáže pojmenovat důvody, které Porsche začaly táhnout ke dnu a ve výsledku předznamenaly jeho konec.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Zmrvili jsme to a přišli o 70 procent zákazníků. Šéf Porsche se těsně před svým koncem chytil za nos
dnes | Petr Miler
Je pro něj dnes jistě smutné vidět, že kritickou strategickou chybu udělal hned záhy po svém jmenování, ale po bitvě je každý generál. Ke cti mu budiž, že dnes dokáže pojmenovat důvody, které Porsche začaly táhnout ke dnu a ve výsledku předznamenaly jeho konec.
Před pár hodinami skončila jedna dlouhá éra. Po 10 letech a 3 měsících opustil pozici šéfa automobilky Porsche, po léta jedné z nejobdivovanějších a nejziskovějších firem v oboru, Oliver Blume. Stále zůstává šéfem koncernu VW, takže by nebylo správné tvrdit, že své místo opouští jako zpráskaný pes, stejně tak ale není možné označit jej za vítěze. Jím řízená firma se po mnoha dobrých letech propadla do ztráty a v posledních letech udělala několik chyb, které ji budou táhnout ke dnu nejspíš ještě pár dalších roků. A investoři v Blumeho ztratili důvěru, proto musel odejít a být nahrazen snad pragmatičtěji uvažujícím člověkem.
Oliver Blume navíc není obětí okolností, které nemohl předvídat, to ani v nejmenším. Svou katastrofální chybu, která dnes Porsche stojí miliardy eur, udělal krátce po svém jmenování do funkce, když vsadil na elektrický program značky. Snad ještě větší chybou ale bylo, když nedokázal správně přečíst pozdější signály z trhu a sázku na tuto kartu umocnil. Co se dělo pak, už víme dobře - fiasko v podobě hrubě nepovedeného nového Macanu a do budoucna dost pravděpodobně stejný osud kontroverzního nového Cayenne jsou tím, co firmě zasadilo těžké rány.
Blume o těchto věcech nikdy moc mluvit nechtěl, nepřišel nám dostatečně sebekritický. A bez dostatku sebekritičnosti není možné myslet na obrat, ke kterému automobilka zatroubila až pět minut po dvanácté. Těsně před svým koncem ve funkci ale dal rozhovor Frankfurter Allgemeine Zeitung, ve kterém se, zdá se, konečně aspoň trochu chytil za nos.
„Zmrvili jsme to, špatně jsme to pochopili,” přiznal Blume hlavně v případě už zmíněného nového Macanu, se kterým automobilka přešla jen na elektrický pohon, aniž by nabídla jakoukoli novou alternativu se spalovacím motorem. Blume nyní uznává, že to byl omyl, stále však dodává, že se firma na základě tehdy dostupných informací domnívala, že dělá správné strategické rozhodnutí. Zajímalo by nás, jaké informace to byly - krok Porsche jsme jako fatální chybu označovali od prvního do posledního dne na základě našich informací. A pochybujeme, že máme jakékoli lepší - to spíš automobilka nad některými zavřela oči a vystřelila do prázdna.
Tento krok - a tušíme, že v případě Cayenne se bude do jisté míry opakovat, jakkoli starší spalovací verze zůstává dál v prodeji na celém světě - zasáhl automobilku všude, zásadně ale přispěl prudkému poklesu prodejů v Číně, jednom z klíčových trhů automobilky. Během pár let tam i kvůli měnícím se náladám na trhu, kterým nedokázala vyjít vstříc, přišla o 70 procent zákazníků. Agresivní růstová strategie spojená s očekáváním opaku, se tak podle Blumeho obrátila proti automobilce.
Dnes už bývalý šéf automobilky v souvislosti s tím přímo poukázal na nedostatek flexibility v nabídce zejména v případě nabídky pohonných jednotek. Odbyt firmy tak dál padá - za poslední rok jde o 26procentní propad na 32 200 aut za první tři čtvrtletí dnes už minulého roku, což ostře kontrastuje s vrcholnými 95 000 prodeji za stejné období v roce 2021. Automobilka tak značně omezuje své aktivity v zemi a propouští zaměstnance, přestože změnila strategii a nyní tvrdí, že životaschopný trh pro auta se spalovacími motory bude v Číně existovat i za dalších 10 nebo 15 let.
Blume přemítá také nad tím, zda neudělal chybu v případě rozhodnutí nevyrábět modely Porsche v Číně v obavách o pověst značky v zemi. Přitom Cayenne se pořád do značné míry vyrábí na Slovensku, jakkoli finalizace aut probíhá v Německu. Buď jak buď, ani toto se nestalo a Porsche nyní do značné míry čeká na to, až se projeví dopady nedávno oznámených změn, které mají nakonec ještě hlubší dopad.
Bude ale trvat nejspíš roky, než bude firma znovu prodávat spalovací Macan, bude mít širší portfolio spalovacích 718 apod. Do té doby si musí vystačit s tím, co má, a to nebude snadné, jak nakonec přiznává i sám Blume - zákazníci Porsche, kteří budou chtít spalovací motor, budou podle něj existovat vždy. A pro mnohé z nich dnes automobilka nemá v nabídce v podstatě nic.
Jak už padlo, Blume u další snahy věci napravit nebude, k poslední minutě roku 2025 jako šéf Porsche skončil. Ode dneška jej ve funkci nahrazuje Michael Leiters, bývalý šéf vývoje modelu Cayenne, pozdější technický ředitel Ferrari a donedávna generální ředitel McLarenu. Zněl vždy pragmatičtěji, snad ve stejném duchu bude řídit i Porsche.
Dosavadní šéf Porsche udělal spoustu věcí správně, to mu nelze upřít. Zavírání očí před technickými nedostatky elektrických aut a nezájmu velké části kupců aut třídy Porsche o ně mu ale nakonec zlomilo vaz. Dnes přiznává chyby, bohužel pro něj příliš pozdě. Foto: Volkswagen
Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Bleskovky
- Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou
30.12.2025
- Návrat Mercedesu k motorům V8 po fiasku hybridních čtyřválců je skutečný, výsledek ale nezní jako poctivé AMG
29.12.2025
- To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
28.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Proč má Andorra nejvyšší hustotu jezdců MotoGP a Superbike 29.12.2025
- Honda V3R 900 E-Compressor: prototyp nového motoru V3 29.12.2025
- Irské mistrovství v silničních závodech signalizuje náznak zlepšení 26.12.2025
- Brabus 1400 R Signature Edition: vévoda z karbonu 26.12.2025
- Krádež dílů Ducati MotoGP a WorldSBK: zatčen bývalý zaměstnanec 25.12.2025
Nejnovější články
- Geniální konstruktér Formule 1 říká, že moderní auta jsou stále horší a horší, ne lepší
před 8 hodinami
- Hyundai prodalo svou ruskou továrnu za 2 tisíce korun, teď už ji možná nikdy nezíská zpátky
před 9 hodinami
- Ideologie nadevše: Největší německý autoklub se postavil proti 96 procentům vlastních členů, nemají elektromobil
před 11 hodinami
- Renault chtěl rozptýlit obavy z elektromobilů rekordním dojezdem své novinky, ukázal tím ale jen jejich marnost
dnes
- Zmrvili jsme to a přišli o 70 procent zákazníků. Šéf Porsche se těsně před svým koncem chytil za nos
dnes
Živá témata na fóru
- Porsche - vse o sportovnich modelech 01.01. 20:57 - Spectral
- VZKAZY 01.01. 19:52 - řidičBOB
- BMW Divize 01.01. 13:14 - pavproch
- Přituhuje 12.31. 16:17 - abgx1
- Lampárna (stěžovatelna) 12.31. 11:59 - Brus
- Policejní kontroly a měření 12.30. 16:18 - řidičBOB
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.30. 15:14 - pavproch
- MG Cyberster 12.28. 16:41 - lukasak12