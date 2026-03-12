Značka, která i u nás mohutně boduje se svým Range Roverem z Temu, zašla ještě dál. Začíná prodávat Mercedes GLS z Temu

Napoprvé mohla její strategie působit optikou Evropana naivně, teď se můžeme jen ptát, proč by neměla opakovat to, co zjevně funguje. Už vzdálená napodobenina Range Roveru působí draze, přesto se prodává. Ještě dražší vůz inspirovaným Mercedesem by se tedy mohl prodávat též.

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Jaecoo

Za první dva měsíce letošního roku bylo ve Velké Británii podle SMMT prodáno 234 227 nových aut. Oproti loňsku tak jde o mírný posun k lepšímu, za čímž ovšem až tak moc nestojí zavedené evropské značky, třeba Volkswagen jakožto stávající lídr trhu si pohoršil o 10 procent. O slovo se začínají hlásit hlavně Číňané, kteří mají na lidi silnou páku v podobě nižších cen.

Takové Chery vypálilo z úplné nuly za první dva loňské měsíce na letošních 3 533 registrací. Ještě větší měrou pak roste dceřiná značka této automobilky, a sice Jaecoo. Ta za leden a únor 2025 prodala 1 449 aut, letos je však již na 6 878 registracích. To je posun o 375 procent, který vyústil v 3procentní tržní podíl. Pod Chery navíc spadá i Omoda, která se dostala na 3 132 prodaných aut. Dohromady tak tyto tři značky již ovládají 6 procent britského trhu.

Čínský úspěch tím ovšem není u konce. I u nás dobře prodávané Jaecoo 7 totiž dlouhodobě figuruje mezi bestsellery, přičemž letos se dokonce s 5 505 registracemi dostalo na pódium - lepší už je pouze první Ford Puma a druhá Kia Sportage. Jejich náskok ale už není tak výrazný jako loni. Vlastně by nás tak nepřekvapilo, kdyby se čínské SUV letos stalo britským králem. Už nejen tamní klientela mu přezdívá Range Rover z Temu a nemyslí to nijak hanlivě.

Klientela tím odkazuje jednak na vzhled připomínající britskou ikonu, jednak na relativně (relativně!) nízkou cenu. Mimo to je spokojená s výbavou i jízdními vlastnostmi. Není tedy překvapivé, že se Číňané rozhodli kout železo, dokud je žhavé. Zatím na britský trh tedy posílají svou novou vlajkovou loď, Jaecoo 8, které by mohlo být vnímáno jako Mercedes z Temu. Neboť tentokrát pro změnu připomíná německé GLS.

SUV dlouhé 4 820 milimetrů disponuje benzinovou jedna-pětkou, která byla spárována se dvěma elektromotory. Výkon soustavy činí 428 koní, se kterými můžete zrychlit na stovku za 5,8 sekundy. Mimo to dostalo Jaecoo 8 do vínku také baterie o kapacitě 34,5 kWh, které mají vystačit na 134 km bezemisního dojezdu. Ten celkový pak byl vypočítán na 1 127 km. A jakkoli realita bude horší, konkurence se tomu stále nevyrovná.

Plug-in hybridní pohon zaměstnává všechna čtyři kola, pročež vůz dostal adaptivní jízdní režimy pro lehčí i náročnější terén. Zvládne rovněž přebrodit vodní hladiny do hloubky až 600 mm, což je totéž, co dostanete u Land Roveru Discovery Sport. Kromě toho je možné počítat se zavazadelníkem o objemu až 2 021 litrů, pochopitelně však jen za předpokladu, že obsazena budou pouze sedadla v první řadě.

Jaecoo 8 dorazí ve dvou úrovních výbavy Luxury a Executive, kdy první je sedmimístná, zatímco u druhé se počítá se šesti sedadly ve třech řadách. Hned čtyři jsou osazena vyhříváním, chlazením i masážemi. Kromě toho může klientela pokaždé počítat se dvěma 12,3palcovými displeji či audio systémem Sony, který je spárován se 14 reproduktory, z nichž některé trůní v hlavových opěrkách.

Čínské SUV odstartuje na 45 tisících liber, tedy na 1,27 milionu korun. To na první pohled znovu nevypadá jako výhodná nabídka, ale to o „sedmě” svého času platilo též. A kde je? Nakonec třeba menší a hůř vybavený Land Rover Discovery je k mání mnohem dráž. Stejně jako třeba Hyundai Santa Fe. A to už vůbec nemluvíme o pravém Mercedesu GLS, ten v Británii stojí přes 110 000 GBP (3,1 milionu Kč) a plug-in hybridní pohon ani nenabízí. Tady se nám rodí další hit.


Jaecoo 8 připomíná Mercedes GLS, oproti němu však bude stát méně než polovinu. Přitom páruje výkonný plug-in hybridní pohon s bohatou výbavou. Foto: Jaecoo

Zdroj: Jaecoo, SMMT

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

