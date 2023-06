Značka, která opustila Česko jako totální propadák, stále žije. Ukázala nové logo i zajímavé showroomy před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Infiniti

Byl to výprask, který nakonec znamenal nejen odchod z Česka, ale dokonce i z celé Evropy. Ani jedno ovšem nepřineslo úplný konec Infiniti. Důvodů litovat jeho odchodu jsme měli vícero, teď se k nim přidává i zajímavá nová firemní identita.

Japonská luxusní značka Infiniti to v Česku jako totální propadák zabalila už před sedmi roky, v Evropě pak skončila před čtyřmi. I tak má na starém kontinentu své příznivce, ostatně na takové SUV FX50 osazené pětilitrovým osmiválcem nelze zapomenout. Stejně jako na sedan Q50 Eau Rouge, který byl pojmenován podle slavné zatáčky ze Spa a který poháněl 3,8litrový šestiválec z Nissanu GT-R naladěný na 568 koní.

Infiniti ale není minulostí, mimo Evropu stále působí a aktuálně v reakci na podobné kroky konkurentů mění své logo a identitu vůbec. Japoncům nicméně můžeme na rozdíl od jiných výrobců ukázat palec vzhůru, nové logo podle nás působí tak, jak by u podobně zaměřené značky působit mělo. Aby novinek nebylo málo, odlišný emblém bude zdobit samotné vozy a firemní dokumenty. V jejich případě došlo na použití užších linek, přičemž ty středové mají více zvýraznit cestu k horizontu.

V tomto ohledu Infiniti ještě dále zachází u loga zdobícího vozy. To je více třídimenzionální než dříve a důraz je znovu kladen na cestu do nekonečna, což souvisí s názvem automobilky. Japonci navíc - opět po vzoru konkurentů - logo podsvítili. „Vytvořili jsme cestu, která mizí do neznáma díky zakřivené formě a podsvícení směrem dovnitř jen umocňuje pocit nekonečna na naší nikdy nekončící cestě,“ uvedl k novince firemní šéfdesignér Alfonso Albaisa.

Nejde nicméně o jedinou novinku, s jakou automobilka přichází. Její zákazníci totiž nově mohou počítat s dříve nenabízenými vůněmi, jenž mají evokovat Zemi vycházejícího slunce. Japonským „mistrovským designérem vůní“ tak byla připravena směs zahrnující i tony dřev hinoki (cypřiš), sugi (cedr) a yuzu (citrus). Souběžně s tím pak bylo vytvořena i nová zvuková identita, stejně jako firemní hudba, která bude používána v dealerství.

Ta budou klást ještě větší důraz na zemi svého původu. Jejich střechy budou tedy navržené tak, aby usměrnily sluneční svit, a vystavené vozy tak byly nasvícené přirozeněji a navíc zdarma. Interiéry jako takové jsou minimalistické, čímž znovu vyniká pocit obrovského prostoru, a to i na malé ploše. Zjevně tak máme pár nových důvodů, proč odchodu Infiniti litovat.

Japonská luxusní odnož Nissanu mění své logo, a to hned dvakrát. Jedna verze bude použita na samotných vozech, druhá na firemních dokumentech. Foto: Infiniti



Novou podobu pak dostanou i showroomy. Foto: Infiniti

Petr Prokopec

