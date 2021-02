Značka, která se u nás marně zkoušela prosadit přes Mountfield, selhává i při dalším útoku před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cadillac

Moc velké naděje jsme ji nedávali a byť jsme nechtěli být špatnými proroky, výsledky jsou alespoň prozatím tragické. Jediný model prodávaný v Německu pod značkou Cadillac prodejně nefunguje.

Nedá se říci, že by značka Cadillac v Evropě neměla jméno. Řadě lidí se dostala pod kůži jako označení čehosi výjimečného už díky četnému výskytu v amerických filmech, řadě písní i obdivu některých celebrit první kategorie. Třeba posedlost Elvise Presleyho Cadillacy je legendární a stěží mohla uniknout i těm, kteří si po vyřčení slova „Elvis” ani nepředstaví slavného amerického zpěváka.

Na těchto základech chtěla americká automobilka v Evropě opakovaně postavit svůj obchodní úspěch, nikdy ale nezabodovala. Místnímu vkusu podřizovala svou nabídku, přišla s rychlými kombíky i dieselovými SUV, jejím vrcholem byl ale pod 10 letech snah rok 2007, kdy na starém kontinentu prodala 3 007 aut. Ne u nás, ne v jiné zemi, ale v celé Evropě.

Jen o rok dříve udělala velké haló i v České republice, kdy se „Caddy” na čas stal jednou z nejskloňovanějších automobilových značek u nás. Tehdy se Cadillac dal dohromady s Mountfieldem, který svým zákazníků skrze losování vysílané v celostátní televizi postupně rozdal 53 sedanů CTS. Byl to kontroverzní marketingový krok, i ten ale nakonec přispěl historicky druhému nejlepšímu prodejnímu výsledku značky na starém kontinentu, všechny ostatní za posledních 24 let byly horší. A loni prodaných 130 vozů za rok naznačovalo leda to, že s Cadillacem bude brzy amen.

Jenže realita je nakonec úplně jiná. Američané loni zatroubili k dalšímu útoku, vzali 4,6metrové SUV XT4, napěchovali do něj dvoulitrový se 174 koňmi a nechali jej křičet: „Evropo, kup si mě!” Auto nabídli primárně v Německu za 35 800 Eur (cca 921 tisíc Kč), nyní se ale zdá, že jediné reakce, které se vůz dočkal, je: „Jdi domů, Cadillacu, jsi opilý.”

Dobře, žerty stranou, on ostatně nastalý stav moc k smíchu není. Dali jsme XT4 čas se prosadit a po skoro půl roce na trhu se podívali na jeho prodejní výsledky u německé KBA. Čerstvá lednová bilance bude zřejmě hovořit za vše - Cadillac prodal v Německu za první měsíc letošního roku 13 aut. Třináct. A směle tak míří k zopakování svých předchozích „úspěchů” při dobývání Evropy.

XT4 přitom nevypadá jako úplně nezajímavá nabídka. Standardem je tedy pohon předních kol, ale také devítistupňová automatická převodovka, se kterou má XT4 jezdit v průměru za 6,4 litru nafty na sto kilometrů. Ve výbavě lze u standardu počítat s 18palcovými litými koly, vyhřívanými sedadly a volantem či elektrickým otevíráním zavazadlového prostoru, zatímco dovnitř se nastěhoval multimediální systém CUE.

To prostě nezní špatně, XT4 navíc docela dobře vypadá a je to... Cadillac. Zájem se ale nedostavuje a i když zrovna leden 2021 nebyl v Německu nejlepší měsíc pro prodej nových aut, konkurenti pořád prodávali tisíce podobných modelů. Američané se ale zjevně řídí heslem, že není větší chyby, než přestat zkoušet, a tak budou zkoušet dál. XT4 čeká další rozšiřování nabídky zejména v případě pohonných jednotek.

Cadillac XT4 by rád byl zajímavou alternativou k prémiovým německým SUV, zatím se mu ale nedaří oslovovat prakticky nikoho. Foto: Cadillac

Zdroje: KBA, Cadillac

Petr Miler