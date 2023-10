Značka, kterou v Evropě nezachránil ani Béda Trávníček s kolem štěstí, se vrací s dalším novým propadákem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Dobře, možná u toho tehdy nebyl ani „pan Trávníček”, ani kolo štěstí, ale princip byl stejný. Cadillac se měl v Evropě chytit i díky soutěžím, kterou tu svého času pořádal Mountfield. Neklaplo to a nikdy pořádně nezabodoval, teď se má chytit s elektromobilem?

Před pár dny jsem byl na otočku v Německu, přičemž po cestě jsem potkal i elektromobily. Většina z nich se ovšem ploužila rychlostí jen lehce přesahující 100 km/h, a to i po Autobahnech s neomezeným tempem. Důvodem byla jistě snaha o udržení alespoň nějak přijatelného dojezdu dojezdu. Až na pár výjimek z ranku Fordu Mustang Mach-E a Volkswagenů ID šlo hlavně o Tesly, které se dokáží prosazovat nikoli díky, ale navzdory svému elektrickému pohonu jako symbol jistého životního stylu. Když se ostatně lidí zeptáte, zda by si pořídili elektromobil, naprostá většina odpoví negativně, a to zdaleka nikoli jen u nás. Ostatně jim stačí sebrat část dotací a iluze prodejů se hroutí jako domeček z karet.

Něco takového jsme zmiňovali již stokrát, zejména tradiční automobilky ovšem nejsou schopné danou skutečnost pochopit. Místo toho jsou jejich manažeři poblázněni hodnotou, jaké Tesla dosáhla na burze. A doufají, že co nejrychlejší přepnutí na bateriový pohon jim zajistí obří prémie. Činí proto kroky, nad kterými zůstává rozum stát. Vedení takových značek přitom souhlasně kývá, i když musí vidět, jak mu miliardy protékají skrze prsty. Nejspíše je tak zapotřebí opravdu velmi silný náraz do velmi tvrdé zdi, aby ideologii znovu převálcovala realita.

Koncern General Motors je jedním z nejvýraznějších členů tohoto tábora. Americká automobilka na domácí půdě nezvládá plnit ani své mrzké cíle, přesto však soustavně prohlašuje, kterak je elektromobilita tím nejlepším, co ji kdy potkalo. Platí to i o Cadillacu, který nově míří za fiaskem do Evropy, kde to zkusil už mnohokrát, u nás nejslavněji v době spolupráce s Mountfieldem. Nikdy to k ničemu velkému nevedlo, přesto tu teď značka začala prodávat Lyriq. Ten je aktuálně k mání pouze ve Švýcarsku, do dvou let se ho ovšem dočkají také ve Švédsku a ve Francii, přičemž následně má dojít na expanzi do dalších tří zemí. Otázkou však je, zda tyto plány budou naplněny.

Lyriq totiž startuje na 82 tisících švýcarských franků (cca 2 082 000 Kč), za což dostáváte 4 996 milimetrů dlouhé SUV osazené dvěma motory disponujícími souhrnně 507 koňmi a bateriemi o kapacitě 102 kWh. S těmi je přitom možné dle cyklu WLTP urazit až 530 km na jeden zátah, zatímco pohonné ústrojí má zajistit sprint na stovku za 5,3 sekundy. To nezní zrovna úžasně, zvláště když do dané rovnice zahrneme Model X, který za 89 990 CHF (2 285 000 Kč) nabídne 576 kilometrů dojezdu a 3,9sekundovou akceleraci.

Model X je přitom ještě o chlup větší než Lyriq, kromě něj ovšem Tesla nabízí také o trochu menší Model Y. Ten je pak možné pořídit ve verzích Long Range a Performance, kdy první počítá s dojezdem 533 km a sprintem na stovku za 5 sekund, zatímco s druhou je spojeno 514 km a 3,7 sekundy. Ceny pak činí jen 55 990 CHF (1 422 000 Kč), respektive 60 990 CHF (1 549 000 Kč). I když je tedy Lyriq levnější než třeba BMW iX či Mercedes-Benz EQS SUV, proti Tesle snad ani nemá šanci. Není už tím řečeno vše?

Lyriq možná láká neotřelým vzhledem, jenže pro většinu lidí je příliš drahý. Navíc nedisponuje logem Tesly, která za méně nabízí více. Tohle úspěchem skončit vážně snad ani nemůže. Foto: Cadillac

Zdroj: Cadillac

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.