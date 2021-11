Značka na oko oddaná elektromobilům mimo EU nenabízí pro některé modely nic než motor 5,0 V8 před 4 hodinami | Petr Miler

Jsme ti poslední, kteří jí to budou vyčítat. Současně je ale těžké nevnímat pokrytectví zjevné z toho, že hlásáte určitý přístupu na jednom kontinentu jako jediný správný a současně děláte na druhém kontinentu něco úplně jiného.

Slova a činy málokdy bývají totéž, zvláště pak ve světě obchodu a marketingu. Snad jsme si i zvykli na to, že řada firem něco jiného hlásá než později dělá, aby současně mohla ekonomicky fungovat a vypadat při tom dobře před veřejností, kterou její finanční výsledky zase tak moc nezajímají. Nepamatujeme ale moment v historii, kdy by se nůžky těchto dvou světů rozevíraly tak moc jako v této době.

Zejména v posledních měsících pravidelně slýcháme o odhodlání té či oné automobilky přejít jen k elektricky poháněným autům v řádu jednotek let, typicky pak v zemích Evropské unie. Bylo by to fajn, kdyby elektrický pohon přišel jako lepší alternativa k tomu spalovacímu a postupně jej zastiňoval, to by bylo naprosto logické. On ale přišel jako alternativa politicky nařízená a v mnohém horší a jako taková nikdy z podstaty nemůže být dobrou náhradou na místě, kde si lidé mohou a nemusí něco koupit. Tomu místu se říká trh.

Trh z valné většiny elektrická auta odmítá, o tom nemá smysl se přít. Stačí se podívat na bilanci nového, čistě elektrického Fiatu 500, který se prodává 10krát hůř než jeho spalovací předchůdce s 14 léty na krku - protože je podstatně levnější a univerzálnější. Přesto za této situace, při vědomí zjevně omezené atraktivity nové nabídky Fiat přijde s tím, že za 9 let nechce prodávat nic jiného. Jaký toto dává smysl? Zjistili jsme, že lidé něco nechtějí, tak toho nabídneme víc?

To nemůže být reálný obchodní záměr, to zkrátka musí být marketing, kterým se Fiat ohání v době, kdy i finanční trhy na taková slova slyší. S ještě odvážnějšími se dříve vytasil Jaguar, který chce dokonce už za 4 roky prodávat jen elektrická auta, i když ví, že jeho jediný elektrický model je propadák a místo jeho prodejů si koupí emisní odpustky od Tesly. Nevěříme tomu a do trochu jiného kontextu tato slova zasazují i současné činy značky.

Ta v případě sportovního kupé F-Type už dříve nahradila motor značený P380, tedy 3,0litrový šestiválec s kompresorem, který jsme kdysi vyzkoušeli, 5,0litrovým osmiválcem též s kompresorem se sníženým výkonem. To je v dnešní době nevídaný opak downsizingu, který nastává u značky prý oddané tomu, že za 4 roky nebude nabízet žádný spalovací motor.

To ale není vše. Vedle zmíněných dvou osmiválců je do auta montován také dvoulitrový čtyřválec turbo s 300 koňmi (P300), který v Evropě zůstává k dispozici. Ne tak v Austrálii. Tam je auto nově k mání jen s osmiválcem o 450 nebo 575 koních. F-Type Coupe, F-Type Convertible a vedle nich také F-Pace SVR (ten má k dispozici 550 koní) jsou tak v nabídce výlučně s pětilitry. Tomu se říká pevná víra v nízkoemisní budoucnost.

Nám to pochopitelně nevadí, do Jaguaru se osmiválce hodí jako žádné jiné motory a vzhledem k průměrnému nájezdu takového F-Typu bude jeho reálná emisní stopa zlomková oproti jakémukoli firemnímu Passatu 2,0 TDI. Ale proč Britové hlásají, že míří k autům bez spalovacích motorů a na oko bojují proti každému vypuštěnému gramu CO2? Že by to s poptávkou po takových autech přece jen nebylo tak žhavé a jediným motivem k co nejdřívějšímu elektrickému „přepnutí” byl jen politický diktát?

Jaguar F-Type je jedním z aut, která se v Austrálii začínají prodávat jen s osmiválcem 5,0 s kompresorem. V Evropě přitom tatáž automobilka nechce za 4 roky prodávat nic jiného než elektromobily. Foto: Jaguar

