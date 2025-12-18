Značka proslulá uřvanými lehkými sporťáky se teď hlásí s tím, že neodpískala svůj elektrický projekt?
Petr ProkopecTomu se říká načasování - připomíná to osudy těch, kteří si na podzim roku 1989 podali přihlášku do KSČ. Jestli se něco dnes ukazuje jako zřetelně neprodejné, pak jsou to elektrické sporťáky, zejména pak ty od značek proslulých spalovacími vozy. Tak o co se tu Caterham snaží?
Britská automobilka Caterham se u mě zapsala velmi dobře, zhruba rok mi v garáži parkoval základní Roadsport. Ten dostal 1,6litrový atmosféricky plněný motor od Fordu, který byl naladěn jen na 127 koní. Nicméně s těmi bylo spojeno pouhých 525 kilo hmotnost. Sedačky postrádaly jakékoli polstrování, stejně jako se kabina obešla bez veškeré elektroniky. Takové rádio ale stejně nebylo potřeba, neboť ze všech stran na vás útočil hluk od motoru, větru či podvozku, který byl pomalu tvrdší než žula.
Jakkoli se ale každá jízda rovnala utrpení i návštěvě fitness centra, neboť řízení nemělo posilovač, zároveň mně pokaždé naplňovala zážitky, jaké žádné jiné auto nenabídlo. Ostatně ve chvíli, kdy se se 127koňovým vozem dokážete držet mnohonásobně silnějšího Nissanu GT-R, zcela přehodnotíte sportovní auta jako taková. I to je ostatně důvod, proč na nízkou hmotnost kladu takový důraz. Kdyby totiž Caterham nebyl muší vahou, japonské kupé by mi zmizelo za první šikanou.
Britové se přitom s 1,6litrovým motorem modrého oválu stále nerozloučili, jen ho momentálně nabízí naladěný na 155 koní. Základ nabídky totiž tvoří verze osazená 0,66litrovým přeplňovaným tříválcem od Suzuki. Vrchol nabídky je pak znovu spojen s Fordem, a sice s dvoulitrovým turbem produkujícím 314 koní. Vždy je u toho ovšem karoserie navazující na ikonický Lotus 7, ostatně Caterham od této značky koupil licenci na pokračování výroby.
Přesto tato automobilka už před dvěma roky začala plánovat cosi, nad čím rozum zůstával stát. Automobilka v roce 2023 oznámila, že pod kódovým označením Project V pracuje na elektrickém sporťáku. Nešlo o pokračování Lotusu 7, ale o poněkud „dospělejším” kupé s kabinou v konfiguraci 2+1, kterou by bylo možné osadit ještě čtvrtým sedadlem.
Automobilka se snažila zůstat věrná svým kořenům, a tak vozu nadělila elektromotor od Yamahy s výkonem 272 koní a slíbila hmotnost okolo 1 200 kilo. Jenže také by u toho byla také baterie o kapacitě jen 55 kWh, což je ekvivalent 14litrové nádrže na naftu. To je u sportovního auta - zvlášť při dlouhé době dobíjení - zoufale málo. Avizovaného zrychlení na stovku za 4,5 sekundy a nejvyšší rychlosti 230 km/h byste si tak moc dlouho neužívali. Takový vůz by měl zkrátka stěží co nabídnout vedle spalovacích modelů, ať už od Caterhamu nebo ne.
Od té doby jsme o projektu neslyšeli a předpokládali, že skončil v zapomnění jako jiné vozy stejného ražení, zvlášť ve stínu opakovaných fiasek právě elektrických sporťáků a aktuálních nálad na trhu. Však Britové původně předpokládali, že sériové provedení nabídnou v závěru letošního nebo na počátku toho příštího roku. Jenže ouha, Caterham se právě teď přihlásil s tím, že projekt neodpískal a se sériovou verzí dál počítá. Tomu se říká načasování...
Firma tak v lednu na autosalonu v Tokiu chystá odhalit první funkční prototyp. Ten má aktuálně procházet nejen testy, ale také schvalovacím procesem. Co přijde dál, zůstává ve hvězdách. V Japonsku asi elektrické kupé Caterhamu velký zájem nevzbudí, tam se podobná auta neprodávají skoro vůbec. A na veletrhu CES v Las Vegas, kam se v lednu rovněž chystá, zaboduje maximálně designem. Jakmile ale zákazníci zjistí, co je pod kapotou, asi udělají rychlou otočku. Tohle je totiž s ohledem na historii značky plnou uřvaných a lehkých aut nesmysl k pohledání.
Tím přitom Britům nechceme ani v nejmenším bránit ve snaze inovovat a rozšiřovat si obzory. Ale tady zkrátka jen zbytečně plýtvají peníze na vývoj něčeho, co je dnes na trhu jednoduše neuplatnitelné. Kupé s pevnou střechou by klientela nejspíš ještě brala, pokud by u toho byly stejné vlastnosti, s jakými je Caterham spojen od svého zrodu. Takové ovšem nejsou spojené s elektrickým pohonem. Mysleli jsme, že to Britové dávno pochopili, ale zjevně ne...
Caterham Project V nevypadá špatně, a pokud by se o jeho pohon staral spalovací motor, Britové by s ním nejspíš zabodovali. Takhle ale nejspíše skončí jako všichni, kteří zkusili strčit ruku do ohně jménem elektrický sporťák. Foto: Caterham
Zdroj: Caterham
