Značka aut s převratnými interiéry skončila v bankrotu, odvrátili se od ní úplně všichni

/ Foto: Byton

Automobilový svět chtěl oslnil převratným pojetím palubních desek, kdy prakticky všechny konvenční prvky nahradil 48palcový displej. Po několikerém odložení výroby a navýšení dluhů však Byton postupně přišel o všechno.

V Číně každoročně vznikne několik stovek start-upů, prakticky stejné množství ovšem také zanikne. Některé si stihnou užít i svých 15 minut slávy, jiné ale zmizí z povrchu zemského dříve, než si jich vůbec někdo všimne. Automobilka Byton patřla mezi ty první, vlastně se na výsluní vyhřívala poměrně dlouho. V roce 2018 totiž oslnila svět novým elektrickým SUV M-Byte, které se oproti konkurenci vyznačovalo masivním 48palcovým displejem nahrazujícím celou palubní desku. Na počátku loňského roku pak dokonce přišla i s prototypy, tím ale její vzestup skončil.

Problémy firmy začaly již v roce 2019, kdy se měla rozjet sériová výroba. Ta nicméně byla odložena, za čímž stál zejména odchod někdejšího šéfa Carstena Breitfelda ke konkurenčnímu start-upu Faraday Future. Někdejší manažer BMW totiž nesouhlasil se spojením se státní automobilkou FAW, která dle jeho slov toužila pouze po továrně a platformě Bytonu. Jinak se ale snažila novou značku potopit. I proto v podstatě odsouhlasila jakýkoliv výdaj, což vedlo k obrovskému zadlužení společnosti.

Po Breitfeldovi se do šéfovského křesla posadil další z bývalých manažerů BMW Daniel Kirchert, který byl navíc jedním ze spoluzakladatelů Bytonu. Ten se nicméně v mezičase dostal do hledáčku úřadů, které na něj nakonec vydaly zatykač. Dluhy společnosti totiž začaly narůstat, v důsledku čehož Byton propustil polovinu zaměstnanců, zatímco zbytku přestal platit. Kirchert, jenž do firmy investoval i osobní jmění, ale bankrot pochopitelně odkládal. Tím ovšem ublížil řadě věřitelů.

Na počátku letošního roku nicméně Bytonu vysvitla naděje, neboť do automobilky chtěl investovat nemalé peníze tchajwanský výrobce mobilních telefonů a dalších elektrických zařízení Foxconn. Nicméně tato společnost nakonec vše odpískala. V dubnu totiž zbankrotovala německá pobočka Bytonu a v červenci veškeré operace přerušila i čínská centrála. V září pak automobilka přišla i podporu čínské vlády, což v podstatě znamenalo její definitivní konec.

To nyní potvrdil i čínský soud, který na žádost jednoho z věřitelů, společnosti Shanghai Huaxan Network System, odstartoval likvidaci společnosti. S Bytonem je tedy definitivní amen, jakkoliv dle informací ze zákulisí značka vlastně již šanci na úspěch ani neměla. Jakkoliv totiž zpočátku zaujala oním 48palcovým displejem, ve všem ostatním za konkurencí zaostávala. Za stávajících podmínek by tak její produkty na trhu byly nekonkurenceschopné.

Můžeme už jen dodat, že Foxconn mezitím svou podporu přesunul ke zmiňované značce Faraday Future, která navíc našla svého partnera také v automobilce Geely. Jak se tedy zdá, i přes nemalé těžkosti, které tento start-up zažil, by nakonec mohl dosáhnout úspěchu. O poznání jinak je na tom společnost Evergrande, ke které se přesunul Kirchert. Ta je zadlužená ještě více než Byton, třebaže kvůli autům to není.

Byton chtěl oslnit svět 48palcovým displejem, nakonec však končí jako řada dalších čínských start-upů, tedy v bankrotu. Foto: Byton

Zdroj: Nikkei Asia

