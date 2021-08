Značka skomírající v Evropě i v Číně si myslí, že se zachrání sázkou na elektromobily před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: DS Automobiles

Byl to troufalý pokus prosadit se v hájemství jiných a byť chvíli fungoval, po nějakých šesti letech si můžeme říci, že dobře rozhodně nedopadá. Přesto se DS nevzdává, sázka na elektromobily ale vypadá spíše jako pokus o sebevraždu.

V roce 2009 francouzská automobilka Citroën naznačila, že se hodlá alespoň částečně přesunout od mainstreamu k prémiové části trhu. První takovou vlaštovkou byl model DS3, který ovšem ještě nesl její logo. O to nicméně - stejně jako zbytek nabídky - přišel v roce 2015, kdy se z DS stala samostatná značka. Stalo se tak již v době, kdy prodeje začínaly klesat, a to nikoliv jen v Evropě, ale rovněž v Číně, která se pro DS měla stát zemí zaslíbenou.

Současnou bilanci DS pak není možné označit jinak než jako tristní. V Evropě loni DS prodalo 43 597 aut, což je nejhorší výsledek od chvíle, kdy se cokoli s označením DS na starém kontinentu prodávalo - i v roce 2010 si více zákazníků našla zmíněná DS3. V Číně pak bylo loni prodáno pouhých 427 aut, zlomeček oproti více jak 26 tisícům vozů v roce 2016. Je tak jasné, že s DS to jde z kopce a 22 503 vozů prodaných za první letošní půlrok v Evropě nenaznačuje ani odraz ode dna.

Šance, že by se francouzská značka výrazněji zvedla, pochopitelně existuje, pochybujeme ale, že se to povede s novou strategií, která urychluje dosavadní, už tak ambiciózní plány. V roce 2018 totiž DS oznámilo, že od roku 2025 bude produkovat už jen elektrická a hybridní auta. Nyní však Francouzi přilili další olej do ohně a počítají s tím, že už od roku 2024 budou vyrábět jen a pouze bateriové elektromobily.

Francouzi tak naskakují na podobnou vlnu jako třeba Ford a Jaguar - ty dnes také míří s prodeji ke dnu, tedy neoslovují zákazníky už se svým současným portfoliem a přitom oznamují přechod k pohonu, o nějž je zájem ještě menší. Jak už jsme zmínili, pochybujeme, že to povede k úspěchu, jistý smysl ale tento postup má.

Při tak malém množství aut, jaké dnes prodává DS, už nelze klesnout o mnoho níž, zvláště když již nyní značka prakticky své modely nabízí s hybridním či zcela elektrickým pohonem alespoň jako jedněmi z alternativ. Pokud se pak stane, že elektromobily skutečně ovládnou svět, může DS na brzkém vstupu do tohoto segmentu vydělat. A i kdyby ne, bude dříve u rozdělování dotací, které dnes na elektrická auta padají a které se pochopitelně nebudou rozdávat věčně. Přesto jsme skeptičtí k tomu, že by někdo, kdo není úspěšný s jedním typem aut, mohl být rázem úspěšný s jiným.

Znovu je tak třeba poukázat, kterak politici deformují trh. Pokud by o všem rozhodovala pouze evoluce a zákazníci, pak by DS nejspíše nemělo dlouhého trvání. Francouzům je navíc třeba připomenout, že tímtéž směrem, co oni, míří i celá branže. DS se tak vlastně bude muset snažit ještě více, pokud chce přežít. S elektrifikací totiž není spojena zrovna velká loajalita zákazníků, tedy pokud nejde o Teslu. Snadno se tak může stát, že DS z onoho mála klesne na úplné dno.

DS je totiž součástí nového koncernu Stellantis, jenž počítá s plnou elektrifikací prakticky u všech svých okrajových značek, které se navíc soustředí na velmi podobnou klientelu. Vedle té francouzské tu totiž máme také Alfu Romeo a Lancii. Tato trojice přitom vsadí na tytéž platformy STLA, jenž budou rozlišené dle velikosti. Každá značka nicméně bude mít přístup k jakékoliv technologii, víceméně jediným rozdílem tak bude odlišně stylizovaná karoserie a jinak navržený a vybavený interiér.

Francouzi přitom zpočátku hodlají vsadit na variantu STLA Medium, s níž je spojena délka 4,2 až 5 metrů a baterie o kapacitě 87 a 104 kWh. Již z toho je patrné, že o levná auta se jednat nebude, přičemž dle DS mají nabídnout „pozoruhodnou technologii a kultivovanost“. Něco podobného jsme v bledě modrém slyšeli od konkurence již mnohokrát, úspěch „odvážného plánu“ značky je tak opravdu nejistý. Část dotací Francouzi nicméně tímto krokem „vyzobat” zvládnou. A o nic jiného možná ani nejde.

Francouzská značka DS oznámila plný přechod na elektromobilitu již v roce 2024. Je přitom skoro jisté, že hnacím motorem této strategie jsou vládní dotace. Kdo totiž dříve přijde, ten jich více dostane. A možná tak přežije do dalších let. Foto: DS Automobiles

Zdroj: DS Automobiles

Petr Prokopec