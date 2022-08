Žně skončily. Automobilky přiznávají, že prodeje už se začaly propadat, vrátit se mohou léta nevídané slevy před 2 hodinami | Petr Prokopec

Stejně jako stromy vyrostou jen do určité výšky a pak spadnou, ani poptávka po nových autech nemohla být vysoká věčně. První výrobci už hlásí klesající odbyt, a i když to nebude znamenat promptní vyřízení vaší loňské objednávky, zlaté časy jsou pryč a těžko se rychle vrátí.

Kde jsme včera skončili, tam dnes můžeme začít. Nová auta posledních letech neskutečně zdražila - zatímco ještě před několika roky vám stačilo 200 tisíc korun nejen na koupi vozu, ale rovněž na uhrazení pojistky a dalších provozních nákladů minimálně na první rok, dnes s touto sumou můžete vyrazit leda do bazaru. Lze pak sice podotknout, že v souladu s tím došlo také na růst mezd, stejně tak nicméně nesmíme zapomínat ani na mnohde dvoucifernou inflaci. V jejím důsledku vás tak už jen nákup základních potravin vyjde na pár stokorun. Odpustit si jej ale nemůžete, naopak k němu musíte přistupovat pořád dokola.

Jaký je důsledek tohoto stavu, nejspíše nemusíme zmiňovat. Koneckonců, máme tu vyjádření zástupců některých automobilek, jenž hovoří za vše. „Nově příchozí objednávky klesají,“ přiznal šéf BMW Oliver Zipse při ohlašování výsledků za druhý letošní kvartál. Poukázal přitom hlavně na Evropu, která byla nejvíce zasažena válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Kromě toho politici stále více tlačí na elektromobilitu, která uměle zdražuje chtěné a nutí lidem drahé a nechtěné, ani to obchodu neprospívá.

S nadále zvýšeným zájmem byli výrobci byli konfrontováni nanejvýš do začátku druhého kvartálu, od té doby zájem o nová auta ochládá. „Poptávka se skutečně snižuje,“ potvrdil slova šéfa BMW finanční ředitel Volkswagenu Arno Antlitz. Ten zároveň dodal, že kromě Evropy přichází varovné signály také ze Severní Ameriky. Čína je na tom sice lépe, nicméně experti poukazují na nevyhnutelné změny, kterými největší trh světa v nejbližší době projde. Vzrostla totiž míra tamní nezaměstnanosti, zároveň došlo na zpomalení výroby a maloobchodu.

Všeobecně se tak předpokládá, že po dekádách rychlého ekonomického růstu se Čína zaměří na jiné faktory. Co přesně to bude znamenat pro automobilový sektor, zvláště pak pro zahraniční automobilky, které pomalejší modernizaci pojí s vyššími cenami, je však zatím otázkou. Mnohem podstatnější pro výrobce však je skutečnost, že v úvodu zmiňovaná inflace v Evropě a Severní Americe stále nedosáhla svého vrcholu. Ten má přijít až za několik měsíců, zřejmě během topné sezóny. Místo aut tak lidé budou utrácet za plyn a elektřinu.

„Zákazníci začínají být mnohem opatrnější,“ uvedl Philip Nothard, ředitel společnosti Cox Automotive pro evropský region. Toho doplnil Carlos Tavares, šéf koncernu Stellantis, dle kterého „pro zdražování existuje limit“. Najednou se tak začíná mluvit o návratu slev a pobídek, které by zákazníky nahnaly zpět do showroomů. „Je to ventil, s jehož pomocí můžeme upustit trochu páry,“ potvrdil danou skutečnost finanční ředitel Fordu John Lawler. Otázkou však je, do jaké míry něco takového pomůže, lidé začínají mít jiné starosti než koupi auta.

Začíná se tedy ukazovat, že Tavares rozhodně nestřílel od boku, když před pár měsíci uváděl, že během několika málo let může produkce Stellantisu klesnout na polovinu. Na podobný pád se ostatně musí připravit i ostatní výrobci, zvláště za stávajících okolností. Navíc je evidentní, že elektřina již na někdejší úroveň stěží zlevní, při tlaku na alternativní zdroje lze počítat spíše s jejím dalším zdražováním. A tedy i se snižováním kupní síly zákazníků.

Lze už jen dodat, že díky veškerým výše zmíněným skutečnostem se v Evropě a Severní Americe mohou snadněji než kdy dříve prosadit čínští výrobci. Ti totiž hlavně v poslední době spojují působivý design se špičkovými palubními technologiemi, dobrou bezpečností a přijatelnými motory. Vše nicméně zaštiťují cenami tak směšnými, že náhle i Dacia může působit jako drahota. Natož pak taková Škoda.

Prodeje Škody se propadly opravdu neskutečně, nikoli jen kvůli odchodu z ruského trhu a nedostatku komponentů. Jedním z hlavních důvodů jsou i příliš vysoké ceny, třeba čtvrtá generace Octavie startuje o takřka 200 tisíc korun výše než ta třetí, která dorazila na trh v roce 2013 a byla ve své technické podstatě tím samým autem. Foto: Škoda Auto

