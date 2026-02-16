Zní to absurdně, ale nakonec jsou to Číňané, kdo mění svět aut k lepšímu. Zakázali další várku nesmyslů moderních aut

Jsme odpůrci regulací ve všech smyslech těchto slov, na tohle měly automobilky přijít samy. Ale nepřišly a orgány „západního světa” jim ani nenaznačily, že s tím mají přestat. Musí to tak nakonec být Číňané, kteří říkají, že volant musí být kulatý. A že systémy auta nelze rozumně ovládat stylem klovající slepice.

před 11 hodinami | Petr Prokopec

Zní to absurdně, ale nakonec jsou to Číňané, kdo mění svět aut k lepšímu. Zakázali další várku nesmyslů moderních aut

Foto: Lexus

Jsme odpůrci regulací ve všech smyslech těchto slov, na tohle měly automobilky přijít samy. Ale nepřišly a orgány „západního světa” jim ani nenaznačily, že s tím mají přestat. Musí to tak nakonec být Číňané, kteří říkají, že volant musí být kulatý. A že systémy auta nelze rozumně ovládat stylem klovající slepice.

Dlouho jsme žili v tom, že velké světové automobilky řídí dospělí a moudří lidé, kteří sice mohou mít čas od času tendenci uchýlit se k nekalému, nebezpečnému či jinak nepřijatelnému jednání ve snaze nafouknout zisky jimi řízených společností, nakonec se ale vždy dokážou zachovat pragmaticky a strategicky prozíravě. Až jsme zjistili, že to tak není.

Projevuje se to nejen absurdními sázkami na nechtěné typy aut s odvoláním na tu či onu ideologickou mantru, ale i v řadě drobností. Jen kvůli tomu jejich aktivity regulovat nechceme, každý nechť si svůj kokos nabije sám, jenže některé automobilky se chovají tak, jako by je řídily šílené děti s ADHD, které nemají problém vystřelit na trh kdejaký nesmysl bez ohledu na to, co způsobí. A to nejen jim, ale i ostatním.

V takovém případě je těžké najít jiné řešení než jim přistřihnout křídla. V jinak totálně přeregulované Evropě, kde už si ani nemůžete koupit PET láhev, kterou si nevypíchnete oko, to ale najednou nefunguje. Najednou není problém tisíc a jedna nebezpečná věc, která v lepším případě výrobci vydělá pár euro navíc a v horším je jen plytkou show, zdrojem levného marketingu Tohle za cenu ohrožování životů lidí?

K zajímavému vývoji ale nyní dochází v Číně, jejíž význam a vliv na zbytek automobilového světa rok od roku roste. Loni tam byla vyrobena víc než třetina ze všech nových aut na Zemi, už dlouhodobě pak jde o vůbec největší automobilový trh světa. Co tedy rozhodnou tamní regulátoři, to se projeví v nějaké míře i jinde, protože dělat auta extra pro Čínu a extra pro jiné oblasti se většině automobilek nebude chtít. Raději budou hledat unifikované řešení pro celý svět a na takové budou mít čínská pravidla vždy rozhodující vliv.

Čína různá pravidla přijímá pravidelně a obvykle nejsou nijak zvlášť zajímavá. Aktuálně ale definovala hned několik nových omezení, která budou účinná od 1. ledna příštího roku. A jsou často opravdu jen rozumnými mantinely chování nerozumně jednajících lidí. Patří mezi ně i zákaz zapuštěných a elektronicky ovládaných klik dveří u aut, což je nejen námi dlouhá léta kritizovaný prvek. Kromě vzhledu je totiž jeho reálný přínos jen minimální. Totéž ovšem nelze říci o rizicích, která jsou s ním spojena.

Pozoruhodných změn, které Čína zavedla, je ovšem víc, jak informuje čínský Autohome. Díky pravidlům pro crash testy se tedy mění i standardy, s jakými je nahlíženo na volant auta, což znamená konec absurdních volantů typu Yoke Tesly, které s poloměrem otáčení k plnému rejdu prostě nemohou fungovat. Není přímo zakázaný, výrobci tohoto řešení ale „fyzicky” nemohou přijít s některými požadovanými daty týkajícími chováním při nehodě, což znamená, že se nedočkají homologace. Dle dostupných dat je hned 46 procent veškerých zranění v autě je způsobeno řízením a jeho součástmi. A kulatý volant lépe brání řidiči ve sklouznutí pod něj.

Za vítané lze označit také nařízení, které do interiérů aut vrátí některá tlačítka. Číňané totiž dospěli k názoru, že výrobci zašli až příliš daleko, když v podstatě veškeré ovládání přesunuli na dotykové displeje. Znovu od ledna příštího roku tak bude zapotřebí, aby se směrová a varovná světla, stejně jako volič převodovky a systém nouzového volání daly ovládat skrze fyzická tlačítka či přepínače. Ty pak musí mít plochu minimálně 10 x 10 milimetrů a nesmí být někde pohřebná, naopak je řidič má mít pěkně na očích, stejně jako po ruce.

Nutno dodat, že bychom si přáli o trochu delší výčet funkcí, ke kterým budou tlačítka přiřazena, ale to je naše přání směrem k výrobcům, ne nutně k regulátorům. Možná by bylo načase, aby automobilky začaly preferovat řešení rozumná a zákazníky vítaná, ne módní a levná. Na probíhajícím vývoji v Číně mohou vidět, že investice do zjevných absurdit se jim stejně dlouhodobě nevyplatí a rozumnějšímu chování budou přinuceny.


Zní to absurdně, ale nakonec jsou to Číňané, kdo mění svět aut k lepšímu. Zakázali další várku nesmyslů moderních aut - 1 - Tesla Model S Plaid 2022 nova sada 01Zní to absurdně, ale nakonec jsou to Číňané, kdo mění svět aut k lepšímu. Zakázali další várku nesmyslů moderních aut - 2 - Tesla Model S Plaid 2022 nova sada 07Zní to absurdně, ale nakonec jsou to Číňané, kdo mění svět aut k lepšímu. Zakázali další várku nesmyslů moderních aut - 3 - Tesla Model S Plaid 2022 nova sada 09
Yoke má většina světa spojený hlavně s Teslou, která jej nabízí především u svých nejstarších modelů. Protože ovšem ty letos končí, nemusí si značka s novými čínskými regulacemi lámat hlavu. Toyota, jejíž „yoke” vidíte na hlavní fotce, tu druhé zamyšlení se nad stejnou věcí nemine. Foto: Tesla

Zdroje: Autohome China, Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

