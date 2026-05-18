Znovuzrozená Alpina odhalila svou budoucnost i první auto. Přeskakuje elektrický omyl, vrací se k V8
Petr ProkopecObávat se toho, co se s touto slavnou automobilovou značkou stane, nebylo nemístné, po konci své samostatné éry s ní mohlo být naloženo lecjak. Po uplynulém víkendu se ale zdá, že je v dobrých rukou, BMW s ní zjevně chce dál kráčet specifickou cestou.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Představení první Alpiny, ve které už nemá prsty firma z Buchloe, ale stojí za ní přímo BMW, provázely jisté zmatky. Už pár dnů před premiérou jsme si mysleli, že ji vidíme v celé kráse, tyto snímky se ale nakonec ukázaly být falešnými, až pak došlo i na únik těch autentických. Poté už mnichovským nezbylo, než na přehlídce elegance u italského jezera Como přikročit k úplnému odhalení a potvrzení, že první auto znovuzrozené Alpiny není jen plácnutím do vody. Je to sice formálně koncept, pomalu do roka a do dne ale má být následován prvním produkčním vozem ze stejného těsta.
Novinka bude stát na základech řady 7, a tak je stále otázkou, čeho se přesně dočkáme. Jistotou je víceméně jen platforma CLAR, která slouží spalovacím vozům značky a podepírá vše od řady 3 přes X3 či iX až po zmiňovanou limuzínu. K té má ostatně Vision BMW Alpina, jak byla novinka zatím pojmenována, velmi blízko i svými rozměry - na délku jí naměříme neskutečných 5 200 milimetrů. Na rozdíl od řady 7 se ovšem dočkala pouze jednoho páru bočních dveří, uvnitř nicméně nechybí i dvě zadní sedadla, která by už vzhledem k rozměrům vozu neměla být jen pro kojence.
BMW kromě délky mnoho technických informací do placu nedalo. Značka nicméně uvedla, že navzdory použití ledvinek, které by jinak klidně mohla použít na elektromobilu, elektrifikaci přeskakuje tak, jak ji přeskakovala sama Alpina až do loňského roku. Pod přední kapotou se tedy nachází osmiválec, který byl specificky naladěn, aby produkoval zvuk pro Alpinu typický - tedy temný v nízkých otáčkách a řezavý a ječivý v těch vyšších. Z dřívějších fotek je pak zřejmé, že jde o 4,4litrové twin-turbo, které už známe z řady jiných modelů.
Mimo to automobilka zmínila, že nové Alpiny vyvinuté pod její taktovkou, budou plně odpovídat třem hlavním pilířům filozofie Burkharda Bovensiepena, zakladatele firmy z německého Buchloe. Stavět tedy budou na rychlosti, komfortu a sofistikovanosti. Skutečně by tedy mělo jít o můstek mezi běžnou produkcí značky a vrcholným Rolls-Roycem. I přes vysoký výkon ovšem nemá Alpina nadále konkurovat divizi M, se kterou budou spojené tužší podvozky a celkově ostřejší naladění.
Alpina má vedle toho nabízet jízdní režim Comfort+, který je nastaven pohodlněji než u mnichovských aut. Bovensiepen totiž zastával názor, že odpočatý řidič je rychlý řidič. Mimo to byl ovšem u konceptu kladen důraz také na technické luxusní vychytávky, jako je třeba speciální mechanismus za zadní konzolí, který vám podá křišťálové sklenky na vodu. Jinak se ovšem kabina nese v duchu rodiny Neue Klasse, spíš než tlačítka v ní tak najdete displeje.
Abychom pravdu řekli, interiér je na tradiční zákazníky Alpiny možná až příliš digitální, v případě exteriéru však již lze zvednout palec nahoru, neboť tak výrazného odklonu od výchozích produktů v Buchloe nikdy nedosáhli. Jejich úpravy povětšinou spočívali v příchodu pár spoilerů a ikonických 20paprskových kol, která firma používá již od roku 1971. U konceptu pak rovněž nechybí, a to vpředu ve 22palcovém a vzadu dokonce ve 23palcovém rozměru.
Takto se první novodobá Alpina ukázala přímo na Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Foto: BMW
A takto na oficiálních fotkách, které z většiny unikly ještě před premiérou. První Alpina vyvinutá pod taktovkou mnichovských nejspíš bude rozdělovat designem a ještě spíš interiérem. Kde však fanoušky dříve nezávislé značky stěží uslyšíme reptat, je motorový prostor, osmiválec vozu sedne. Foto: BMW
Zdroj: BMW
