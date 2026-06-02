Znovuzrozená ikona lehkých sporťáků dostala konečně i střechu a až 810 koní, láká ještě víc než kdy dřív

před 7 hodinami | Petr Prokopec
Pokud se vám zajídá současná automobilová produkce, která spojením „sportovní auto" častuje i 2,5tunová monstra svlékající pneumatiky v zatáčkách, tohle je něco pro vás. Klasická Cobra v novém s pevnou střechou je nejen pořád pekelně rychlá, ale také použijtelnější než kdy v minulosti.
Jedním z nejikoničtějších stojů automobilové historie je nesporně AC Cobra. Za jejím zrodem stál Carroll Shelby, který na počátku 60. let došel k přesvědčení, že Amerika postrádá účelový sportovní vůz, s nímž by majitelé mohli i jezdit po silnicích supermarketu, současně by se s ním ale bez jakýchkoli dalších úprav mohli naplno věnovat závodění. Proto si začal pohrávat s myšlenkou, že by 300koňový osmiválec instaloval do lehkého šasí, pročež by výsledné auto nevážilo více než 1 180 kg.
Výsledkem těchto snah byla právě Cobra, která se začala vyrábět v roce 1962. Během následujících pěti let pak vzniklo pouze tisíc exemplářů, načež byl vůz vnímán jako obrovské finanční fiasko. Ovšem jen ze strany Fordu, který byl dodavatelem motorů, a Shelbyho. Široká veřejnost oproti tomu začala britský roadster s americkým srdcem milovat, hlavně kvůli jízdní dynamice. Třeba varianta Super Snake z roku 1966 disponovala 7litrovým motorem produkujícím přes 800 koní.
Na obnovení oficiální výroby to ovšem tehdy nestačilo, a tak si lidé Cobry začali stavět sami. A v podstatě brali cokoli, co se jim dostalo pod ruce, načež repliky s originály spojoval pouze design karoserie. Pod ní ale klidně trůnily třeba osmiválce Chevroletu a šasí z novodobých Jaguarů. I tyto vozy se pak následně prodávaly za nemalé peníze, načež se automobilka AC Cars, která stále existuje, rozhodla ke svému nejslavnějšímu dílu vrátit. V roce 2022 se tak pochlubila prvními snímky.
Hotový roadster se ukázal v květnu 2023, přičemž klientela u něj mohla volit mezi dvěma pohonnými jednotkami Coyote, a to samozřejmě od Fordu. Atmosférický pětilitr byl naladěn na 460 koní, zatímco přeplňovaná verze posílala na zadní kola dokonce 663 kobyl. V obou případech pak spojnici mezi motorem a nápravou představují buď šestistupňový manuál, nebo desetistupňový automat. S hmotností pouhých 1 400 kg pak nejrychlejší verze zvládá stovku za 3,4 sekundy.
Britové se ovšem rozhodli, že oproti minulosti nezůstanou pouze u otevřeného interiéru, ale nabídnou i kupé. To se ukázalo nyní, přičemž podle automobilky nejde o oholený závoďák. Místo toho má víc než roadster odpovídat původnímu Shelbyho zadání, takže s ním můžete vyrazit nejen na silnice za za zábavou nebo přesuny na okruh, ale klidně i na dovolenou. Sice znovu jen ve dvou, rozhodně však ne nalehko - do zavazadelníku se totiž vejde zhruba 300 litrů, a to v zakázkové sadě cestovních kabel a kufrů.
Ještě zajímavější je ovšem druhý konec vozu, tedy motorový prostor. Výkon atmosférické verze se sice nezměnil, v případě přeplňované byl ovšem s ohledem na vyšší torzní tuhost kupátka a lepší aerodynamiku zvýšen na 730 koní. Vedle toho ovšem bude v nabídce také varianta GTS Clubsport, kde byl pětilitr vyladěn dokonce na 810 kobyl. Stále s nimi ovšem můžete na veřejné silnice, jen si musíte pospíšit s objednávkou - k dispozici bude pouze 99 exemplářů.
Toto provedení by mělo zvládat sprinty na stovku za 3,2 sekundy, podobně jako u roadsteru jde o údaj spojený s automatickou převodovkou. Zda ovšem u klientely bude oblíbenější manuál, se teprve ukáže. Podstatné ovšem je, že pokud se chcete stát zákazníkem této značky, nesmíte mít hluboko do kapsy - základní kupé je totiž k mání od 234 300 liber, tedy od 6,6 milionu korun, což je dvakrát tolik, než stojí Porsche 911 Carrera.
Automobilka to ovšem kromě syrovějších jízdních zážitků hodlá ospravedlnit také exkluzivitou, více než 250 kusů ročně totiž nevyrobí. Podobně je na tom i roadster, další dvě verze ale Britové zjevně ještě chystají. Šéf značky David Conza totiž uvedl, že celková produkce by měla činit tisíc aut ročně. Že by tedy kromě kupé dorazila třeba i čtyřmístná varianta? Nebo targa? Na to zatím Conza odmítá odpovídat.
Novodobá Cobra GT Coupe páruje osmiválec s hmotností okolo 1 420 kilogramů. Vrcholná verze 4 225 milimetrů dlouhého vozu přitom dostala do vínku až neskutečných 810 kobyl. Foto: AC Cars
Zdroj: AC Cars
