Znovuzrozená legenda italských sporťáků je balzám na duši staromilců, má V8, manuál a ani jeden digitální displej před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: De Tomaso Automobili

Když Italové před šesti léty ukázali jeho koncept, ani jsme nedoufali, že se dočkáme sériového provedení. Ale dočkali jsme se. A navazuje nejen na něj, ale i na 60 let starý závodní speciál. Má úchvatnou karoserii a interiér jako od šperkařů.

Pokud patříte mezi milovníky spalovacích aut, zvláště pak sportovních a osazených manuální převodovkou, pak tento týden musíte juchat radostí. Nejprve o sobě dala vědět dosud neznámá značka Automobili Mignatta, která vyrukovala s lehkým roadsterem osazeným atmosférickým pětiválcem. Nyní na scénu přichází De Tomaso Automobili, tedy pro změnu velmi slavná znovuzrozená značka, která před šesti lety na Festivalu rychlosti v Goodwoodu vyrukovala s působivým konceptem P72. A nyní se chlubí produkční verzí.

Zatímco zmiňovaný roadster zvaný Rina je maximálně prostý a účelový, nové De Tomaso lze brát jako pastvu pro oči. Přičemž člověk vlastně ani neví, kam dřív pohledět a co dřív obdivovat - zda klasické tvary karoserie nebo interiér připomínající spíš než co jiného umělecké dílo těch nejlepších šperkařů. V motorovém prostoru pak najdeme spojitost mezi oběma italskými značkami, neboť jak AM, tak i De Tomaso vsadily na spolupráci s Fordem. Druhý zmíněný výrobce však zvolil přeplňované ústrojí, navíc v úpravě od firmy Roush.

P72 tak má k dispozici 700 koní výkonu a 820 Nm točivého momentu, které skrze šestistupňový manuál míří na zadní kola. Jízdní dynamika zatím zveřejněna nebyla, ostatně De Tomaso uvádí, že se nehonilo za maximální rychlostí či akcelerací. Místo toho byl při vývoji důraz kladen na ničím neředěné zážitky řidiče. P72 tak nedostalo do vínku několik jízdních režimů, jak je u moderních supersportů běžné a vlastně poněkud zbytečné, místo toho tu máte jeden základní. Tlumiče typu push-rod lze ovšem manuálně nastavit do tří pozic.

„P72 bylo od počátku naším příslibem, že tuto historickou značku vzkřísíme správně. První produkční exemplář je přitom ztělesněním všeho, za čím stojíme, tedy mechanické duše, nadčasové krásy a jízdních zážitků, které ční nad moderní konvencí,“ popisuje novinku šéf znovuzrozené značky Norman Choi. Její cenu pak sice neupřesnil, v zákulisí se ovšem mluví o startu na 1,6 milionech Eur, tedy na 40 milionech korun. To není málo, na druhou stranu může 72 zákazníků počítat s nemalou exkluzivitou.

Po stránce vizuální nové De Tomaso navazuje nejen na šest let starý koncept, ale rovněž na původní závodní speciál P70, který vznikl v roce 1965 jako reakce na kritiku jiného firemního modelu Vallelunga. Tomu bylo vyčítáno, že nenabízí dostatečný výkon, proto se Alejandro de Tomaso obrátil s prosbou na Carrolla Shelbyho. Ten mu pak následně dodal osmiválec od Fordu upravený na 482 koní, s nímž ovšem P70 nastoupil do jediného závodu, z nějž odstoupil v úvodním kole.

Z plánované série padesáti aut nakonec nebylo nic, i proto doufáme, že osud bude k novince přívětivější. Už jen kvůli staromilskému přístupu, díky kterému není interiér napěchovaný digitálními displeji. Není tu ani jeden a místo nich tu máme klasické „budíky“ s analogovou technikou, za které by se nestydělo ani Pagani. Onen manuál pak má jednu z nejkrásnějších hlavic, jaké jsme kdy viděli, přičemž zasazen je do otevřené kulisy. Exkluzivní je pak i klíček, který dorazil místo startovacího tlačítka.

Za svých cirka 40 milionů korun toho tedy klientela dostane hodně, byť ve finále jistě utratí ještě víc, neboť v případě karoserie si bude moci vybrat mezi barevnými kombinacemi inspirovanými minulostí nebo holým karbonem. Uvnitř ji pak čeká volba odstínu koženého čalounění. Dodávky přitom odstartují ještě letos, nakonec u toho však nebude žádný z původně zvažovaných výrobních partnerů. Místo toho si totiž De Tomaso postavilo vlastní továrnu v německém Affalterbachu. Ano, to je tam, kde sídlí AMG.

Pokud nějaké auto stojí za 40 milionů korun, P72 by mohlo být tím pravým. Nový sporťák totiž disponuje osmiválcem, který zadní kola roztáčí skrze šestistupňový manuál. Mimo to nebudete vědět dříve, zda se vám budou podlamovat nohy více z karoserie či interiéru. Foto: De Tomaso Automobili

Zdroj: De Tomaso Automobili

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.