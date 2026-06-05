Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě

Je to pastva pro oči na hranici kýče, ale za nás pořád pastva, kterou umocňuje to, že příchodu sériového provedení po tak dlouhém čekání už každý nevěřil. Nakonec se ale trpělivost 72 šťastlivcům vyplatila, sportovní cesťák P72 je šperkem na čtyřech kolech.

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Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě

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Foto: De Tomaso Automobili

Je to pastva pro oči na hranici kýče, ale za nás pořád pastva, kterou umocňuje to, že příchodu sériového provedení po tak dlouhém čekání už každý nevěřil. Nakonec se ale trpělivost 72 šťastlivcům vyplatila, sportovní cesťák P72 je šperkem na čtyřech kolech.

Návrat značky De Tomaso na scénu neprobíhá tak úplně podle představ jejích současných majitelů. Její znovuzrození proběhlo už v roce 2019 na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, kde se pochlubila konceptem Project P, ze kterého se měl stát produkční sportovní cesťák P72. Jeho výroba měla odstartovat o rok později v italské Modeně, jenže nakonec bylo rozhodnuto, že místo vlastní továrny se navrátivší se automobilky spolehne na neupřesněného amerického partnera a P72 dostane punc Made in USA.

Jenže v roce 2022 došlo na změnu plánů, neboť o produkci vozu se měla postarat německá firma Capricorn Automotive. Ani to ale nakonec neklaplo, místo toho De Tomaso znovu přistoupilo k revizi svých záměrů. Majitelé totiž zjevně byli natolik zklamání přístupem externích firem, že se nakonec vrátili k původnímu plánu postavit vlastní továrnu. Ta vznikla v Affalterbachu, kde nakonec v prosinci 2024 odstartovala zkušební výroba. Ani ta ale zjevně neprobíhá bez zádrhelů.

Vůbec první sériové De Tomaso P72 totiž bylo předáno až nyní, tedy dlouhých sedm let po premiéře novodobé podoby značky i jejího prvního konceptu. Podle automobilky ale žádný ze 72 zákazníků této exkluzivní novinky zatím s objednávkou neucuknul, čemuž se ve finále vůbec nedivíme. Pokud by totiž ve slovníku existoval pojem „šperk na čtyřech kolech“, byla by vedle něj fotka P72. A to právě prvního předaného sériového kousku, který byl pojmenován Aurelian Night podle tmavě modrého laku, který se dle lomu světla mění na černý.

S tímto odstínem pak ostře kontrastují doplňky vyvedené v barvě růžového zlata. Ta se objevuje na čelním splitteru i zadním difuzoru, stejně jako na pruhu vedoucím uprostřed napříč celou karoserií. Největší pozornost ale pochopitelně poutají kryty zpětných zrcátek a litá kola. Stejné téma pak majitel zvolit také v interiéru, kam se nastěhovala kůže v barvě Venetian Blue. Přístroje, řadicí páka či střed volantu a části palubky jsou však znovu zlaté, tedy růžově zlaté. A nikde v interiéru nenajdete jediný dotykový displej, i bez takové věci se může auto v roce 2026 snadno obejít.

Už zmíněné dělá z P72 vůz, za který by řada lidí byla ochotná dát svou ledvinu. Za tu druhou by pak stálo pohonné ústrojí, neboť podobně jako v minulosti De Tomaso u tohoto modelu přistoupilo ke spolupráci s Fordem. Jeho pětilitrový osmiválec Coyote ovšem prošel dalším laděním, načež produkuje 700 koní výkonu a 820 Nm točivého momentu. Veškerá tato síla pak míří na zadní kola, a to skrze šestistupňový manuál zajišťující řidičskou nirvánu. Co takovému autu chybí? Anebo přebývá?


Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě - 1 - De Tomaso P72 2026 prvni produkcni kus 01Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě - 2 - De Tomaso P72 2026 prvni produkcni kus 02Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě - 3 - De Tomaso P72 2026 prvni produkcni kus 03Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě - 4 - De Tomaso P72 2026 prvni produkcni kus 04Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě - 5 - De Tomaso P72 2026 prvni produkcni kus 05Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě - 6 - De Tomaso P72 2026 prvni produkcni kus 06Znovuzrozené De Tomaso předalo 7 let po premiéře první produkční auto. Má tři pedály, nula displejů a topí se ve zlatě - 7 - De Tomaso P72 2026 prvni produkcni kus 07
První předaný kus novodobého De Tomasa P72 je pastva pro oči, kterou by člověk navíc chtěl řídit od rána do večera. Kupec si na ni ale musel dlouho počkat. Foto: De Tomaso Automobili

Zdroj: De Tomaso Automobili

Petr Prokopec

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