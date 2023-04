Moskvič odhalil svůj druhý moderní model, je to přímý konkurent Škody Octavia před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Minimálně po stránce příchodů nových modelů a zahajování jejich výroby Rusové plní to, co slíbili. Jestli ale jejich nový liftback bude někoho zajímat, je otázkou. Zvlášť když bude nejspíš stát víc než čínský originál.

Bude zajímavé sledovat, jak si povede znovuzrozený Moskvič. Zatím to s ruskou značkou moc valně nevypadá, za leden a únor nemá na kontě ani 100 prodaných aut. Do konce března přitom mělo být vyrobeno 7 tisíc aut, které vznikají tak, že jsou v moskevské továrně smontovány moduly dovezené z Číny a dojde na nalepení odlišných znaků. Mnoho práce tedy Rusové s produkcí nemají, přesto je Moskvič 3 k mání za vyšší částku než originální importovaný JAC JS4.

Nedá se navíc předpokládat, že by třeba po vzoru Turků Rusko přistoupilo ke zvýšení cel na čínská auta. Obě země spolu totiž velmi úzce spolupracují, a pokud by vláda k takovému kroku přistoupila, čínský prezident Si 'Ťin-pching by nejspíše již Vladimíra Putina nepovažoval za přítele. A takový stav by ve finále vyzněl jen ve prospěch Číny.

Znovuzrozená automobilka na každý pád počítá, že zatímco v letošním roce smontuje z došlých modulů 50 tisíc aut, příští rok k takto vyrobeným autům přibude dalších 50 tisíc vozů, u nichž bude použito mnohem větší množství lokálních komponentů, a bude tak mluvit o skutečné domácí výrobě. Že ovšem v prvním případě připadne 10 tisíc aut na elektromobily a ve druhém dokonce 20 tisíc, nám skutečně přijde jen jako fantazie.

Stoprocentní realitou je ale dnes příchod druhého modelu, kterým se stal Moskvič 6. Pětidveřový liftback, v Číně i kdekoli jinde přímý konkurent Škody Octavia, má stejně jako již montované SUV základ v čínském voze, konkrétně jde o JAC A5 Plus. Znovu se přitom měnilo pouze logo na přídi, zádi a nejspíše i volantu, pohled dovnitř nám ale ruská automobilka prozatím odepřela. Uvedla však, že prodej odstartuje v druhé půli roku.

Šestka má 4 780 milimetrů na délku, 1 820 mm na šířku, 1 492 mm na výšku a počítá s rozvorem 2 770 mm. Pohon pak má na starosti stejná přeplňovaná jedna-pětka se 150 koňmi, která pohání i Moskvič 3. V případě elektrické varianty se pro změnu počítá s bateriemi o kapacitě 64,5 kWh, udávaným dojezdem 530 km a výkonem 193 koní. To sice nejsou špatná data, nicméně cena jistě zamíří nad 2 035 000 rublů (cca 548 tisíc korun), na kterých startuje spalovací SUV.

Čínský originál se přitom v Rusku prodává již třetím rokem, a zatímco před invazí startoval na 959 000 RUB (cca 258 tisíc Kč), nyní je k mání od 1 899 000 RUB (asi 512 tisíc Kč). To pro Moskvič moc dobře nevypadá, i když je třeba dodat, že Rusové budou již montovat provedení po faceliftu, zatímco v showroomech značky JAC najdou zákazníci původní provedení s odlišnou maskou či světly. Jelikož však i ta nevypadá zle, snadno může rozhodovat hlavně cena.

Druhým vozem znovuzrozené ruské značky se stane JAC A5 Plus opatřený odlišným logem. Do prodeje má vstoupit ve druhé půli roku, ceny zatím neznáme. Foto: Moskvič

Zdroj: Moskvič

