Zpackaná prvotina nové levné značky Audi je totální propadák, firma to zkouší zvrátit trojicí slev a leasingem s nulovým úrokem

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
včera | Petr Miler
Automobilka se tvářila, jaký je to hit, že si jej 10 tisíc lidí koupilo za 30 minut. Nevěřili jsme tomu ani minutu, nedávalo to smysl. Realita? Tolik lidí si ho nekoupilo ani za půl roku a měsíční prodeje už teď koketují s nulou. Tohle je přesně takové selhání, jak se od začátku zdálo.
Když Audi loni na jaře odhalilo prvotinu své nové levné značky, jen jsme zalapali po dechu. Už samo pojetí oné značky, jejíž odlišení se od Audi začíná a končí u toho, že se píše velkými písmeny jako AUDI a chybí jí znak čtyř kruhů, bere dech. Působí to jako ta největší marketingová pitomost v dějinách a projev nekonečné kreativní zácpy. Ale ještě horší to bylo se samotným autem zvaným podobně „nápaditě” E5.
Zjevně nedomyšlený vůz ušitý horkou jehlou od pohledu neměl do nabídnout. Za hezký ho snad nemůže označit ani matka Quasimoda, zbytek působil jako současný čínský průměr. Pravda, auto skutečně nestojí moc, ne na poměry Audi a Evropy, ale protože to není skutečné Audi (je to AUDI, hm?) a prodává se jen v Číně, zdálo se to být sakra málo na to, aby s ním Němci prorazili. Vlastně jsme ani nechápali, proč si mysleli, že by se jim to mělo povést.
Přece pokud si Číňan bude chtít koupit extra auto zahraniční značky, opravdu někdo čeká, že jej ohromí fakticky čínský (dělá se tam, byl tam vyvinut a prý přizpůsoben místnímu vkusu) vůz, který ani onu zahraniční značku nemá? Jaký prodejní argument vůbec Němci měli? Podle nás neměli žádný a k celé věci přistoupili podobně jako v poslední době ke všemu, od pojetí oné levnější značky až po novou RS5. Bez hlubší analýzy, bez pořádného rozmyslu, bez srozumitelné strategie. Udělali prostě „něco”, vystřelili od boku a věřili, že trefí terč. Protože i tak ho občas trefíte, že? Podobně jako nefunkční hodiny dvakrát denně trefí přesný čas.
Jenže to nevyšlo.
Než se dostaneme k současné realitě, ještě malá vsuvka - dokola nás fascinuje, o čem jsou dnes automobilky se stejnou mírou „strategičnosti” schopné lhát. Nejsme z Marsu, chápeme obchodní i marketingovou přetvářku, nadsázku, to všechno patří ke hře. Jedna věc je ale pozitivně přehánět, druhá vzít kýbl s bílou barvou, lít ho na černou realitu a doufat, že černá nebude prosvítat. Přesně to udělalo Audi, když loni v září oznámilo, že E5 si během 30 minut prodeje objednalo 10 tisíc lidí. Tak to musí být hit...
Nevěřili jsme tomu ani vteřinu a nepsali o tom, přišlo nám to jako od začátku vylhané. A jen později to zmínili v článku o celkovém úpadku Audi v Číně slovy: „Pozitivní zprávy byly dosud spojeny s poptávkou po novince levné čínské značky AUDI, ale neuvěříme jim, dokud neuvidíme skutečně vysoké prodeje v nezávislých reportech. Zatím tam nejsou.” Teď je konec února a nejsou tam pořád.
Není to přitom zjevně tím, že by lidé čekali na dodání nebo něco podobného. Dostaneme se k tomu, ale tvrzení o obrovském zájmu byla lež, kterou by si dříve nikdo v pozici výrobce netroufl takto vypustit z úst. Dnes zjevně nemůžete věřit ničemu a je ironií, že největšími lháři dnes bývají ti, kteří vás bez jakéhokoli argumentu s chutí nálepkují jako ty špatné. Tohle je zas jednou ostuda jako hrom.
Reálně je na tom teď totiž Audi se svým mlokem (nebo je to mihule?) jako vystřiženým z mormonských příběhů tak špatně, jak zevrubně rozebírají Car News China. Vůz, který se začal prodávat už loni v srpnu za vskutku zajímavé ceny od 235 900 juanů (cca 707 tisíc Kč), by podle pohádek Audi měly touto dobou sedlat nejméně desítky tisíc Číňanů, reálně se ale za celou dobu prodalo jen 7 070 aut. A v lednu si vůz našel pouhých 420 kupců. Pokud tohle není na trhu, kde novicové typu Xiaomi prodávají statisíce svých elektrických prvotin jako nic, totální propadák, pak nevíme, jak jinak tohle slovo definovat.
Zcela jistě navíc nejde o stav daný třeba problémy ve výrobě, neboť Audi vůz ve snaze jej někomu prodat aktuálně zlevnilo až na 205 900 jenů, tedy skoro o 100 tisíc Kč na asi 615 tisíc korun. Kupci najednou získají po 10 tisících CNY slevy za kompenzaci prodejní daně, přímou obchodní slevu a bonus za libovolný protiúčet. A k dispozici je také 5- až 7letý leasing bez navýšení. To zní až skoro zoufale.
Jak už padlo, nedivíme se ničemu, auto nám od začátku přijde jako nehezký nesmysl, který nemá Číňany čím zaujmout. Automobilky jako Audi - protože značky jako BMW, Mercedes a Porsche mají podobné, byť menší problémy - si zjevně musí uvědomit svou pozici na trhu a pochopit, že je možné, že v Číně už tolik aut jako dřív neprodají. Protože lokální průmysl je prostě větší a lepší než býval a spoustě kupců imponuje.
Pokud si ale chtějí udržet svou pozici na trhu tam, kde to možné je, mohou se o to smysluplně pokusit. Pak ale musí nabízet to, co je po dekády činili výjimečnými, co je proslavilo, co bude pořád významné části trhu blízké a co si od čínských výrobců zaručeně nekoupí. Tahle mihule na kolech, která v podstatě emuluje čínská auta s tím, že na ně ani nelepí skutečně německou značku... No ta to skutečně není. Ale vážně, jak si někdo mohl myslet, že toto bude na trhu fungovat?
Nehezké, nedomyšlené a teď už i zřetelně nechtěné, to je nové AUDI E5 Sportback. Hrajte překvapené, aspoň chvíli... Foto: SAIC/AUDI
Zdroj: Car News China
