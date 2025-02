Zpackané nové BMW M5 si zkouší napravit reputaci tímto speciálem. Nemá šanci, to spíš vynikne jeho otylost včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Kam dali lidé z BMW hlavu, když tohle auto poslali do výroby, nemáme tušení, teď už to ale zpátky nevezmou. A tak zkouší nové M5 Touring zajistit lepší reputaci účastí v seriálu lehkých závodních motorek, které jsou přesným opakem 2,5tunového kombíku.

Před necelým půl rokem jsme mohli pouze kroutit hlavou nad tehdejším marketingovým počinem BMW. Mnichovská automobilka se totiž rozhodla podpořit image plug-in hybridní ho sedan M5, a proto jej nasadila do šampionátu MotoGP. Na rozříznutí vozu napůl ale pochopitelně nedošlo, místo toho „eM-pětka“ motocyklům posloužila jako safety car. Což bylo docela směšné, neboť na jednostopé stroje připadá pár set kilo i s jezdcem, zatímco BMW M5 má na kontě s veškerými náplněmi a řidičem 2 445 kg.

Pro letošek se ovšem mnichovští rozhodli zajít ještě dál. Oficiálním safety carem pro sezónu 2025 šampionátu MotoGpP se tak stalo M5 Touring, tedy kombi verze výše zmiňovaného cvalíka, která má stejnou metodou na kontě dokonce 2 550 kg hmotnosti. Jde tedy o ekvivalent šestnácti motorek, přičemž pomalu dvě byste s odmontovanými předními vidlicemi naskládali do monstrózního zavazadelníku. Ten dokáže pobrat až 1 630 litrů nákladu.

Spíš než na praktickou stránku ovšem bude na okruzích kladen důraz na dynamiku, ve které auto opět selhává. Zdánlivě v tomto ohledu M5 Touring má co nabídnout, neboť stejně jako sedan totiž disponuje 4,4litrovým osmiválcem, elektromotorem a baterií o kapacitě 18,6 kWh. Celkově tak soustava posílá na všechna čtyři kola 727 koní výkonu a rovných 1 000 Nm točivého momentu, což ale s onou absurdní hmotností nestačí ani na vyrovnání dynamiky 8 let starého předchůdce. A to byl předmětem srovnání lehčí sedan. Ostatně ani udávané zrychlení na stovku za 3,6 sekundy na dřívější iterace M5 nestačí.

Pohonné ústrojí BMW ponechalo ve standardním stavu, takže zázraky nečekejme. Vedle toho ovšem máme počítat s modifikacemi, které berou v potaz primárně okruhové využití - i když nikoli při vyloženě ostrém nasazení. Zda to znamená úpravy podvozku, nevíme, do interiéru se však nastěhovaly závodní skořepiny doplněné šestibodovými bezpečnostními pásy a hasicím přístrojem. Kromě válečných barev inspirovaných speciálem z Le Mans pak dorazily i doplňky M Performance.

BMW pro šampionát MotoGP dodává vozy již od roku 1999, kdy tím vůbec prvním v řadě bylo Z3 M Coupe. Nejkrásnějším pak nejspíše bylo limitované Z8 z roku 2002, prvním kombíkem na trati se před třemi lety stalo BMW M3 Touring. V případě výše postavené řady 5 pak značka sice přišla s desetiválcovou verzí (E61) a ve velmi omezené míře také šestiválcovou (E34), ovšem jakožto safety car bude M5 Touring sloužit od 28. února poprvé. Těšit ale zjevně není moc na co, tohle auto pod hlavičkou BMW nikdy nemělo vzniknout.

Mnichovští do šampionátu lehkých motorek jakožto safety car posílají 2 550 kg vážící M5 Touring, což je prostě a jednoduše špatný vtip. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

